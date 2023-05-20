Kripto dünyasında yaşanan gelişmeleri İsmail Hakkı Polat değerlendirdi

Kripto duayeni akademisyeni İsmail Hakkı Polat konuğumuz oldu ve dijital varlıklara dair bilgiler verdi ve global bankacılık sektörünün içinde bulunduğu krizi değerlendirdi.

Kripto dünyasının duayen isimlerinden akademisyen @ismailhakkipolat geçtiğimiz haftalarda stüdyo konuğumuz oldu ve kripto ekosistemindeki son gelişmeleri, bankacılık sektöründeki durumu, dijital dönüşümü ve daha fazlasını Cem Sünbül'e değerlendirdi.

İsmail Hakkı Polat ile akademisyen olarak görevini sürdürdüğü Kadir Has Üniversitesi'nde 23 Mayıs'ta başlayacak olan Dijital Varlık Yönetimi Danışmanlığı (CDAA) sertifikalı eğitim programına dair de konuştuk ve hem programın hem de piyasanın göz ardı edilmemesi gereken detaylarına değindik. İyi seyirler...

Not: Videoda konuşulan programa dair bilgiyi şurada bulabilirsiniz.