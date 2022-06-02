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    Thodex'ten sonra şimdi de Humex vurgunu: 20 milyon dolarla kaçtılar!

    Kripto para sektöründeki mağduriyetlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Şimdi de HUMEX ismindeki borsaya yatırım yapanlar parasını çekemedi. HUMEX'in kurucuları yurt dışına kaçtı.
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    Kripto parada bu kez 20 milyon dolarlık HUMEX vurgunu!
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    Türkiye’de kripto para dolandırıcılığının ardı arkası gelmiyor. Şimdi de Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı sermayeli kripto para borsası HUMEX’in kurucuları kayıplara karıştı. Platformun web sitesi HUMEX.pro'ya girilebiliyor ancak yatırımcılar paralarını çekemiyor.

    TRT Haber’in iddiasına göre HUMEX’te hesaptan para çekme işlemleri durduruldu. HUMEX Kurucusu Franko Çonk Enrikuez ‘in ve CEO’su Tank Kaiçe’nin 20 milyon dolarla yurtdışına kaçtıkları öne sürülüyor. Çinli yöneticinin kendi ülkesinde dolandırıcılık suçundan hüküm giydiği ve bu nedenle Malezya vatandaşlığına geçtiği de iddialar arasında.

    Yaklaşık 2 bin 500 kişi parasını kaptırdı

    Avukat Mehmet Tufan Koçak’in ifadelerine göre Türkiye’de yaklaşık 2 bin 500 yatırımcı mağdur oldu. Şirketin çalışanları da mağdur olduklarını ve maaşlarını alamadıklarını ifade etti. 75 kadar çalışanla birlikte yaklaşık 2 bin 600 kişi HUMEX vurgununun kurbanı oldu.

    Sadece 200 bin TL sermaye ile kurulmuş

    Avukat Koçak, HUMEX’in Türkiye’ye yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımla girdiğini söylediğini ancak ticaret sicilinden bakıldığında yalnızca 200 bin TL sermayeleri bulunduğunu söyledi. Platformun sahiplerinin yurt dışına kaçırdığı para miktarının yaklaşık 20 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

    Mağdur bir yatırımcı konuyla ilgili olarak, "Bir tanıdık vasıtasıyla duydum açıkçası. Duyduğumda da çok kar elde edebileceğimi düşündüm. Bunun üstüne de kredi çektim. Ev kredisine de girmiştik. Maalesef ki şu an ne bu krediyi ödeyebilecek durumdayım ne de çektiğim ev kredisini ödeyebilecek durumdayım" dedi. Mağdur yatırımcıların ve HUMEX çalışanlarının şikayeti üzerine platform hakkında soruşturma başlatıldı.

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    biembo 6 saat önce

    Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 2 gün önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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