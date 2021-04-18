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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto paralar tepetaklak

    Bitcoin bir gecede yaklaşık 10 bin dolar kaybederek 51800$ civarlarına kadar indi. Sonrasında toparlanarak 55000$ seviyesine çıktı. Piyasa da tepetaklak olmuş durumda.
    18 Nisan 2021, 12:05 (7 sa.)
    7,7b
    54
    88
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    43

    Kripto paralar tepetaklak
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    Geçtiğimiz hafta biraz sallantıya girdikten sonra özellikle Coinbase platformunun borsaya açılmasının da etkisiyle 65 bin dolar seviyelerini zorlayacak duruma gelen Bitcoin hafta sonu tepetaklak oldu.

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    Bitcoin ne kadar oldu?

    Hafta sonları insanlar kripto paralardan biraz uzak kaldığı için hacimler düşük oluyor ve büyük oranda sıçrama veya düşme hareketleri yaşanabiliyor. Dün geceden itibaren düşüş içerisine giren Bitcoin büyük bir kayıp yaşattı.

    Ayrıca Bkz. "Gametech Titan Blue Switch mekanik oyuncu klavyesi inceleme"

    Dün itibariyle 60700$ civarında gezinirken düşüşe geçen Bitcoin 51800$ civarına kadar indi ve neredeyse 10 bin dolar kayıp yaşadı. Böylece son haftaların en düşük seviyesine iğne atmış oldu.

    Yine son haftalarda sıçrama yapan Ethereum da 2500$ seviyelerinden 2150$ seviyelerine indi. BNB ise 467$ seviyelerine inerken XRP 1.28$, LTC 257$, TRX de 13 cent civarlarında alıcı buluyor. Son günlerin patlama yapan birimi DOGE ise 30 cent civarına tutundu ve düşüşten etkilenmedi.



    https://coinmarketcap.com/
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C CleanCoders (Fatih ) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen emregnu
    balon patladı
    Yanıtla +77
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    emregnu (Emre ONGUN) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şİmdi birsürü kişi balon patladı diyecek. Bak gör!
    3 Yanıt Yanıtla +73
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    T teknodetay86 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Mugetsuga
    Bir zamanlar köyün birine bir adam gelmiş ve tanesi 10 dolardan maymun alacağını söylemiş. Köyde çok maymun olduğu için köylüler sevinçle ormana koşup maymun yakalamaya başlamışlar. Adam, binlerce maymunu 10 dolardan satın alınca ortalıkta maymun azalmış, yakalaması da zorlaşmış. Köylüler, tam maymun yakalamaktan vazgeçecekken, adam her maymun için 20 dolar vereceğini söylemiş. Yeniden heveslenen köylüler, tekrar maymun yakalamaya başlamışlar. Maymun sayısı azaldıkça fiyatı artıran adam, bu kez her bir maymun için 25 dolar ödemeyeceğini ilan etmiş. Ama artık maymuna rastlamak bile çok zorlaşmış. Bunun üzerine adam, fiyatı 50 dolara çıkardığını, ancak kendisinin işi olduğu için şehre gitmesi gerektiğini, yardımcısının onun yerine alım yapacağını söylemiş. Fiyat 50 dolar ama ortalıkta hiç maymun yok; köylüler kıvranıyor. Yardımcı köylülere demiş ki, "O yokken, şu büyük kafeste topladığımız maymunlar var ya, ben onların tamamını size 35 dolardan satayım, siz de patron gelince ona 50 dolardan satarsınız". Köylüler, büyük bir sevinçle tüm birikimlerini bir araya toplayarak tanesi 35 dolardan maymunların hepsini almışlar. Ve başlamışlar beklemeye, şehirden dönecek patrona maymunları 50 dolardan satıp zengin olmak içinÖ Sonra ne mi olmuş; tabii ki ne adama rastlanmış bir daha o civarda, ne de yardımcısına
    Bir zamanlar köyün birine bir adam gelmiş ve tanesi 10 dolardan maymun alacağını söylemiş. Köyde çok maymun olduğu için köylüler sevinçle ormana koşup maymun ya...
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    2 Yanıt Yanıtla +40
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    Yorumlar (54) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    A alemci83 (Ahmet Ata) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kimin ne kazandığını bilmeyen patladı der nerden bilecek
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    shankssan (Shanks ) 20 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bizim iş yerinde de var böyleleri. Adam balon balon dolandırıcı vs. dedi durdu. Son 3 ayda ki kar payını gösterince uygulamadan ertesi gün ben açsam becerebilirmiyim yardımcı olurmusun dedi. 3 ayda nerdeyse 12 yillik tazminatimin 2 katını kazandırdı.Şu anda kar dan zarar ettim orası öyle. Ama hiç birşey devamlı yükselmez illaki inişler çıkışlar olacaktır. Ben ana paramı 1. haftada çektim kar ile devam.

    Edit : Özelden soranlar olmuş tazminatin ne kadar ki diye. Ortalama 80-90 bin tl arasında şimdi işten çıksam. Ama tabi çok şükür öyle bir derdim yok. İşimi seviyorum :)
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    Hesperiush (Ertan KOÇ) 30 dk. ( Mesaj Silindi )
    Bir de gelmiş değişime ayak uyduramayan insanlar falan demiş...Ne zavallı tipler var bu forumda. O bitcoinler elinizde patlayınca kimin neye ayak uyduracağını göreceğiz.
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    Vict0ry (.. .) 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    çok zor değil bitcoine bi bakın internetten eylülde ne kadarmış şimdi ne kadarmış.
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    tonodias 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ne olacaktı alayı yalan
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    XanthiN (Ozan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Piyasa yeni yatırımcı yüzünden altı boş biçimde aşırı şişiyordu, minik düzeltmelerin ardından insanlar saldırmaya devam ediyordu. BTC adam gibi soluklanamadı, azıcık düşünce kolundan tutup kaldırdılar. İllaki bir noktadan sonra sert kırılmalar yaşanacaktı. Panik paniği getirir mi bilinmez. Biraz izlemek, haftalık kapanışı görmek lazım. Henüz boğa bitti, öldük bittik görüntüsü yok. Şu an tepki alımı ile piyasa biraz toparlıyor gibi, bakalım devamı gelecek mi yoksa yine mi salıverecek...
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    rcpdrnc (Recep Direnç) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Son bir ayda tepeden tırnağa bütün kriptolar en az 3 e katladi beyler, %300 artmış birsey %20 düşse ne olur düşmese ne olur.
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    unforgiven1127 (unforgiven unforgiven) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bukadar oynak bir para birimi nasi guvenli olabilir ki? Nezaman ne olacagi belli degil. Silkeleyen silkelio geri kalan evini arabasini basip kaybediyo kumar gibi bisey
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    WatchAndLearnn 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Blokchain ne bilmez kripto ne bilmez borsa nasıl takip edilir ve yatırım yapılır bilmez. Tek söyledikleri balon patlayacak...
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    headhunter (Osman Bakan) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bu iş böyle arkadaşlar benim 10k dolarım 3300 dolar eridi. Ama bu sürekli olan bir şey zaten bu piyasanın gerçekten içindeyseniz şuan hemen hemen 5k dolar daha yatırdım bugün bu miktar kar a kar katacak. 50-100 ile oynayıp öldüm battım diyenlere valla diyecek sözüm yok.

    Ayrıca sadece coin alarak oynayanlar için satmadıkça zarar yok ama sattığın anda zararın dibindesin. Bekleyeceksiniz, hiç bir zaman 3 gün sonra ihtiyacın olan parayı atmayacaksın buraya.
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