Koronavirüs riski nedeniyle 8000 Google çalışanı eve gönderildi

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Binlerce insanın canına mal olan koronavirüs salgını Çin’de yavaşlama evresine girmiş durumda ancak Çin dışında özellikle Avrupa’da bulaşma hızı artıyor. İtalya, Almanya, Fransa salgına karşı seferberlik halinde. Çok uluslu şirketler de kendi çaplarında tedbir almaya çalışıyor.

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Koronavirüs için Google bir test sayfası hazırlıyor

Türünün ilk örneği

Geçtiğimiz günlerde Google İsviçre ofisinde bir çalışanda koronavirüs tespit edilmesinin ardından Google İrlanda kritik bir karar aldı. Bugün merkezde görevli 8000 çalışanının hepsi işlerine evlerinden devam edecek.

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Google İrlanda ofisi Avrupa Birliği’nin merkezi durumunda. 8000 çalışan ile birlikte Google platformlarındaki satış ve veri merkezlerinin kontrolü buradan sağlanıyor. Kritik öneme sahip ofiste bir salgın riski haliyle global çapta bir krize neden olabilecek.

Google evden takip çözümünün bir test amacıyla yapıldığını ve büyüyen risk karşısında bu çözümün ne kadar işe yarayacağını anlamak istediklerini belirtiyor. Alınan geri bildirimlere göre farklı ülkelerdeki Google ofislerinde de benzer uygulamalar yapılabilecek.

https://9to5google.com/2020/03/02/google-dublin-coronavirus/

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