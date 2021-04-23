Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto para borsalarında yeni kriz: Vebitcoin işlemlerini durdurdu

    Bir süredir yatırımcıların paralarını çekemediğinden şikayet ettiği Vebitcoin bugün kötü haberi verdi. Hareketliliğe finansal durumu yetmeyen Vebitcoin faaliyetlerini durdurdu.
    23 Nisan 2021, 21:03 (Güncellendi, 2 gün)
    7,5b
    5
    143
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    73

    Kripto para borsalarında yeni kriz: Vebitcoin işlemlerini durdurdu
    Tam Boyutta Gör

    Henüz Thodex borsasının yatırımcıların parasıyla buhar olmasının üzerinden kısa bir süre geçmişken yeni bir kriz haberi daha geldi. Vebitcoin borsası yaşanan yoğunluk nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Thodex skandalı kripto piyasasında deprem etkisi yarattı

    Vebitcoin de mi battı?

    Bir süredir yerli kripto para borsası Vebitcoin kullanıcıları paralarını çekememekten şikayetçiydi. Vebitcoin borsasının sitesinden yapılan açıklamada beklenenden çok daha fazla yoğunluk meydana geldiği ve finansal olarak şirketin çok zor durumda kaldığı belirtilmiş. Yatırımcıların hak taleplerini yerine getirebilmek adına da tüm faaliyetler durdurulmuş.

    Ayrıca Bkz. "Mortal Kombat filminin resmi müziği paylaşıldı: Orijinal müziğe yenilikçi bir yaklaşım"

    Açıklamadan bir iflas anlamı çıkmıyor ancak borsanın elinde parasının kalmadığı anlaşılıyor. Bilindiği üzere kripto borsalar ne kadar fazla ticaret yapılırsa o kadar çok kazanıyor. Düşük hacim olduğu zaman eğer maliyetler artarsa bu sefer zarar ortaya çıkıyor.

    Thodex skandalı ile birlikte yatırımcıların Türk borsalarından yatırımlarını çekmeye başladıkları biliniyor. Muhtemelen Vebitcoin mevcut yatırımların dahi kasadan çekilmesini karşılayabilecek durumda değil. Gelen bilgilere göre MASAK borsanın tüm hesaplarına el koydu ve şirketin yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldı. 



    www.vebitcoin.com
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Kablosuz kulaklık temizleyici

    djtomcat 1 gün önce

    Bulaşık makinesi daha güzel temizliyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    E emookan (Emre OKAN) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kripto borsasında kriz falan değil bu. Ne çok seviyorsunuz abartmayı! 2.2 TRİLYON DOLAR olmuş market, adı sanı duyulmamış firma mı kriz yaratacak? Dünya'da kimin haberi var Thodex veya Vebitcoin'den?

    Yıllardır yatırım yaparım, ben bile ilk kez duydum ikisini de...

