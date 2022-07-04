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Geçtiğimiz yıl saldırıya uğrayarak 19 milyon dolar civarında kripto varlığını çaldıran Solana blok zinciri ağının likidite platformu Crema Finance yine saldırıya uğradı. Bu kez zarar biraz daha küçük.

Crema Finance nedir?

Solana ağında yatırımcılara borç alma ve verme imkânı sunan Crema Finance hafta sonu saldırıya uğradığını duyurdu. Yine bir açıktan faydalanan saldırganlar havuzlardaki varlıkları boşalttı.

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Crema Finance para yatırma ve çekme işlemlerini askıya alırken saldırganların protokollere nasıl eriştiği araştırılıyor. Twitter üzerinde saldırganın izlerini takip edenler cüzdanı bulmayı başarmış. Hali hazırda saldırganın havuzlardan 69.4 SOL çaldığı tespit edilmiş. Bu da 2.5 milyon dolar civarı bir meblağ yapıyor.

Bu tür saldırılarda genelde çalınan varlıklar anonim köprülerde aklanarak ortadan kaybediliyor. Platform hafta içerisinde bir güncelleme geçecek ancak varlıkların geri alınması çok zor. Yani bir mağduriyet hikâyesi daha yazılmış oldu.

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