2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Henley&Partners tarafından hazırlanan bir rapor kipto para milyonerlerinin sayısında önemli bir artış olduğunu ortaya koydu. Crypto Wealth Report 2024'e göre son 12 ayda kripto para birimlerinde 1 milyon doların üzerinde varlığa sahip kişi sayısı neredeyse iki katına (%95 artış) çıkarak 172.300'e ulaştı.

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Bitcoin milyonerlerinin sayısında da önemli bir yükseliş var. Raporda yer alan veriler %111 artışla 85.400 kişiye çıktığını gösteriyor. Bununla birlikte son bir yıl içinde dünyada altı yeni kripto para milyarderi oldu ve toplam sayı 28'e yükseldi. Kripto para portföyü 100 milyon doları aşan kişi sayısı ise %79 artarak 325 kişiye ulaştı.

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Bitcoin baskın konumda

New World Wealth analisti Andrew Amoils konuyla ilgili olarak "Geçtiğimiz yıl içinde ortaya çıkan altı yeni kripto para milyarderinin beşi Bitcoin'den geldi. Bu durum büyük meblağlarla varlık satın alan uzun vadeli yatırımcıları çekme konusunda Bitcoin'in baskın konumunu vurguluyor" dedi.

Tam Boyutta Gör Bitcoin'in değeri son bir yıl içinde 2.4 kat arttı. Geçtiğimiz yıl 26.1 bin dolar civarında işlem gören kripto para, bu Salı günü yapılan işlemlerde 61.7 bin dolar civarında seyrediyor.

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Kripto para milyonerlerinin sayısı son bir yılda iki katına çıktı