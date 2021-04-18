Kripto paralar tepetaklak

Geçtiğimiz hafta biraz sallantıya girdikten sonra özellikle Coinbase platformunun borsaya açılmasının da etkisiyle 65 bin dolar seviyelerini zorlayacak duruma gelen Bitcoin hafta sonu tepetaklak oldu.İlginizi Çekebilir Kripto para ile ödemelere yasak geldi
Bitcoin ne kadar oldu?
Hafta sonları insanlar kripto paralardan biraz uzak kaldığı için hacimler düşük oluyor ve büyük oranda sıçrama veya düşme hareketleri yaşanabiliyor. Dün geceden itibaren düşüş içerisine giren Bitcoin büyük bir kayıp yaşattı.
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Dün itibariyle 60700$ civarında gezinirken düşüşe geçen Bitcoin 51800$ civarına kadar indi ve neredeyse 10 bin dolar kayıp yaşadı. Böylece son haftaların en düşük seviyesine iğne atmış oldu.
Yine son haftalarda sıçrama yapan Ethereum da 2500$ seviyelerinden 2150$ seviyelerine indi. BNB ise 467$ seviyelerine inerken XRP 1.28$, LTC 257$, TRX de 13 cent civarlarında alıcı buluyor. Son günlerin patlama yapan birimi DOGE ise 30 cent civarına tutundu ve düşüşten etkilenmedi.
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Edit : Özelden soranlar olmuş tazminatin ne kadar ki diye. Ortalama 80-90 bin tl arasında şimdi işten çıksam. Ama tabi çok şükür öyle bir derdim yok. İşimi seviyorum :)
Ayrıca sadece coin alarak oynayanlar için satmadıkça zarar yok ama sattığın anda zararın dibindesin. Bekleyeceksiniz, hiç bir zaman 3 gün sonra ihtiyacın olan parayı atmayacaksın buraya.
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