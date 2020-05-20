Koronavirüs salgınında vaka sayıları ilk kez 1000’in altında

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Kış aylarından bu yana dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde etkisini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. 20 Mayıs itibariyle ilk kez pozitif vaka sayısı günlük 1000 seviyesinin altına indi.

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Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre son 24 saatte 20838 adet koronavirüs testi yapılırken bunlardan 972 tanesinde pozitif sonuca rastlandı. Böylece ilk kez vaka sayısı 1000 seviyesinin altına inmiş oldu. Toplam test sayısı 1 milyon 700 bine yaklaşırken toplam vaka sayısı da 152 587 oldu.

Vakalar arasında vefat sayısı bugün 23 olarak gerçekleşti. Toplam vefat sayısı 4222 oldu. Toplam yoğun bakımda yatan hasta sayısı 877 olurken entube olan hasta sayısı da 445 şeklinde tespit edildi.

İyileşen sayıları da haliyle azalmaya devam ediyor. 1092 kişi bugün hastaneden taburcu edildi. Toplam iyileşen sayısı 113 987’ye ulaşırken aktif vaka sayısı 34500 civarında gerçekleşti.

https://covid19.saglik.gov.tr/#

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