Koronavirüs salgınında öngörülebilir artış devam ediyor

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Ülkemizde koronavirüs ile mücadelede önemli aşamalar kaydedilmiş olsa da zaman zaman öngörülebilir dönemsel artışlar yaşanabiliyor. Son iki gündür yeni tanı konan hasta sayısı 1000 üzerinde seyrediyor.

24 Mayıs koronavirüs vakaları

Açıklanan verilere göre son 24 saatte 24589 koronavirüs testi yapıldı ve bunlardan 1141 tanesine yeni pozitif tanısı kondu. Test sayısı toplamda 1 milyon 832 bin seviyesini geçerken toplam vaka sayısı da 156 827 oldu.

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Vefat sayılarında da son 5 gündür bir artış görülüyor. 32 olan yeni vefat sayısı ile birlikte toplam sayı 4340 olarak belirlendi. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 769 olurken entube hasta sayısı da 385’e geriledi.

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İyileşen sayısının yeniden yeni vaka sayısının gerisine kaldığını görüyoruz. 1092 hasta taburcu olurken toplam iyileşen sayısı 118 700 seviyesine geldi. Aktif vaka sayısı ise 33700 civarında seyrediyor.

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