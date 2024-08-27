Kripto para milyonerlerinin sayısı son bir yılda iki katına çıktı

Bitcoin milyonerlerinin sayısında da önemli bir yükseliş var. Raporda yer alan veriler %111 artışla 85.400 kişiye çıktığını gösteriyor. Bununla birlikte son bir yıl içinde dünyada altı yeni kripto para milyarderi oldu ve toplam sayı 28'e yükseldi. Kripto para portföyü 100 milyon doları aşan kişi sayısı ise %79 artarak 325 kişiye ulaştı.
Bitcoin baskın konumda
New World Wealth analisti Andrew Amoils konuyla ilgili olarak "Geçtiğimiz yıl içinde ortaya çıkan altı yeni kripto para milyarderinin beşi Bitcoin'den geldi. Bu durum büyük meblağlarla varlık satın alan uzun vadeli yatırımcıları çekme konusunda Bitcoin'in baskın konumunu vurguluyor" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.