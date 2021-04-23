Kripto para borsalarında yeni kriz: Vebitcoin işlemlerini durdurdu

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Henüz Thodex borsasının yatırımcıların parasıyla buhar olmasının üzerinden kısa bir süre geçmişken yeni bir kriz haberi daha geldi. Vebitcoin borsası yaşanan yoğunluk nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

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Vebitcoin de mi battı?

Bir süredir yerli kripto para borsası Vebitcoin kullanıcıları paralarını çekememekten şikayetçiydi. Vebitcoin borsasının sitesinden yapılan açıklamada beklenenden çok daha fazla yoğunluk meydana geldiği ve finansal olarak şirketin çok zor durumda kaldığı belirtilmiş. Yatırımcıların hak taleplerini yerine getirebilmek adına da tüm faaliyetler durdurulmuş.

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Açıklamadan bir iflas anlamı çıkmıyor ancak borsanın elinde parasının kalmadığı anlaşılıyor. Bilindiği üzere kripto borsalar ne kadar fazla ticaret yapılırsa o kadar çok kazanıyor. Düşük hacim olduğu zaman eğer maliyetler artarsa bu sefer zarar ortaya çıkıyor.

Thodex skandalı ile birlikte yatırımcıların Türk borsalarından yatırımlarını çekmeye başladıkları biliniyor. Muhtemelen Vebitcoin mevcut yatırımların dahi kasadan çekilmesini karşılayabilecek durumda değil. Gelen bilgilere göre MASAK borsanın tüm hesaplarına el koydu ve şirketin yöneticileri hakkında da inceleme başlatıldı.

www.vebitcoin.com

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