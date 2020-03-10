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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, 1 milyonuncu Tesla modelini üreten ekibini tebrik etti

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1 milyonuncu otomobilini piyasaya sürdü ve şirket CEO'su Elon Musk, twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafla, ekibini kutladı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Elon Musk, 1 milyonuncu Tesla modelini üreten ekibini tebrik etti
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    ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1 milyonuncu otomobilini üreterek, şirket adına önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Patron Elon Musk ise şirketin bu başarısında pay sahibi olan çalışanlarını kutladı.

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    Şirket için önemli bir dönüm noktası

    Sadece birkaç yıl öncesine kadar pek çok kişi Tesla'nın önemli miktarlarda elektrikli araç üretimi yapamayacağını savunuyordu. Ancak şirket, Model S, Model X ve Model 3 dahil olmak üzere elektrikli otomobil modellerini üçe çıkarmayı başarmıştı. Şimdi Model Y ile bu sayıyı dörde çıkaran Tesla, model aralığını da gittikçe genişletiyor.

    Elon Musk, 1 milyonuncu Tesla modelini üreten ekibini tebrik etti
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    Tesla CEO'su Elon Musk ise üretilen 1 milyonuncu otomobil nedeniyle şirket çalışanlarının fotoğrafını paylaşarak onları tebrik etti. Sektöre yakın isimlere göre Tesla geçtiğimiz yıl Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD'yi geride bırakarak, bu segmentte dünyanın en büyüğü olmayı başardı.



    https://twitter.com/elonmusk/status/1237204618850992129 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. en beğenilen
    Forumda bazıları Tesla balonu patlayacak diyeli 2 sene, Tesla 1 milyonuncu modelini üreteli 2 dakika oldu.
    Yanıtla +28
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    Mion 1 hf.
    İyiki ekinbini tebrik etmiş! Ya ekibini tebrik etseydi!
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 1 hf. Mion
    ne demek istediğini anlamadım.cümleni kaç kez okudum yine anlamadım..
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    claisdozan (Kaan ) 1 hf.
    Böyle şeylere karnımız togg


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    FerdosParadise (Hadi Eftekhari Far) 1 hf.
    Elon Musk= İlluminati 'nin has adamı.
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    Kuantum34 1 hf.
    Belki çoğunuza garip gelebilir ama tasarım olarak en çok beğendiğim tesla modeli model 3.
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    Mion 1 hf.
    İyiki ekinbini tebrik etmiş! Ya ekibini tebrik etseydi!
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    haberelectro 1 hf.
    bu sene yarım milyon üretir, senelik 1 milyona çıkar kısa zamanda. Ama acımayacaklar
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. en beğenilen
    Forumda bazıları Tesla balonu patlayacak diyeli 2 sene, Tesla 1 milyonuncu modelini üreteli 2 dakika oldu.
    Yanıtla +28
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