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    Mobil uygulamayla kredi kartı bilgilerini ele geçiren "Joker" çetesi çökertildi

    Mobil mesajlaşma uygulamasıyla kişilerin kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar tutuklandı. Dolandırıcıların sahte bilgilerle yaklaşık 10 milyon TL kazanç elde ettiği belirlendi.
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    Kredi kartı bilgilerini ele geçiren 'Joker' çetesi çökertildi Tam Boyutta Gör

    İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, başkalarına ait kredi kartı ve kimlik bilgileriyle alışveriş yapan 5 kişi tutuklandı. Kendilerine Joker adını veren örgüt hakkında, kredi kartı bilgilerinin kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme suçlarından soruşturma başlatıldı.

    Mesajlaşma verilerini ele geçirdiler

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmada şüphelilerin "sadece davet üzerine girilen anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu" olarak tasarlanan bir sosyal medya uygulamasında katıldıkları gruplardan başkalarına ait kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçirdiği açıklandı. Mobil uygulamanın ismi ve bilgileri ele geçirme yöntemi hakkında bilgi paylaşılmadı. Örgütün kendine Joker ismini vermesi, Android cihazlardaki Joker virüsünü kullandıkları yönünde bir işaret olabilir. Joker virüsü kullanıcının mesaj içerikleri, kişi listesi ve cihaz bilgilerine erişebiliyor.

    Kredi kartı bilgilerini ele geçiren 'Joker' çetesi çökertildi Tam Boyutta Gör

    10 milyon TL kazanç elde ettiler

    Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların elde ettikleri kredi kartı bilgileriyle ünlü markaların internet sitelerinden lüks giyim, ayakkabı ve çanta ürünlerini satın aldıkları, bu ürünlerin bir kısmını ikinci el giyim sitelerinden düşük bedelle sattıkları, bir kısmını da başkalarına ait kimlikle kargo şubesinden teslim aldıklarını tespit etti. Joker örgütünün bu yöntemle yaklaşık 10 milyon liralık kazanç elde ettiği belirlendi.

    Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların elde ettikleri kredi kartı bilgileriyle ünlü markaların internet sitelerinden lüks giyim, ayakkabı ve çanta ürünlerini satın aldıkları, bu ürünlerin bir kısmını ikinci el giyim sitelerinden düşük bedelle sattıkları, bir kısmını da başkalarına ait kimlikle kargo şubesinden teslim aldıklarını tespit etti. Kargoları kendi kimlikleriyle kabul etmeleri nedeniyle şüpheli konumuna düştükleri belirlendi.

    İzmir, Ankara ve Tekirdağ'da belirlenen adreslerine yürütülen operasyonla yüzlerce kimlik bilgileri ve vatandaşa ait kredi kartı bilgileri ele geçirildi. Kredi kartı bilgilerinde kredi kart numarası, CCV kodu, adı soyadı, adresi, e-posta adresi vb. bilgilerinin bulunduğu tespit edildi.

    Operasyonda aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen M.S.U'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Emniyet yetkilileri, bu yöntemle oluşan mağduriyetlere karşı tüketicilerin internet alışverişlerinde sanal kart kullanmasının önemine işaret etti.

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