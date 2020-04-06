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    Koronavirüs salgınında vaka sayısı 30 bini geçti

    6 Nisan 2020 itibariyle koronavirüs salgınından 75 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte yapılan 21400 testten ise 3148 yeni vaka tespit edildi. İyileşen sayısı ise 284 oldu.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs salgınında vaka sayısı 30 bini geçti
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    Ülkemizi derinden etkileyen koronavirüs salgınında vaka sayıları giderek artıyor. Bugün itibariyle yapılan testlerde yeni vaka, iyileşen ve ölüm sayıları dün ile benzer bir seviyede gerçekleşti.

    6 Nisan koronavirüs sayıları

    Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte 21400 adet test yapıldı ve 3148 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Test sayısı toplamda 200 bini geçerken toplam vaka sayısı da 30217 oldu.

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    Toplam vakalardan bugün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 olarak gerçekleşti. Toplam ölüm sayısı ise 649 oldu. Yoğun bakımda 1415 hasta yatarken entube olan hasta sayısı da 966 olarak gerçekleşti.

    İyileşen hasta sayısının 284 artışla toplamda 1326 olduğunu görüyoruz. İyileşen hastaların kan plazmalarından koronavirüs hastalarına yapılacak transferin konuşulduğu bu dönemde iyileşme sayısı da önem taşıyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    otuz3 (Sezgin Sencer) 18 sa.
    Komsu komsuya ziyarete gidiyor sokaga cikma yasagi var diye kapida kolonya yaynan birbirlerinni karsiliyorlar nasil bitsin bu virus imdaaaat
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    farukkartal1 1 gün yeni yorumcu
    tüm ülke sokaga çıkma yasagı uygulayıp önüne geçemedi biz ne yapacaz ki
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    niyazieser 1 gün yeni yorumcu
    gidişat çok kötü sayı hızla yükseliyor
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    CleanCoders (Fatih ) 2 gün
    Test sayısı artarken vaka sayısı stabil gidiyor. uzmanlar ne diyor bilmiyorum ama sayının geometrik artmaması sevindirici
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    [email protected] (Uğur Doğan) 2 gün
    Gidiş hat hiç iyi değil. Sayı çok hızlı yükseliyor.
    Pamuğu hazırlayın.
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    Murat.Ak (Murat Ak) 2 gün
    Bütün ülkeler sokağa çıkma yasağı almalarına rağmen durduramadılar. İmkanı yok ki her gün çalışmak için dışarı çıkan insanlar varken durdurulsun ve bu insanlar toplu taşımaya binsin. İtalyadan İspanya’dan kötü olursak çok üzülürüz
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