Kripto soygunu: Hırsızlar Bitcoin ATM deposuna sızdı

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Guinness Dünya Rekorları'na göre, tarihin en büyük banka soygunu Fortaleza'daki Brezilya Merkez Bankası soygunu. Soygun enteresan şekilde, beyin ve kas gücü içeriyordu, fakat şiddet yoktu. Çete yakındaki bir binada mülk kiraladı ve bankanın kasalarına ulaşmak için bir tünel kazarak ağzına kadar para dolu 5 konteyner çaldılar.

Şimdi, kripto para sektöründe buna yakın bir olay Malezya'da gerçekleşti.

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Sun Daily'e göre, beş kişilik bir çete, benzer taktikler kullanarak 85 Bitcoin ATM'sini çaldı. Kripto para satış makineleri, Malezya'nın Negeri Sembilan eyaletinin başkenti Seremban'da bir depoda saklanmıştı. Kripto satış makinelerinin yaklaşık değerinin 10.000 doların biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Dört erkek ve bir kadından oluşan çete, deponun yanında bulunan mülkü kiraladı. Gece boyunca, 04:30 saatine kadar, çete iki mekanı ayıran duvardan delik açarak Bitcoin ATM'lerini çıkardı. Özel delme ekipmanlarının yanı sıra, polis ayrıca hırsızlığa yardımcı olmak için çetenin kullandığı araçları da ele geçirdi.

Seremban’ın polis şefi Mohd Said Ibrahim, çetenin kripto otomatlarını kendi kullanımları için çaldığını açıkladı: ''Kiranın amacı, makinelerin hareketlerini izlemekti ve makineleri kendileri kullanmak için çaldıklarına inanılıyor''

Fortaleza'daki merkez bankası soygununda, yağma olayının sadece bir kısmı kurtarılabilmişti. Ayrıca, şüphelilerden sadece birkaçı tutuklandı. Bununla birlikte, Malezya Bitcoin ATM soyguncusu çetesi pek şanslı değildi, beş şüphelinin hepsi tutuklandı.

Malezya'da, işleyen sadece 9 Bitcoin ATM'si bulunuyor. Bu cihazların çoğu ülkenin başkenti Kuala Lumpur'da bulunmaktadır. Dünya genelinde ise hali hazırda 5.000'in üzerinde Bitcoin ATM'si bulunmakta.

https://www.ccn.com/thieves-penetrate-bitcoin-atm-warehouse-wall/