Kripto paranın caizi olur mu?: Caizcoin

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Kripto para piyasası bugün genç-yaşlı herkesin dikkatini çekiyor ve insanlar bu piyasada nasıl zengin olabileceğini araştırıyor. Haliyle sayısız girişimci bu ilgiyi çekebilmek için farklı para birimleri piyasaya sürüyor. Caizcoin bunlardan sonuncusu.

Caizcoin nedir?

Kripto paraların İslami kurallara uygun olup olmadığı halen tartışılan bir konu. Kara para aklama işlerine alet olduğu için cazi olmadığını düşünen pek çok din alimi mevcut. Bununla birlikte farklı çözümlerle bu algıyı aşmaya çalışanlar var.

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Caizcoin adıyla ön satışa başlayan yeni kripto para projesi İslami kurallara tam uyumluluk sunuyor. Bir blok zinciri ağının İslami kurallara nasıl uyacak bunun bir çerçevesi henüz çizilmiş değil ancak proje şimdiden helal sertifikası almış gibi görünüyor.

Piyasada mevcut para projelerinden pek farklı değil gibi görünen Caizcoin caizlik dışında bir avantaj sunmuyor. Hali hazırda 65 cent üzerinden ön satışlar devam ediyor. Uygulama ve cüzdan kullananlara ödül programı da yapılacak.

Projenin en dikkat çekici tarafı ise Uniswap, Binance, 1inch, Huobi gibi dünya devi değişim platformlarında listelenecek olması. Bunların gerçekten anlaşmaları yapıldı mı yoksa birer temenniden mi ibaret elbette belli değil.

https://caizcoin.io/index.html#about

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