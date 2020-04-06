Koronavirüs salgınında vaka sayısı 30 bini geçti

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Ülkemizi derinden etkileyen koronavirüs salgınında vaka sayıları giderek artıyor. Bugün itibariyle yapılan testlerde yeni vaka, iyileşen ve ölüm sayıları dün ile benzer bir seviyede gerçekleşti.

6 Nisan koronavirüs sayıları

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre son 24 saatte 21400 adet test yapıldı ve 3148 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Test sayısı toplamda 200 bini geçerken toplam vaka sayısı da 30217 oldu.

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Toplam vakalardan bugün itibariyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 olarak gerçekleşti. Toplam ölüm sayısı ise 649 oldu. Yoğun bakımda 1415 hasta yatarken entube olan hasta sayısı da 966 olarak gerçekleşti.

İyileşen hasta sayısının 284 artışla toplamda 1326 olduğunu görüyoruz. İyileşen hastaların kan plazmalarından koronavirüs hastalarına yapılacak transferin konuşulduğu bu dönemde iyileşme sayısı da önem taşıyor.

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