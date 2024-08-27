Yapay zekada askeri kriz: Google DeepMind çalışanları tepkili

Google'ın yapay zeka beyinleri tepkili
Mektubu imzalayan çalışanlar, DeepMind'ın toplam iş gücünün yüzde beşini oluşturuyor. Bu oran, şirketin en ileri düzeydeki yapay zeka projeleri üzerinde çalışan bir araştırma laboratuvarı için küçük bir dilim gibi görünse de, Google çalışanları arasında akıllı algoritmaların askeri amaçlarla kullanılmasına yönelik büyüyen bir kaygıyı temsil ediyor. Google'ın kendi yapay zeka geliştirme prensiplerine göre bu tür kullanımlar kesinlikle yasaklanmış durumda.
Google'ın yapay zeka ilkeleri, teknolojinin potansiyeli konusunda iyimserlik sunarken, zarar verme olasılığı olan veya zarar verme ihtimali bulunan uygulamalardan kaçınılacağını açıkça belirtiyor. Bu ilkeler, doğrudan veya dolaylı olarak yaralanmaya neden olacak silahların veya diğer teknolojilerin geliştirilmesini, ayrıca uluslararası anlaşmaları ihlal eden gözetim uygulamaları için yapay zeka çözümlerini yasaklıyor.
Ancak DeepMind çalışanlarının mektubu, Google'ın son dönemde askeri kuruluşlarla olan iş birliklerinin üzerinde duruyor. Mektup, spesifik bir jeopolitik duruma veya belirli bir çatışmaya odaklanmasa da Google'ın İsrail Savunma Bakanlığı ile "Project Nimbus" adlı iş birliği kapsamında yürüttüğü iddia edilen ilişkilerine dikkat çekiyor.
Project Nimbus kapsamında Google'ın, İsrail ordusuna bulut bilişim yetenekleri ve yapay zeka hizmetleri sağladığı iddia ediliyor. Mektupta, İsrail’in Gazze'deki saldırılarda hedef belirlemek için yapay zeka kullandığına dair suçlamalara da yer veriliyor. Resmi olarak, şirket Project Nimbus'un askeri iş yükleri, silahlar veya istihbarat servisleri ile bağlantısı olmadığını belirtti. Ancak bazı kaynaklar bu açıklamasının "öylesine belirsiz ki, ne anlama geldiğini kimse bilmiyor" şeklinde yorumladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.