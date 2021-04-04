Kripto pazarında Justin Sun rüzgarı: Pazar değeri 16 milyar doları geçti

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Tron blok zinciri ile kripto para piyasasının vazgeçilmezlerinden birisi olan Justin Sun; son haftalarda kendi kripto paralarının ardı ardına tüm zamanların en yükseğine ulaşması ile zirveye tırmandı.

Justin Sun kimdir?

1990 doğumlu olan Justin Sun borsa konusunda kendisini geliştirdi ve kurduğu girişimlerle daha 21 yaşında Çin’in Yazhou Zhoukan dergisine kapak oldu. 24 yaşında ise Davos Zirvesi’nde Global Gençlik Lideri seçildi.

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Girişim zekası yüksek olan Justin Sun’ın kripto dünyası ile tanışması Ripple’ın Çin ofisini temsil etmesiyle başladı. 2017 yılında ise Ethereum ağında TRON adını verdiği yeni bir proje başlattı. Eğlence dünyasını hedefleyen TRX büyük ilgi gördü ve Justin Sun yaklaşık 63 milyon Avro gelir elde etti.

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Sonrasında TRON ağını başlatan Sun akıllı kontratları da devreye alınca TRX geniş bir kitleye yayıldı. Ağ üzerinde sayısız proje geliştirildi ve en önemli blok zincirlerinden birisi haline geldi. Transfer ücretinin 1 TRX olması büyük bir avantaj sağladı.

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Sun tabii ki bununla yetinmedi. BitTorrent platformunu satın alan Sun özel BTT jetonunu geliştirdi ve TRX tutanlara ücretsiz dağıttı. Geniş kripto para forumu Steemit’i de kadrosuna katan Sun sonrasında Hive jetonunu Steem tutanlara dağıttı.

Bu arada Wink jetonunu geliştiren ünlü girişimci kendi adını taşıyan JUST ve SUN paralarını da piyasaya sürdü. USDT parasını da ağ üzerinde oluşturarak TRON USDT adıyla kullanıma sundu. Böylece çok büyük bir ekosistem kurdu.

Çin hükümeti ile düştüğü uyuşmazlıklarda Jack Ma en büyük desteği sunarken Binance kurucusu Chenpeng Zhao da yeni jetonların benimsenmesinde büyük rol oynadı. Böylece Sun’ın önündeki tüm kapılar açıldı.

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Mart ayı ortalarından bu yana Justin Sun özelindeki kripto paralar büyük bir çıkış içerisindeydi. TRX bugün 11 cent seviyesini zorladı ve pazar değeri 7.3 milyar dolara yükseldi. BTT en yüksek değerine ulaşarak 0.78 cent oldu ve 7.3 milyar dolar pazar değerine ulaştı. WINK birimi 0.14 cent ve JUST birimi de 15 cent ile en yüksek değerlerinde. HIVE birimi 90 cent, SUN birimi de 42$ ile yine zirvelerine çıktı. Sadece STEEM birimi halen önceki zirvesinin gerisinde seyrediyor.

Yaşanan yükselişler ile birlikte Justin Sun ekosisteminin pazar değeri 16 milyar dolara ulaştı. Bunların yanında TRON USDT biriminin de 1 milyar dolar civarında bir hacim oluşturduğu ifade ediliyor. Yine önemli borsalardan Poloniex de Sun’a ait.

https://coinmarketcap.com/currencies/tron/

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