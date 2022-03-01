Kripto para borsaları Rusya yasağına karşı çıkıyor

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Kripto para dünyasının merkeziyetçi ve herkesin erişimine açık felsefesi bugüne kadar topluluğun savunduğu en önemli konular arasında. Rusya-Ukrayna geriliminde de kripto para borsaları bu manifestoları çiğnemiyor.

Kripto para borsalarında özgürlük tartışması

Rusya’nın haksız bir şekilde Ukrayna topraklarını işgal etmesi sonrasında pek çok ağır ambargo uygulandı. Ukrayna siyasetçileri bu esnada kripto para borsalarına da çağrı yaparak Rus vatandaşların tamamının hesaplarının dondurulmasını istemişti.

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Kripto para borsaları ise bu çağrıya sıcak bakmıyor. Binance kullanıcıların hesaplarına engel konmasının kripto paraların mantığına aykırı olduğunu dile getirdi. Coinbase ise kanunlar haricinde herhangi bir adım atılmayacağını bildirdi. Kucoin ve OKX borsaları da benzer açıklamalar yaptı.

SWIFT sisteminden çıkarılan Rusya’nın kripto paralara yöneleceği iddiaları Bitcoin fiyatını 44 bin dolar üzerine atmıştı. Bununla birlikte uluslararası olarak yaptırım uygulanan Rus vatandaşlarının düzenlemelere göre hareket eden borsalarda işlem yapması yasak ve ABD bunun sıkı takibini yapıyor. Elbette bu konuda kripto para borsaları kanunlara uymak zorunda.

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Kripto para dünyasında yasak tartışması