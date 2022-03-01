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    Anlık Bildirim

    Bitcoin fiyatı şaha kalktı. 44 bin doları gördü

    Bitcoin fiyatı dün gece itibariyle neredeyse 4000$ yükseliş gösterdi ve 44 bin dolar seviyelerini gördü. Yatırımcılar beklenmedik yükseliş karşısında yeniden ümitlerini yeşertti. 
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    Bitcoin
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    Son haftalarda FED faiz arttırımı ihtimali ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle büyük satış baskısı altına giren ve 34 bin dolar seviyelerine kadar sarkarak yatırımcısına kabuslar yaşatan Bitcoin dün gece adeta şaha kalktı.

    Bitcoin fiyatı ne kadar oldu?

    İki taraf arasında çözüm görüşmelerinin başlaması ile birlikte dün gece saatlerinde sevindirici bir yükseliş yaşaayan Bitcoin soluksuz olarak 44 bin dolar seviyesine kadar çıktı. Kısa pozisyonları da likidite eden bu çıkış sonrasında Bitcoin fiyatı 43000$ seviyelerine oturdu. Gece kapanışını da bu seviyelerde yaptı.

    Altcoin sezonunu başlatması beklenen Ethereum da hızlı bir yükselişle 3000$ sınırına kadar çıktı. Şu sıralar 2900$ seviyesinde geziniyor. AVAX fiyatı 86$, AXS fiyatı 55$, SOL fiyatı 97$ seviyelerinde destek arıyor. Çözüm görüşmelerinin seyrine göre en azından FED toplantısına kadar Bitcoin fiyatının bir düşüş trendine girmeyeceği ümit ediliyor.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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