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Kripto para sektöründe artan popülarite, doğal olarak dolandırıcıları ve hacker’ları da kendisine çekti. Deribit de sıcak cüzdanlarında bir saldırı ile karşılaştı. Borsa Twitter üzerinden yaptığı duyuruda fonların güvende olduğunu ve zararın borsa tarafında karşılanacağını belirtti.

Borsa yaşanan saldırı sonrası para çekim işlemlerini askıya aldı. Ek olarak şirket, devam eden güvenlik kontrolleri gerçekleştirdiğini ve üçüncü taraf güvenlik şirketleri Copper, Clearloop ve Cobo’dan yapılan para çekme işlemleri de dahil olmak üzere, platformun yeniden açılmasının güvenli olduğundan emin olana kadar para çekme işlemlerini durdurduğunu vurguladı.

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Ayrıca şirket, güvenlik tedbirlerine önem verdiğini de aktardı. Kontrolleri gerçekleştiren popüler kripto borsası, birçok platformu da kapsayan para çekme işlemlerini geçici süreliğine askıya aldığını duyurdu. Deribit daha önce, 3AC aleyhine yaptığı başvuru ile gündeme gelmişti. Ayrıca platformu için geliştirmelerde bulunan şirket, hack mağduriyeti için kendi fonlarını kullanacağını belirtti.

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Kripto Borsası Deribit, 28 milyon dolarlık saldırıya uğradı