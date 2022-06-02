Kripto para yatırımcılarına Windows'taki Follina güvenlik açığı hakkında uyarı

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Her sektörde olduğu gibi kripto para sektöründe de yatırımcıları en çok ilgilendiren konulardan biri güvenlik. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde Microsoft Office’te Follina olarak adlandırılan bir güvenlik açığı tespit edilmişti. Microsoft Office'in MSDT servisi üzerinden yayılan virüsün Windows kullan kripto yatırımcılarını etkileyebileceği ifade ediliyor.

Microsoft Office'de yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Kimlik avı önleme hizmeti sunan Wallet Guard, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Microsoft Office üzerindeki güvenlik açığının, Word dosyayı açmadan dahi bilgisayara sızdığını söyledi. Kripto para yatırımcılarını, cüzdan güvenliği konusunda uyardı.

Follina güvenlik açığı, antivirüs yazılımları tarafından tespit edilemiyor. Ayrıca bu güvenlik açığından faydalanan saldırganlar, kullanıcıların ekli bir dosyayı açmasını ve bu noktadan kurbanın tüm sistemine erişmesini sağlamak için kimlik avı veya sosyal mühendislikten yararlanıyor.

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Follina güvenlik açığı hakkında kripto yatırımcılarına uyarı