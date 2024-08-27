Yapay zekada askeri kriz: Google DeepMind çalışanları tepkili

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Tam Boyutta Gör Google'ın yapay zeka araştırma birimi DeepMind'ın yaklaşık 200 çalışanı, şirketin askeri müşterilere yapay zeka teknolojisi sağlamayı durdurmasını talep etti. Bildirilenlere göre, çalışanlar bu yılın başlarında Google'ın üst yönetimine bir mektup gönderdi. Ancak yöneticilerin, yapay zekanın zararlı veya savaş amaçlı uygulamalar için kullanılmasına dair endişeleri henüz yanıtlamadığı ve gidermediği belirtiliyor.

Google'ın yapay zeka beyinleri tepkili

Mektubu imzalayan çalışanlar, DeepMind'ın toplam iş gücünün yüzde beşini oluşturuyor. Bu oran, şirketin en ileri düzeydeki yapay zeka projeleri üzerinde çalışan bir araştırma laboratuvarı için küçük bir dilim gibi görünse de, Google çalışanları arasında akıllı algoritmaların askeri amaçlarla kullanılmasına yönelik büyüyen bir kaygıyı temsil ediyor. Google'ın kendi yapay zeka geliştirme prensiplerine göre bu tür kullanımlar kesinlikle yasaklanmış durumda.

Google'ın yapay zeka ilkeleri, teknolojinin potansiyeli konusunda iyimserlik sunarken, zarar verme olasılığı olan veya zarar verme ihtimali bulunan uygulamalardan kaçınılacağını açıkça belirtiyor. Bu ilkeler, doğrudan veya dolaylı olarak yaralanmaya neden olacak silahların veya diğer teknolojilerin geliştirilmesini, ayrıca uluslararası anlaşmaları ihlal eden gözetim uygulamaları için yapay zeka çözümlerini yasaklıyor.

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Ancak DeepMind çalışanlarının mektubu, Google'ın son dönemde askeri kuruluşlarla olan iş birliklerinin üzerinde duruyor. Mektup, spesifik bir jeopolitik duruma veya belirli bir çatışmaya odaklanmasa da Google'ın İsrail Savunma Bakanlığı ile "Project Nimbus" adlı iş birliği kapsamında yürüttüğü iddia edilen ilişkilerine dikkat çekiyor.

Project Nimbus kapsamında Google'ın, İsrail ordusuna bulut bilişim yetenekleri ve yapay zeka hizmetleri sağladığı iddia ediliyor. Mektupta, İsrail’in Gazze'deki saldırılarda hedef belirlemek için yapay zeka kullandığına dair suçlamalara da yer veriliyor. Resmi olarak, şirket Project Nimbus'un askeri iş yükleri, silahlar veya istihbarat servisleri ile bağlantısı olmadığını belirtti. Ancak bazı kaynaklar bu açıklamasının "öylesine belirsiz ki, ne anlama geldiğini kimse bilmiyor" şeklinde yorumladı.

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Yapay zekada askeri kriz: Google DeepMind çalışanları tepkili