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    Koronavirüs riski nedeniyle 8000 Google çalışanı eve gönderildi

    Toplam 8000 çalışanı olan Google İrlanda ofisi, koronavirüs riski nedeniyle bugün evden çalışma kararı aldı. 8000 kişi bugün tüm faaliyetlerini evlerinden sürdürecek.
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs riski nedeniyle 8000 Google çalışanı eve gönderildi
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    Binlerce insanın canına mal olan koronavirüs salgını Çin’de yavaşlama evresine girmiş durumda ancak Çin dışında özellikle Avrupa’da bulaşma hızı artıyor. İtalya, Almanya, Fransa salgına karşı seferberlik halinde. Çok uluslu şirketler de kendi çaplarında tedbir almaya çalışıyor.

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    Türünün ilk örneği

    Geçtiğimiz günlerde Google İsviçre ofisinde bir çalışanda koronavirüs tespit edilmesinin ardından Google İrlanda kritik bir karar aldı. Bugün merkezde görevli 8000 çalışanının hepsi işlerine evlerinden devam edecek.

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    Google İrlanda ofisi Avrupa Birliği’nin merkezi durumunda. 8000 çalışan ile birlikte Google platformlarındaki satış ve veri merkezlerinin kontrolü buradan sağlanıyor. Kritik öneme sahip ofiste bir salgın riski haliyle global çapta bir krize neden olabilecek.

    Google evden takip çözümünün bir test amacıyla yapıldığını ve büyüyen risk karşısında bu çözümün ne kadar işe yarayacağını anlamak istediklerini belirtiyor. Alınan geri bildirimlere göre farklı ülkelerdeki Google ofislerinde de benzer uygulamalar yapılabilecek.



    https://9to5google.com/2020/03/02/google-dublin-coronavirus/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Moueson 2 hf. en beğenilen
    Home office çalışacaklar işte . Hayat onlara güzel .
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    antique (türkay yılmaz) 2 hf.
    ölüm kapıya dayanmış siz yatış derdindesiniz..
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    alemburda34 2 hf.
    ohhh pijamayla is yap hayalimdeki is
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    Moueson 2 hf. en beğenilen
    Home office çalışacaklar işte . Hayat onlara güzel .
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