499 TL değerindeki Outriders, 'çıkış günü' Xbox Game Pass'e eklenecek

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Microsoft'tan Xbox Game Pass kullanıcılarına bugün bir güzel haber daha geldi. Square Enix'in heyecanla beklenen yeni oyunu Outriders, çıkış gününde Game Pass kullanıcılarının beğenisine sunulacak. Outriders şu anda konsollarda 499 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.

Konsollara geliyor, PC kullanıcıları yine arka planda kaldı

Xbox blog adresinde yayınlanan resmi yazıya göre Outriders çıkış günü olan 1 Nisan tarihinde konsol Game Pass kütüphanesine eklenecek. Ayrıca bulut üzerinden Android kullanıcıları da oynayabilecek (Türkiye'de xCloud yok). PC tarafında ise maalesef haberler yine iyi değil. Outriders en azından şimdilik PC Game Pass'e gelmeyecek gibi görünüyor.

Geors of War: Judgment ve Bulletstorm gibi oyunların arkasındaki stüdyo olan People Can Fly tarafından hazırlanan Outriders oyunu bilim-kurgu RPG co-op shooter türünde yenilikçi mekanikleriyle dikkat çekiyor. Oyunun geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk demosu genel anlamıyla büyük beğeni toplamıştı.

https://news.xbox.com/en-us/2021/03/15/outriders-coming-to-xbox-game-pass/

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