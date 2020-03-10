Elon Musk, 1 milyonuncu Tesla modelini üreten ekibini tebrik etti

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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 1 milyonuncu otomobilini üreterek, şirket adına önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Patron Elon Musk ise şirketin bu başarısında pay sahibi olan çalışanlarını kutladı.

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Şirket için önemli bir dönüm noktası

Sadece birkaç yıl öncesine kadar pek çok kişi Tesla'nın önemli miktarlarda elektrikli araç üretimi yapamayacağını savunuyordu. Ancak şirket, Model S, Model X ve Model 3 dahil olmak üzere elektrikli otomobil modellerini üçe çıkarmayı başarmıştı. Şimdi Model Y ile bu sayıyı dörde çıkaran Tesla, model aralığını da gittikçe genişletiyor.

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Tesla CEO'su Elon Musk ise üretilen 1 milyonuncu otomobil nedeniyle şirket çalışanlarının fotoğrafını paylaşarak onları tebrik etti. Sektöre yakın isimlere göre Tesla geçtiğimiz yıl Çin merkezli elektrikli otomobil üreticisi BYD'yi geride bırakarak, bu segmentte dünyanın en büyüğü olmayı başardı.

https://twitter.com/elonmusk/status/1237204618850992129

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