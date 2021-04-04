Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto pazarında Justin Sun rüzgarı: Pazar değeri 16 milyar doları geçti

    Kimilerine göre dahi kimilerine göre dolandırıcı. TRON vakfının kurucusu Justin Sun bugün 16 milyar dolarlık bir kripto para büyüklüğüne hükmediyor. Her şey TRX ile başladı.
    04 Nisan 2021, 09:00 (1 hf.)
    46,8b
    2
    25
    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    11

    Kripto pazarında Justin Sun rüzgarı: Pazar değeri 16 milyar doları geçti
    Tam Boyutta Gör

    Tron blok zinciri ile kripto para piyasasının vazgeçilmezlerinden birisi olan Justin Sun; son haftalarda kendi kripto paralarının ardı ardına tüm zamanların en yükseğine ulaşması ile zirveye tırmandı.

    Justin Sun kimdir?

    1990 doğumlu olan Justin Sun borsa konusunda kendisini geliştirdi ve kurduğu girişimlerle daha 21 yaşında Çin’in Yazhou Zhoukan dergisine kapak oldu. 24 yaşında ise Davos Zirvesi’nde Global Gençlik Lideri seçildi.

    Ayrıca Bkz. "2021 iPad Pro'ya güç verecek A14X yongası, iOS 14.5 beta kodlarında görüldü"

    Girişim zekası yüksek olan Justin Sun’ın kripto dünyası ile tanışması Ripple’ın Çin ofisini temsil etmesiyle başladı. 2017 yılında ise Ethereum ağında TRON adını verdiği yeni bir proje başlattı. Eğlence dünyasını hedefleyen TRX büyük ilgi gördü ve Justin Sun yaklaşık 63 milyon Avro gelir elde etti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Game Boy ile Bitcoin madenciliği denemesi

    Sonrasında TRON ağını başlatan Sun akıllı kontratları da devreye alınca TRX geniş bir kitleye yayıldı. Ağ üzerinde sayısız proje geliştirildi ve en önemli blok zincirlerinden birisi haline geldi. Transfer ücretinin 1 TRX olması büyük bir avantaj sağladı.

    Kripto pazarında Justin Sun rüzgarı: Pazar değeri 16 milyar doları geçti
    Tam Boyutta Gör

    Sun tabii ki bununla yetinmedi. BitTorrent platformunu satın alan Sun özel BTT jetonunu geliştirdi ve TRX tutanlara ücretsiz dağıttı. Geniş kripto para forumu Steemit’i de kadrosuna katan Sun sonrasında Hive jetonunu Steem tutanlara dağıttı.

    Bu arada Wink jetonunu geliştiren ünlü girişimci kendi adını taşıyan JUST ve SUN paralarını da piyasaya sürdü. USDT parasını da ağ üzerinde oluşturarak TRON USDT adıyla kullanıma sundu. Böylece çok büyük bir ekosistem kurdu.

    Çin hükümeti ile düştüğü uyuşmazlıklarda Jack Ma en büyük desteği sunarken Binance kurucusu Chenpeng Zhao da yeni jetonların benimsenmesinde büyük rol oynadı. Böylece Sun’ın önündeki tüm kapılar açıldı.

    Kripto pazarında Justin Sun rüzgarı: Pazar değeri 16 milyar doları geçti
    Tam Boyutta Gör

    Mart ayı ortalarından bu yana Justin Sun özelindeki kripto paralar büyük bir çıkış içerisindeydi. TRX bugün 11 cent seviyesini zorladı ve pazar değeri 7.3 milyar dolara yükseldi. BTT en yüksek değerine ulaşarak 0.78 cent oldu ve 7.3 milyar dolar pazar değerine ulaştı. WINK birimi 0.14 cent ve JUST birimi de 15 cent ile en yüksek değerlerinde. HIVE birimi 90 cent, SUN birimi de 42$ ile yine zirvelerine çıktı. Sadece STEEM birimi halen önceki zirvesinin gerisinde seyrediyor.

    Yaşanan yükselişler ile birlikte Justin Sun ekosisteminin pazar değeri 16 milyar dolara ulaştı. Bunların yanında TRON USDT biriminin de 1 milyar dolar civarında bir hacim oluşturduğu ifade ediliyor. Yine önemli borsalardan Poloniex de Sun’a ait.