    İnsanları boş yere germeyin!!!
    Kripto borsasında kriz falan değil bu. Ne çok seviyorsunuz abartmayı! 2.2 TRİLYON DOLAR olmuş market, adı sanı duyulmamış firma mı kriz yaratacak? Dünya'da kimi...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +102
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S smalsrol (Volkan Küçük) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Beyler, binanca, btc turk patlamaz mentalitesine girmeyin sakın. Şimdi siz cripto ekranlarında % 600 karları görüyorsunuz ama, o coinler "rezerv para" kabul edilen dolara yani likite dönüşmediği sürece sadece ekranda gözüken rakamlardan ibaret. Likitide sorunu yaşayan firmalar gördüğünüz gibi patır patır patlıyor. Eğer global olarak yatırımcılar coinlerini aynı anda nakite çevirmeye kalkarsa batmayacak borsa yok ;)
    Beyler, binanca, btc turk patlamaz mentalitesine girmeyin sakın. Şimdi siz cripto ekranlarında % 600 karları görüyorsunuz ama, o coinler "rezerv para" kabul ed...
    Devamını Gör
    12 Yanıt Yanıtla +82
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 2 gün ( Mesaj Silindi ) emookan
    Sen duymamış olabilirsin, ben duydum hatta bir haber kanalının finans ile ilgili olan programın sponsorluk reklamını gördüm tv de. Yani bilen biliyor sen bilmiyorsun.
    Sen duymamış olabilirsin, ben duydum hatta bir haber kanalının finans ile ilgili olan programın sponsorluk reklamını gördüm tv de. Yani bilen biliyor sen bilmiy...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +43
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (53) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    B Bahtiyarrr12 26 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Burda işi kadın yürütüyor demişler. https://lnk.parts/2uQXN
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B Bahtiyarrr12 29 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Denetim düzenleme sağlam gelicek https://lnk.parts/2uQXH
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dublex06 (Deli fisek Gibiyim) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dublex06 (Deli fisek Gibiyim) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Paribu nasıl sıkıntı yaşayan varmı. ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ugah6aiw 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    kripto paraları kötülemek için siparişle haber yazdırtan kaç ülke vardır?...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L leopolidas 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    13 yaşında veledler siteye alınınca böyle oluyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L leopolidas 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    adam korkudan alıntıyı kaldırmış. tehdit etmeye başlamadım daha ama kafayı taktım sana bulacağım kesin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L leopolidas 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    selam da söyle.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Shadow Ryzen 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önüne her gelen borsa açamamalı bence. Bunun bir olayı olmalı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Spider_hip (Doğan Eray) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zincir devam ediyor sanırım, daha da devamı gelir gibi. Goldexcoin'de işlemleri durdurmuş, güncelleme falan ayağına ses seda yokmuş epey bir süredir. Kullananlara geçmiş olsun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Night_Blade +8 buraque2 +3 monacomen +3 0537 +3 x2yk +2 The Imp +2 labtek38 +2 teramycin +2 231407 +2 Dexter Morgan +2
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 labtek38 ilk kez +221 2 Clusive ilk kez +220 3 CleanCoders 4. kez +213
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    5 Kişi Okuyor (3 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 4 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    7504 kez okundu.
    47 kişi, toplam 53 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bitcoin, thodex ve
    2 etiket daha vebitcoin Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,4b
    Instagram Sayfası46,1b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Renault'nun yeni otomobilleri 180 km/s hızı geçemeyecek 1 gün TCMB Başkanı kripto para düzenlemesi için tarih verdi 1 gün Yeni tür ahtapot keşfedildi 1 gün CD Projekt, Cyberpunk 2077'den büyük bir ders aldığını söylüyor 1 gün Spotify'dan Apple'a karşı hamle: O da kendi podcast abonelik hizmetini başlatacak 1 gün Kripto paralara düzenleme yolda 1 gün YouTube, mobil cihazlara yeni video çözünürlük kontrolleri getiriyor 1 gün Marvel, Captain America 4'ü duyurdu 1 gün Asus Zenfone 8, 8GB RAM ve Snapdragon 888 yonga seti ile gelecek 1 gün Twitter'a para kazanma özelliği geliyor: Bahşiş kutusu 1 gün RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi ve fiyatı gün yüzüne çıktı, RTX 3070 Ti yakın 1 gün The Last of Us dizisinin kadrosuna iki yönetmen daha katıldı 1 gün 120 mm AIO soğutuculu RX 6900 XTX görüntülendi 1 gün Haftaya A101 marketlerde Samsung televizyon ve Epson Ecotank yazıcı var 2 gün High Hopes adlı girişim, karbon yakalamak için sıcak hava balonları kullanmaya hazırlanıyor 2 gün Kablosuz kulaklık temizleyici 2 gün MAM-T akıllı mühimmat, AKINCI TİHA’nın ilk atış testinde kullanıldı 2 gün Aksiyon rol yapma oyunu NieR Replicant ver.1.22474487139... PS4, Xbox One ve PC için çıktı 2 gün Yılın ilk PS5 özel oyunu Returnal, ışın izleme ve 4K 60 FPS sunacak 2 gün Ateş topu işlemciye serin anakart “MSI MAG Z590 Tomahawk Wi-Fi incelemesi” 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Kripto para borsalarında yeni kriz: Vebitcoin işlemlerini durdurdu Sonraki Google Pixel 5a 5G'nin hangi işlemciye sahip olacağı belli oldu 2 gün The Witcher'ın artırılmış gerçeklik oyunu The Witcher: Monster Slayer, bu yaz mobil cihazlar için çıkacak 2 gün Nokia da akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazını çıkarıyor 2 gün Nvidia'dan oyun performansını alt üst eden Windows 10 güncellemesi hakkında açıklama 2 gün 1.5 milyar Apple cihazı tehlikede: AirDrop'taki açık sebebiyle telefon numaraları ifşa olabilir 2 gün Haftalık insülin enjeksiyonu klinik deneylerde olumlu sonuç gösterdi 2 gün Xiaomi, Air kablosuz kulaklıklardan vazgeçti: FlipBuds serisi geliyor 2 gün Galaxy A32 raflardaki yerini aldı 2 gün Twitter ülkemizde resmen şirket kurdu 2 gün Samsung hem eski Galaxy Watch, hem de yeni Galaxy Watch 3'ün yazılımını güncelledi 2 gün Oppo Reno5 ülkemizde satışa çıktı 2 gün Sony, 20 saate kadar çalışma süresine sahip giyilebilir klima modelini piyasaya sürdü 2 gün Sony, PlayStation'a özel multiplayer bir oyun yapması için Destiny ve Halo geliştiricileri ile anlaştı 2 gün iPadOS 15 ve iOS 15 özellikleri sızdırıldı: Ana ekranda yapılan en büyük güncelleme olacak 2 gün Xbox Series X/S'in, FPS'i ikiye katlayan FPS Boost özelliği 13 oyuna daha geldi 2 gün Microsoft, Windows 10 görev çubuğuna yerleşik 'Haberler ve İlgi Alanları' özelliğini sunmaya başladı 2 gün Thodex skandalı kripto piyasasında deprem etkisi yarattı 2 gün YouTube, içerik oluşturucuların kanal adını ve profil resmini değiştirmesini kolaylaştırıyor 2 gün Sony, PlayStation için eşsiz bir bulut sistemi üzerinde çalışıyor 2 gün Samsung Galaxy A22'nin render görüntüleri ortaya çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız