E-ticarette vergi kaçağı: 44,5 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör E-ticaret sektörünün yaygınlaşmasıyla birlikte bu sektördeki kayıt dışı gelirde büyük artış yaşandı. Hazine ve Baliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-ticaret sektöründe vergisi ödenmemiş 44,5 milyar liralık gelir tespit etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre 2021–2024 yılları arasında yaptığı incelemeler sonucunda e-ticaret platformları üzerinden elde edilip beyan edilmeyen toplam 44,5 milyar liralık gelir tespit edildi.

2021–2022 yıllarında 13 bin 494 kişi yaklaşık 18 milyar TL gelir beyan etmedi.

2023–2024 yıllarında ise 3 bin 610 kişi toplam 26,5 milyar TL’lik geliri vergi sistemine dahil etmeden kazanç sağladı.

Bir kişi hiç vergi ödemeden 135 milyon TL'lik satış yaptı

Yapılan incelemelerde hiç vergi mükellefiyet kaydı olmadan satış yapanların olduğu belirlendi. Bir kişinin vergi kaydı olmadan 2021 yılında 895 bin 562 satış yaptığı ve toplam 135 milyon lira satış hasılatı elde ettiği tespit edildi. Bu kişinin, e-ticaret gelirleri ile vergi beyanları arasında 122 milyon lira fark bulunduğu ancak hiç vergi vermediği görüldü.

Amazon Prime Gaming bu hafta 4 oyun hediye ediyor 3 sa. önce eklendi

E-ticaret sektöründen gelir elde edip hiç vergi beyanında bulunmayan veya eksik beyanda bulunan kişiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından incelenmeye alındı ve kazançları hakkında detaylı bilgi talep edildi. Kazançları ile ödediği vergiler arasında uyumsuzluk olanlardan 2 milyar lira, hiç vergi mükellefi olmayan kişilerden ise 83 milyon lira gelir beyan edildi. İzaha davet çağrısına yanıt vermeyenler hakkında vergi incelemesi ve cezai işlem süreci başlatılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dijitalleşmeyle vergi kaybının izinin artık çok daha kolay sürüldüğüne işaret ederek, "Kayıt dışılıkla mücadelede kararlıyız. e-Ticaret platformları üzerinden gelir elde eden herkes vergisini ödemek zorunda. Vergi cezasıyla karşılaşmak istemeyen tüm mükellefleri gönüllü uyumla beyanlarını güncellemeye davet ediyoruz. Dijitalleşen dünyada vergi kaybına izin vermeyeceğiz. Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla bu yılbaşından itibaren uygulamaya aldığımız tevkifat uygulaması, kayıt dışılıkla mücadeleye önemli katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.



1 Ocak 2025’te yürürlüğe giren düzenleme ile e-ticarette yüzde 1 oranında stopaj kesintisi uygulanmaya başladı. Otomatik olarak uygulanan yüzde 1’lik vergi sayesinde e-ticaret sektöründeki para hareketi yakından takip edilmeye ve kayıt dışı gelirler önlenmeye başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Ekonomi Haberleri

E-ticarette vergi kaçağı: 44,5 milyar liralık kayıt dışı gelir!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: