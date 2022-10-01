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Google önümüzdeki yıl itibarıyla ev adresi, telefon numarası veya e-posta adresi gibi kişisel bilgilerinin arama sonuçlarında yer alması halinde kullanıcılara bildirim göndermeye başlayacak. Bu yeniliğin kısa süre önce duyurulan "Sizinle İlgili Sonuçlar" özelliğinin bir parçası olduğunu belirtelim.

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Google'dan böyle bir bildirim alan kullanıcılar ilgili bildirime tıklayarak verilerinin kaldırılmasını hızlı bir şekilde talep edebilecekler. Elbette ki bu bilgiler yayınlandığı internet sayfasından değil, sadece Gogle arama sonuçlarından kaldırılacak.

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Gizliliğe önem verenlerin vazgeçilmezi olacak

Geliştiriciler, çoğu kullanıcının bu seçeneğe sürekli olarak ihtiyaç duymayabileceğini fakat üst düzey yöneticiler, şirket başkanları, hükümet çalışanları ve ünlü yıldızlar gibi gizliliğe önem verenler için bu aracın vazgeçilmez olacağını belirtiyor.

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Google kişisel bilgileriniz internete düştüğünde sizi uyaracak