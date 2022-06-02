Kripto para yatırımcılarına Windows'taki Follina güvenlik açığı hakkında uyarı

Her sektörde olduğu gibi kripto para sektöründe de yatırımcıları en çok ilgilendiren konulardan biri güvenlik. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan haberlerde Microsoft Office’te Follina olarak adlandırılan bir güvenlik açığı tespit edilmişti. Microsoft Office'in MSDT servisi üzerinden yayılan virüsün Windows kullan kripto yatırımcılarını etkileyebileceği ifade ediliyor.
Kimlik avı önleme hizmeti sunan Wallet Guard, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Microsoft Office üzerindeki güvenlik açığının, Word dosyayı açmadan dahi bilgisayara sızdığını söyledi. Kripto para yatırımcılarını, cüzdan güvenliği konusunda uyardı.
Follina güvenlik açığı, antivirüs yazılımları tarafından tespit edilemiyor. Ayrıca bu güvenlik açığından faydalanan saldırganlar, kullanıcıların ekli bir dosyayı açmasını ve bu noktadan kurbanın tüm sistemine erişmesini sağlamak için kimlik avı veya sosyal mühendislikten yararlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.