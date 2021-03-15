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    499 TL değerindeki Outriders, 'çıkış günü' Xbox Game Pass'e eklenecek

    Square Enix'in 499 TL değerindeki yeni bilim-kurgu temalı RPG co-op oyunu çıkış gününde konsollar için Game Pass kütüphanesine eklenecek. PC tarafında ise haberler yine kötü.
    15 Mart 2021, 18:50 (6 sa.)
    1,3b
    6
    14
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    499 TL değerindeki Outriders, 'çıkış günü' Xbox Game Pass'e eklenecek
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft'tan Xbox Game Pass kullanıcılarına bugün bir güzel haber daha geldi. Square Enix'in heyecanla beklenen yeni oyunu Outriders, çıkış gününde Game Pass kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Outriders şu anda konsollarda 499 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.

    Konsollara geliyor, PC kullanıcıları yine arka planda kaldı

    Xbox blog adresinde yayınlanan resmi yazıya göre Outriders çıkış günü olan 1 Nisan tarihinde konsol Game Pass kütüphanesine eklenecek. Ayrıca bulut üzerinden Android kullanıcıları da oynayabilecek (Türkiye'de xCloud yok). PC tarafında ise maalesef haberler yine iyi değil. Outriders en azından şimdilik PC Game Pass'e gelmeyecek gibi görünüyor.

    Geors of War: Judgment ve Bulletstorm gibi oyunların arkasındaki stüdyo olan People Can Fly tarafından hazırlanan Outriders oyunu bilim-kurgu RPG co-op shooter türünde yenilikçi mekanikleriyle dikkat çekiyor. Oyunun geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk demosu genel anlamıyla büyük beğeni toplamıştı. 



    https://news.xbox.com/en-us/2021/03/15/outriders-coming-to-xbox-game-pass/
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    K Krone 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ovv yeah Diğerleri 500 lira veredursun geldiği gün cebimden beş kuruş çıkmadan indireceğim
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    X XboxTr61 (Ömer Selim Küçük) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İyi ki xbox sahibiyim diyor insan bence
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Güzel. PS tarafından da böyle adımlar bekliyoruz. Bakalım yapacaklar mı?
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    C Chillout 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ps5 i gidip satıyorum
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    mgundog (m gundog) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kimisine göre gamepass tetris mario contra dan ibaret :)
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    headhunter (Osman Bakan) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    xbox çıtayı yükselti gerçekten bravo.
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    Denorath 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gamepass olayı sardı bana :)
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    Artizt (Mert ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Demosunu oynamaya fırsat bulamadim ama third person oyun severim.
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    K Krone 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ovv yeah Diğerleri 500 lira veredursun geldiği gün cebimden beş kuruş çıkmadan indireceğim
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Rachsuchtig 3 sa. ( Mesaj Silindi ) Krone
    Aylik gamepass ücretini ödemiyorsunuz herhalde
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    X XboxTr61 (Ömer Selim Küçük) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İyi ki xbox sahibiyim diyor insan bence
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