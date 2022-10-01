Google kişisel bilgileriniz internete düştüğünde sizi uyaracak

Google önümüzdeki yıl itibarıyla ev adresi, telefon numarası veya e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinin arama sonuçlarında yer alması halinde kullanıcılara bildirim göndermeye başlayacak. Bu yeniliğin kısa süre önce duyurulan "Sizinle İlgili Sonuçlar" özelliğinin bir parçası olduğunu belirtelim.
Google'dan böyle bir bildirim alan kullanıcılar ilgili bildirime tıklayarak verilerinin kaldırılmasını hızlı bir şekilde talep edebilecekler. Elbette ki bu bilgiler yayınlandığı internet sayfasından değil, sadece Gogle arama sonuçlarından kaldırılacak.
Gizliliğe önem verenlerin vazgeçilmezi olacak
Geliştiriciler, çoğu kullanıcının bu seçeneğe sürekli olarak ihtiyaç duymayabileceğini fakat üst düzey yöneticiler, şirket başkanları, hükümet çalışanları ve ünlü yıldızlar gibi gizliliğe önem verenler için bu aracın vazgeçilmez olacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum