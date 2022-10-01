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    Anlık Bildirim

    Google kişisel bilgileriniz internete düştüğünde sizi uyaracak

    Arama devi Google ev adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgileriniz internete düştüğünde sizi uyaracak. Bu sayede söz konusu verilerin kaldırılması için hızlıca harekete geçebileceksiniz.
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    Google kişisel bilgileriniz internete düştüğünde sizi uyaracak
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    Google önümüzdeki yıl itibarıyla ev adresi, telefon numarası veya e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinin arama sonuçlarında yer alması halinde kullanıcılara bildirim göndermeye başlayacak. Bu yeniliğin kısa süre önce duyurulan "Sizinle İlgili Sonuçlar" özelliğinin bir parçası olduğunu belirtelim.

    Google'dan böyle bir bildirim alan kullanıcılar ilgili bildirime tıklayarak verilerinin kaldırılmasını hızlı bir şekilde talep edebilecekler. Elbette ki bu bilgiler yayınlandığı internet sayfasından değil, sadece Gogle arama sonuçlarından kaldırılacak.

    Google kişisel bilgileriniz internete düştüğünde sizi uyaracak
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    Gizliliğe önem verenlerin vazgeçilmezi olacak

    Geliştiriciler, çoğu kullanıcının bu seçeneğe sürekli olarak ihtiyaç duymayabileceğini fakat üst düzey yöneticiler, şirket başkanları, hükümet çalışanları ve ünlü yıldızlar gibi gizliliğe önem verenler için bu aracın vazgeçilmez olacağını belirtiyor.

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    anzubesti 2 gün önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 2 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 4 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 4 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 5 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 6 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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