Koronavirüs salgınında vaka sayısı 1000’in üzerinde, riskli iller açıklandı (8 Temmuz)

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Yılın başlarından itibaren tüm dünyayı yavaş yavaş etkisi altına alan koronavirüs salgını halen etkisini yitirmiş değil. Ülkemizde de kontrollü bir şekilde sürdürülmeye çalışılsa da lokal tedbirsizlikler nedeniyle bazı illerde en yüksek rakamlara ulaşıldı.

8 Temmuz koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamalara göre son 24 saatte 49 302 adet koronavirüs testi yapıldı ve 1047 kişiye yeni vaka tanısı kondu. Test sayısı toplamda 3 milyon 782 bin olurken toplam vaka sayısı da 207 bine dayandı.

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Son 3 ortalamasıyla en çok vakanın görüldüğü iller İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa. En az vakanın görüldüğü iller ise Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik.

Sağlık Bakanı toplam 13 ilde vaka sayılarının son bir ay içerisinde veya yeni en yüksek seviyeye gelmekte olduğunu belirtti. Ayrıca İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir'de 5. haftada pik seviyesine ulaşmış.

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Vakaların azaltılamaması yoğun bakım sayılarına etki ediyor. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1172 ile 9 Mayıs tarihinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Entübe hasta sayısı ise 406 ile 22 Mayıs tarihinden bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Hastalar arasında vefat sayısı 22 ile yine yüksek bir seviyede. Toplam vefat sayısı ise 5282 oldu. İyileşen sayısı 2219 günlük rakamı ile toplamda 187 511 oldu. Sağlık Bakanı gidişatın seyrine göre önümüzdeki günlerde Bayram için sokağa çıkma kısıtlamasının masaya yatırılacağını dile getirdi.

Dünyaya baktığımızda ise 11 milyon 892 bin toplam vaka sayısı görüyoruz ve DSÖ henüz en kötüsünün gelmediğini belirtiyor. Vakalarda 545 485 kişi vefat etmiş durumda. Salgında ABD toplam 3 milyon 16 bin ile birinci sırada. Brezilya ise 1 milyon 668 bin vaka ile ikinci sırada.

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