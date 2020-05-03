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    Koronavirüs vakalarında düşüş sürüyor

    Son 24 saatte yapılan 24000 adet test sonucunda 1670 kişide COVID-19 vakasına rastlandı. 61 kişi vefat ederken toplam vefat sayısı da 3397 olarak gerçekleşti.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Koronavirüs vakalarında düşüş sürüyor
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    Tüm dünyada koronavirüs salgınının ağır etkileri devam ederken ülkemizde sıkı tedbirlerin sonucunda vaka ve vefat sayılarında bir süredir iyileşme eğrisi korunuyor. Bugün de bu çizgi devam etti.

    3 Mayıs koronavirüs vakaları

    Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre son 24 saatte 24000 adet test yapıldı. Takip edilen kişilerin azalması nedeniyle sayısı azalan testlerde 1670 kişide COVID-19 vakasına rastlandı. Toplam test sayısı 11135000 olurken toplam vaka sayısı ise 126000 oldu.

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    Vefat sayılarına geçtiğimizde 61 ile oldukça düşük bir rakama gerilediğini görüyoruz. Toplam vefat sayısı 3397 olurken yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1424, entube hasta sayısı ise 766 oldu.

    İyileşen sayıları da artışa devam ediyor. Son 24 saatte 4892 hasta taburcu edilirken toplam iyileşen sayısı 63151 oldu ve aktif vaka sayısı da 63000’e gerilemiş oldu.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    berk768 1 hf. en beğenilen
    Maşallah, devletimiz sağlık konusunda çok güçlü.Haziran ayında Türkiye'de virüs biter kapalı olan tüm işletmeler açılmaya başlar.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    deoks 1 hf.
    Hasta sayısı sağlık sisteminin kaldıracağı seviyeye gelince yasaklar kalkacaktır. Virüsün tamamen yok olacağı gibi pembe rüyalardan çıkın. Domuz gribi nasıl artık her sene belli miktarda görülüyorsa bu da aynı şekilde olacak.

    İnsanlar öyle yada böyle bir şekilde ölüyor. Covid olmazsa kalp krizinden, obeziteden, trafik kazasından. Olaylara duygusal yaklaşmak bizi kurtarmaz.
    Hasta sayısı sağlık sisteminin kaldıracağı seviyeye gelince yasaklar kalkacaktır. Virüsün tamamen yok olacağı gibi pembe rüyalardan çıkın. Domuz gribi nasıl art...
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    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Curimo 1 hf. deoks
    Olaylara duygusal yaklaşılmıyor, bir hekim olarak konuşuyorum karşımızdaki domuz gribi de değil, kalp krizi de. Kitlesel bir tehdit bu. Çok çok kolay bulaşıyor ve çok öldürücü. Siz şaka mı zannediyorsunuz bu olanları? Hiç bi zaman eskisi kadar rahat olmayı beklemeyin.
    Yanıtla +6
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    Curimo 1 hf. deoks
    Olaylara duygusal yaklaşılmıyor, bir hekim olarak konuşuyorum karşımızdaki domuz gribi de değil, kalp krizi de. Kitlesel bir tehdit bu. Çok çok kolay bulaşıyor ve çok öldürücü. Siz şaka mı zannediyorsunuz bu olanları? Hiç bi zaman eskisi kadar rahat olmayı beklemeyin.
    Olaylara duygusal yaklaşılmıyor, bir hekim olarak konuşuyorum karşımızdaki domuz gribi de değil, kalp krizi de. Kitlesel bir tehdit bu. Çok çok kolay bulaşıyor...
    Devamını Gör
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Johnny Silverhand 1 hf. GwynBleidd48
    Akşam haberlerinde duyduğuma göre Japonya ve Singapur’da başlamış.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 1 hf.
    ölenle ölünmüyor hayat devam etmeli . Yoksa açlıktan ölecez
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    deoks 1 hf.
    Hasta sayısı sağlık sisteminin kaldıracağı seviyeye gelince yasaklar kalkacaktır. Virüsün tamamen yok olacağı gibi pembe rüyalardan çıkın. Domuz gribi nasıl artık her sene belli miktarda görülüyorsa bu da aynı şekilde olacak.

    İnsanlar öyle yada böyle bir şekilde ölüyor. Covid olmazsa kalp krizinden, obeziteden, trafik kazasından. Olaylara duygusal yaklaşmak bizi kurtarmaz.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    Curimo 1 hf. deoks
    Olaylara duygusal yaklaşılmıyor, bir hekim olarak konuşuyorum karşımızdaki domuz gribi de değil, kalp krizi de. Kitlesel bir tehdit bu. Çok çok kolay bulaşıyor ve çok öldürücü. Siz şaka mı zannediyorsunuz bu olanları? Hiç bi zaman eskisi kadar rahat olmayı beklemeyin.
    Yanıtla +6
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    berk768 1 hf. en beğenilen
    Maşallah, devletimiz sağlık konusunda çok güçlü.Haziran ayında Türkiye'de virüs biter kapalı olan tüm işletmeler açılmaya başlar.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf.
    Hayır yani yarasa biz de yerdik.

    Tamam vurmayın
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Asisi bulana kadar bu duzen hic olmazsa gelistirilmelidir. Aksi halde vatandas kendini salacak ... Dalgalanmalar o kadar cok SIK olacak ki OHAL filan yetersiz kalacak...
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