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    Koronavirüsü yenen Yeni Zelanda’da 25 gün aranın ardından iki pozitif vaka tespit edildi

    ( Haziran itibariyle koronavirüsü yendiğini duyuruan Yeni Zelanda'da iki pozitif vaka tespit edildi. İngiltere'den ülkeye gelen şahısların test sonuçları pozitif çıktı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Koronavirüsü yenen Yeni Zelanda’da 25 gün aranın ardından iki pozitif vaka tespit edildi
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    8 Haziran günü ekranların karşısına geçen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, aldıkları sıkı tedbirler neticesinde korona virüsü kontrol altına aldıklarını ifade etmiş ve virüse karşı kazanılan zaferin ardından tüm kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmuştu.

    Başbakanın yapmış olduğu açıklama ve koronavirüs önlemlerinin kaldırılmasının ardından normale dönen ülke, ne yazık ki yeni pozitif vaka haberleriyle bir şok yaşadı. Bu kapsamda bir açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ashley Bloomfield, 7 Haziran tarihinde İngiltere’den Yeni Zelanda'ya gelen ve aynı aileye mensup iki kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

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    Ayrıca Bkz. "Bilim kurulu üyesi, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni tedbirler alınabileceğini söyledi"

    Olayla ilgili bir soruşturma yapılacağını belirten Başbakan Ardern, yaptığı açıklamada “Görünen o ki kontroller yeterli seviyede yapılmamış” dedi.

    Özel izinle karantinadan ayrılmışlar

    Testleri pozitif çıkan 30’lu ve 40’lı yaşlarda olan iki kadının ülkeye varışını müteakip Auckland şehrinde karantinaya alındığını ifade eden yetkililer, ölmekte olan akrabalarını ziyaret etmek isteyen şahıslara müşfik nedenler gözetilerek özel izin verildiğini belirtmiş. Aile ziyareti sonrası karantina altında tutuldukları yere geri dönen kadınların Kovid-19 testleri pozitif çıkmış.

    Koronavirüsü yenen Yeni Zelanda’da 25 gün aranın ardından iki pozitif vaka tespit edildi
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    Yaşanan olay sonrası karantina altındakilere hiçbir şekilde istisna gösterilmeyeceğini söyleyen Sağlık Bakanı David Clark , “Özel mazereti olan çok az sayıda insan olması gerekiyor ve bunların üzerinde ise titizlikle durulmalı. Anladığımız kadarıyla bu kişilerde yapılması gereken kontroller tam manasıyla yerine getirilmemiş. Bu durum kabul edilemez.” ifadelerini kullanmış.

    Yetkililer, sonuçları pozitif çıkan kadınlarla muhatap olduğu düşünülen otel çalışanları ile uçak yolcuları dâhil herkesin test edileceğini belirtiyor. Yeni Zelanda’da Kovid-19 tespit edilen 1506 kişiden 1482’si iyileşmiş, 22'si hayatını kaybetmişti.



    https://interestingengineering.com/new-zealand-ends-covid-19-free-run-with-two-new-cases-reported Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 36 dk.
    Vay be bitti diyorsun gene türüyor.
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    gun (Gün Oksay) 1 sa.
    Ada ülkesi olanlar ve küçük nüfuslu ülkeler daha şanslı. Ülkenin nüfusu İstanbul’un 3’te birinden az 5 milyon bile değil sonuçta seyrek yaşam virüsü engelliyor.
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    Berringer (Ahmet ) 3 sa.
    Bu virüsü yok etmenin maalesef kalıcı bir yolu yok şuan için o yüzden vaka sayıları sıfırlansa bile yeni vakaların olmayacağı anlamına gelmiyor.

    Virüsle yaşamasını öğrenmeliyiz bu yüzden sosyal mesafe + maske şart kalabalık ve kapalı ortamlarda fazla vakit geçirmemek en doğrusu
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