    https://coinmarketcap.com/currencies/tron/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Apple’ın 20 Nisan etkinliği resmileşti
    22 dk.
    Microsoft Modern çevre ekipmanları duyuruldu
    1 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    T theVerge (Adım Soyadım) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kendisine teşekkür'ü borç bilirim. 2 sene önce 8 bin'e aldığım tron geçen hafta başında 30 bin olmuştu, hafta sonuna doğru 45 bin oldu, pazar günü 57 bin den sattım kendilerini. Araç alacaktım çekeceğim kredi tutarını azalttı sağolsun. Geçen hafta eski aracımı sattım, 80 bin daha tron alsaydım çok daha güzel olacaktı ama kimse sonunu kestiremiyor. Kardan zarar ettiğinizde çok üzülmezsiniz ama ana paranız düşerse yıkılırsınız. Ben 8 bin alırken o parayı gözden çıkarmıştım ve unutacağım demiştim. Sizlerde gözden çıkarabileceğiniz, sıfırlansa dahi üzülmeyeceğiniz miktarlar oynayın.
    Kendisine teşekkür'ü borç bilirim. 2 sene önce 8 bin'e aldığım tron geçen hafta başında 30 bin olmuştu, hafta sonuna doğru 45 bin oldu, pazar günü 57 bin den sa...
    Devamını Gör
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Maestro26 (Volkan Baysal) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çıkardığı tüm coinlerinin hiç bir ozelligi yok.

    Sadece iyi bir pazarlama ile buralara kadar geldi.
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Elektrikliarabasever 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Jet Fadıl V2
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    E emirhan159 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hey nasılsın adamım seni meşgul ettiğim için özür dilerim ama mining işleri ile ilgilendiğini biliyorum :) O yüzden bu 
    sitelerden biri senin dikkatini çekebilir bu sitelere üye olarak sen de para kazanabilirsin
    Evde oturarak para kazanmak istiyorsan bu sitelere bi bakmanı tercih ederim. Şimdiden bol kazançlar!!

    https://dogespro.com/register/39334629

    https://dogesxpro.com/

    https://dogecoin.ac/index.php?refer=34970

    https://wowdoge.io/?p=64134

    https://r.adbtc.top/69924

    https://freebitco.in/?op=signup_page&amp;r=4256320
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M mrspotter 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    1 dolar olmasını bekliyoruz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    U uluscebecicankaya 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tebrik ederim genç girişimci... Darsı başımıza
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K Krone 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Fena keriz silkeliyorlar yalnız. Bilmeyen bu işe girmesin çoluğunun çocuğunun rızkını hiç eder. En ufak dalgalanmada panik yapıp balinalara yem oluyorlar. Zengin daha zengin fakir daha fakir oluyor her zamanki gibi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V Venomm88 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Millet 24 yaşında neler yapıyor bide bizim halimize bak
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ersniaydn (Ersin Aydın) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Umarım tepe taklak olurlar tez zamanda :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Bethesta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben kripto paralarda şu durumu anlamıyorum, lütfen aydınlatırmısınız beni???

    Kripto paraların neredeyse hiçbirinde UZUN vadede zarar etmek mümkün değil gibi duruyor. Belki 1-3 aylık incelendiğinde inişler düşüşler görülecektir, ama bikaç yıllık özet çıkardığınızda tüm paraların değeri artıyor. Uzun vadede zarar etmek mümkün değil gibi duruyor... ben borsa veya yatırım işlerinden anlamam, ama sonuçta grafiklerde zik zak olsa da uzun vadede hep değer artıyor. Bir coin'den uzun vadede zarar etmenin tek yolu o coin'ın "geçersiz" sayılması falan olabilir herhalde diyorum.

    Beni bu konuda aydınlatır mısınız???? Tüm kripto paraların değerleri uzun vadede arttığı halde bu kazançlar nasıl oluşuyor? Yani birileri kazanırken birileri o parayı kaybetmesi gerekir...?!?!?!?!
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D Dreamerrrr (Dreamer Knight) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Bethesta
    Yüksekten alıp, düşünce panik yapıp satarak veya kaldıraçlı işlemler ile.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C celeroni (Cengiz Aytekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    bitcoin/usdt dominance grafiğini takip edin. eğer dominance değeri düşüyorsa alt coinlere yatırım yapabilirsiniz. btc dominance değeri yükselişe geçiyorsa o zaman bitcoin piyasasında hareketlilik başlayacaktır. Alt coinlerin satış zamanı yaklaşıyor demektir. Grafik okumayı bilen arkadaşlar daha detaylı anlatabilir.

    küresel anlamda dönen paralar ile Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri gelişmiş seviyeye, gelişmiş ülkelerin ekonomileri de süper gelişmiş seviyeye çıkarılabilir. devletlerin kripto para borsalarını sevmemesinin sebeplerinden birisi de sıcak paranın ekonomide dolaşmamasıdır. Vergilendirme geitrmek istemelerinin sebebi de bu
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Enki (Hakan SÖZAL) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu an piyasanın en ucuz coinlerinden biri olan win coin uçuşta. 2 gün önce 000,60 usd bandından satılıyordu. Bir iki güne kalmaz 00,30 ları görerek 5x yapmış olacak. Dün hacmi btc yi bile geçti. Müthiş kar kazandırıyor.

