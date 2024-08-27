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    Yapay zekada askeri kriz: Google DeepMind çalışanları tepkili

    Yapay zeka askeri alanlara doğru ilerlerken Google'ın yapay zeka araştırma birimi olan DeepMind çalışanları, şirketin orduya yapay zeka teknolojisi sağlamayı durdurmasını istiyor.
    Yapay zekada askeri kriz: Google DeepMind çalışanları tepkili Tam Boyutta Gör
    Google'ın yapay zeka araştırma birimi DeepMind'ın yaklaşık 200 çalışanı, şirketin askeri müşterilere yapay zeka teknolojisi sağlamayı durdurmasını talep etti. Bildirilenlere göre, çalışanlar bu yılın başlarında Google'ın üst yönetimine bir mektup gönderdi. Ancak yöneticilerin, yapay zekanın zararlı veya savaş amaçlı uygulamalar için kullanılmasına dair endişeleri henüz yanıtlamadığı ve gidermediği belirtiliyor.

    Google'ın yapay zeka beyinleri tepkili

    Mektubu imzalayan çalışanlar, DeepMind'ın toplam iş gücünün yüzde beşini oluşturuyor. Bu oran, şirketin en ileri düzeydeki yapay zeka projeleri üzerinde çalışan bir araştırma laboratuvarı için küçük bir dilim gibi görünse de, Google çalışanları arasında akıllı algoritmaların askeri amaçlarla kullanılmasına yönelik büyüyen bir kaygıyı temsil ediyor. Google'ın kendi yapay zeka geliştirme prensiplerine göre bu tür kullanımlar kesinlikle yasaklanmış durumda.

    Google'ın yapay zeka ilkeleri, teknolojinin potansiyeli konusunda iyimserlik sunarken, zarar verme olasılığı olan veya zarar verme ihtimali bulunan uygulamalardan kaçınılacağını açıkça belirtiyor. Bu ilkeler, doğrudan veya dolaylı olarak yaralanmaya neden olacak silahların veya diğer teknolojilerin geliştirilmesini, ayrıca uluslararası anlaşmaları ihlal eden gözetim uygulamaları için yapay zeka çözümlerini yasaklıyor.

    Ancak DeepMind çalışanlarının mektubu, Google'ın son dönemde askeri kuruluşlarla olan iş birliklerinin üzerinde duruyor. Mektup, spesifik bir jeopolitik duruma veya belirli bir çatışmaya odaklanmasa da Google'ın İsrail Savunma Bakanlığı ile "Project Nimbus" adlı iş birliği kapsamında yürüttüğü iddia edilen ilişkilerine dikkat çekiyor.

    Project Nimbus kapsamında Google'ın, İsrail ordusuna bulut bilişim yetenekleri ve yapay zeka hizmetleri sağladığı iddia ediliyor. Mektupta, İsrail’in Gazze'deki saldırılarda hedef belirlemek için yapay zeka kullandığına dair suçlamalara da yer veriliyor. Resmi olarak, şirket Project Nimbus'un askeri iş yükleri, silahlar veya istihbarat servisleri ile bağlantısı olmadığını belirtti. Ancak bazı kaynaklar bu açıklamasının "öylesine belirsiz ki, ne anlama geldiğini kimse bilmiyor" şeklinde yorumladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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