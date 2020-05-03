Koronavirüs vakalarında düşüş sürüyor

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Tüm dünyada koronavirüs salgınının ağır etkileri devam ederken ülkemizde sıkı tedbirlerin sonucunda vaka ve vefat sayılarında bir süredir iyileşme eğrisi korunuyor. Bugün de bu çizgi devam etti.

3 Mayıs koronavirüs vakaları

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre son 24 saatte 24000 adet test yapıldı. Takip edilen kişilerin azalması nedeniyle sayısı azalan testlerde 1670 kişide COVID-19 vakasına rastlandı. Toplam test sayısı 11135000 olurken toplam vaka sayısı ise 126000 oldu.

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Vefat sayılarına geçtiğimizde 61 ile oldukça düşük bir rakama gerilediğini görüyoruz. Toplam vefat sayısı 3397 olurken yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1424, entube hasta sayısı ise 766 oldu.

İyileşen sayıları da artışa devam ediyor. Son 24 saatte 4892 hasta taburcu edilirken toplam iyileşen sayısı 63151 oldu ve aktif vaka sayısı da 63000’e gerilemiş oldu.

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