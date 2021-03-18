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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto paranın caizi olur mu?: Caizcoin

    Tamamen İslami usullere göre hazırlandığı ifade edilen Caizcoin yatırımcılara helal bir kripto para yolculuğu sunmayı amaçlıyor. Caizcoin ön satışlara başlamış durumda.
    18 Mart 2021, 19:00 (7 sa.)
    1,6b
    11
    15
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    2

    Kripto paranın caizi olur mu?: Caizcoin
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    Kripto para piyasası bugün genç-yaşlı herkesin dikkatini çekiyor ve insanlar bu piyasada nasıl zengin olabileceğini araştırıyor. Haliyle sayısız girişimci bu ilgiyi çekebilmek için farklı para birimleri piyasaya sürüyor. Caizcoin bunlardan sonuncusu.

    Caizcoin nedir?

    Kripto paraların İslami kurallara uygun olup olmadığı halen tartışılan bir konu. Kara para aklama işlerine alet olduğu için cazi olmadığını düşünen pek çok din alimi mevcut. Bununla birlikte farklı çözümlerle bu algıyı aşmaya çalışanlar var.

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    Caizcoin adıyla ön satışa başlayan yeni kripto para projesi İslami kurallara tam uyumluluk sunuyor. Bir blok zinciri ağının İslami kurallara nasıl uyacak bunun bir çerçevesi henüz çizilmiş değil ancak proje şimdiden helal sertifikası almış gibi görünüyor.

    Piyasada mevcut para projelerinden pek farklı değil gibi görünen Caizcoin caizlik dışında bir avantaj sunmuyor. Hali hazırda 65 cent üzerinden ön satışlar devam ediyor. Uygulama ve cüzdan kullananlara ödül programı da yapılacak.

    Projenin en dikkat çekici tarafı ise Uniswap, Binance, 1inch, Huobi gibi dünya devi değişim platformlarında listelenecek olması. Bunların gerçekten anlaşmaları yapıldı mı yoksa birer temenniden mi ibaret elbette belli değil.



    https://caizcoin.io/index.html#about
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    Red_devil33 6 saat önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 7 saat önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 9 saat önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 20 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hahahah güzel kerizleme yöntemi, borsa açarlar kesin sonra kaçar giderler.
    Yanıtla +12
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    G gidi (gidi gidi) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    biraz da dindarları silkeleyelim
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    B bytkgb 7 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Helal coin derken herhalde kâbeye dönüp üretim yapıyolar
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Portraitclub 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu işin suyu kaçtı, dünya da bitcoin olayına kafayı takan 4. Ülke olmuşuz. Avrupa’da ise Türkiye 1. Sırada. Bunun en büyük sebebi ise Türkiye de alım gücünün o kadar çok düşmesi ki, insanlar daha kolay yoldan para kazanmanın yollarını aramaya başladı. Çareyi de bitcoin gibi şeylerde arıyor ama maalesef yarının ne olacağını bilmediğin bir sistemde riske girmek cahilliktir.
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    labtek38 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir varlığın değerinin artması İçin siz aldıktan sonra sizden daha pahalıya başka birinin almaya razı olması gerekir. Bu altında da böyle dolarda da buğdayda da petrolde de hisse senedinde de. Yani havadan para yağmıyor. Sizin kazandım dediğiniz para sizden sonra daha yüksek fiyattan alanın parası. Yani bu durumda bu sistemlerin hiçbiri caiz değil bence. Hassasiyetiniz varsa sizin bu duygunuzu sömüren birileri çıkacaktır.
    Yanıtla +1
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    SAFİMARANGA (***** *****) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaytung haberi sandım.
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ciddi mi bu ya
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    sendemail (umit erdem) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Domuz yemezler ,domuz gibi her şeyi yerler ...
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    P palamutix 5 sa. ( Mesaj Silindi )
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    P palamutix 5 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Sanal paranın caiz olabilmesi için arkasında devlet olması lazım başka şartı yok diyor ihsan hoca .bunlar dümenci yani keriz arıyorlar



    https://www.youtube.com/watch?v=soiHuv8-Y8A&feature=youtu.be
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    kazuya58 (sinan polat) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    not: yatırım tavsiyesi değildir.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    le querizqukalılıque
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    G gidi (gidi gidi) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    biraz da dindarları silkeleyelim
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    1639 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    bitcoin, caizcoin ve Bilim ve Teknoloji
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