    Adamın pazarlama başarısını ben btc'nin artmasına bağlı olarak yatırımcıların artan coin piyasasında ucuz alt coinlere rağbet sağlamasına bağlıyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    On günde yüzde 200 para kazandım sağolsun Justin..ana paramı çektim şimdi kazandıklarımla oynuyorum cumartsei pazar yüzde 40 yaptı parayı koyacak yer bulamıyorum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +151 Santiago Munez +128 MaximillianFoe +126 joven +101 Schtroumpf Grognon +98 sdbz +95 WB +83 ahmetkaraci +78 MajorWindows +61 Mitokondri Kristası +53
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    2 Kişi Okuyor (0 Üye, 2 Misafir) 1 Masaüstü 1 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    46765 kez okundu.
    16 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bitcoin, trx ve
    5 etiket daha justin sun btt steem hive Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Oppo A74 5G akıllı telefonun teknik özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı 1 hf. 300 Nvidia CMP 30HX ekran kartı Hong Kong’da ele geçirildi 1 hf. Cadillac ilk elektrikli otomobilinin yol testlerine başladı 1 hf. Huawei Freebuds 4i incelemesi - 749 TL'ye ANC? 1 hf. Microsoft görev çubuğunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor 1 hf. GitHub kripto madencileri tarafından saldırıya uğradı 1 hf. Diyetle alınan az miktardaki şeker karaciğer yağ üretimini artırabilir 1 hf. Xiaomi Mi Pad 5 ve Mi Pad 5 Pro ikinci çeyrekte gelecek: İşte detaylar 1 hf. Ağaç mantarları domateslerin gübre ihtiyacını azaltabilir 1 hf. Tarihin en pahalı oyunu Super Mario Bros. oldu 1 hf. Realme'den aktif gürültü engelleme özellikli yeni kablosuz kulaklık geliyor 1 hf. Milyarder Mark Cuban’dan heyecanlandıran Ethereum yorumu 1 hf. LG, 17 inç ekranıyla Ultra Gear 17 dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü 1 hf. The Suicide Squad fragmanı 150 milyon izlenerek Mortal Kombat'in rekorunu geçti 1 hf. Sahte iOS uygulaması üzerinden, toplamda 1.6 milyon dolar ederinde Bitcoin çalındı 1 hf. Microsot BUILD konferansı çevrim içi yapılacak 1 hf. Radyo dalgalarını kullanarak gizli nesneleri bulabilen robot geliştirildi 1 hf. Cyberpunk 2077'nin 1.2 yamasının ardından oyunu oynamayı düşünüyor musunuz? 1 hf. Xbox Series X buzdolabına dönüştü 1 hf. Final Fantasy yaratıcısının yeni oyunu Fantasian, Apple Arcade için yayınlandı 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Kripto pazarında Justin Sun rüzgarı: Pazar değeri 16 milyar doları geçti Sonraki Apple, yenilenebilir enerji depolama tesisi için Tesla’yla anlaştı 1 hf. ABD ordusu, “karma gerçeklik” gözlüğü için Microsoft ile 21.8 milyar dolarlık sözleşme imzaladı 1 hf. Haftalık Dizi Önerisi 19: Invincible 1 hf. Huawei Band 6 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Facebook'ta dev veri sızıntısı: 19 milyon Türk Facebook kullanıcısının kişisel verileri internete saçıldı! 1 hf. Gigabyte, 43’’ 4K 144 Hz oyuncu monitörünü sergiledi 1 hf. Marvel'ın merakla beklenen filmi Black Widow'dan yeni bir fragman yayınlandı 1 hf. Pusula işlevi, Google Haritalar'ın Android sürümüne geri döndü 1 hf. Razer, Ryzen işlemcili oyuncu dizüstüsü hazırlığında 1 hf. Madenciler satmak yerine BTC biriktirmeye başladı: Bu ne anlama geliyor? 1 hf. Apple Arcade'de Bu Ay - Nisan 2021 1 hf. Xiaomi bu kez amiral gemisi katili değil sivrisinek katili piyasaya sürdü 1 hf. ADATA, Gammix S70 Blade NVMe SSD’sini duyurdu 1 hf. ZTE, Nisan ayı sonunda Axon 30 amiral gemisi akıllı telefonlarını tanıtacak 1 hf. Kas dokusu rejenerasyonunda kullanılabilecek bor içeren hidrojel geliştirildi 1 hf. Microsoft'un bu yılki Build geliştirici konferansı Mayıs sonunda gerçekleştirilecek 1 hf. Koklear implanttan yararlanılarak beyin dalgaları ölçüldü 1 hf. Supercell, Clash of Clans evreninden üç yeni oyun hazırlıyor 1 hf. Mart ayında ve ilk üç ay sonunda en çok satılan model Toyota Corolla oldu 1 hf. LeBron James'li Space Jam 2'den ilk fragman paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız