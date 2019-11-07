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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kripto soygunu: Hırsızlar Bitcoin ATM deposuna sızdı

    Malezya kasabası Seremban'daki bir depoda bulunan Bitcoin ATM'leri çalındı. Beş kişilik bir çete, Malezya'daki 85 Bitcoin ATM'sini çalmak için ayrıntılı sondaj teknikleri kullandı.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Kripto soygunu: Hırsızlar Bitcoin ATM deposuna sızdı
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    Guinness Dünya Rekorları'na göre, tarihin en büyük banka soygunu Fortaleza'daki Brezilya Merkez Bankası soygunu. Soygun enteresan şekilde, beyin ve kas gücü içeriyordu, fakat şiddet yoktu. Çete yakındaki bir binada mülk kiraladı ve bankanın kasalarına ulaşmak için bir tünel kazarak ağzına kadar para dolu 5 konteyner çaldılar.

    Şimdi, kripto para sektöründe buna yakın bir olay Malezya'da gerçekleşti.

    Ayrıca Bkz. "ATM Coin kurucularına dolandırıcılıktan 4.25 milyon dolar ceza"

    Sun Daily'e göre, beş kişilik bir çete, benzer taktikler kullanarak 85 Bitcoin ATM'sini çaldı. Kripto para satış makineleri, Malezya'nın Negeri Sembilan eyaletinin başkenti Seremban'da bir depoda saklanmıştı. Kripto satış makinelerinin yaklaşık değerinin 10.000 doların biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

    Dört erkek ve bir kadından oluşan çete, deponun yanında bulunan mülkü kiraladı. Gece boyunca, 04:30 saatine kadar, çete iki mekanı ayıran duvardan delik açarak Bitcoin ATM'lerini çıkardı. Özel delme ekipmanlarının yanı sıra, polis ayrıca hırsızlığa yardımcı olmak için çetenin kullandığı araçları da ele geçirdi.

    Seremban’ın polis şefi Mohd Said Ibrahim, çetenin kripto otomatlarını kendi kullanımları için çaldığını açıkladı: ''Kiranın amacı, makinelerin hareketlerini izlemekti ve makineleri kendileri kullanmak için çaldıklarına inanılıyor''

    Kripto soygunu: Hırsızlar Bitcoin ATM deposuna sızdı

    Fortaleza'daki merkez bankası soygununda, yağma olayının sadece bir kısmı kurtarılabilmişti. Ayrıca, şüphelilerden sadece birkaçı tutuklandı. Bununla birlikte, Malezya Bitcoin ATM soyguncusu çetesi pek şanslı değildi, beş şüphelinin hepsi tutuklandı.

    Malezya'da, işleyen sadece 9 Bitcoin ATM'si bulunuyor. Bu cihazların çoğu ülkenin başkenti Kuala Lumpur'da bulunmaktadır. Dünya genelinde ise hali hazırda 5.000'in üzerinde Bitcoin ATM'si bulunmakta.



    https://www.ccn.com/thieves-penetrate-bitcoin-atm-warehouse-wall/ Yorum Yaz
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    Conams53 2 hf.
    Yok daha bitcoinler :)
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    qoqoCAN 2 hf.
    ne soydular, USB flash belleğe veri mi aktardılar heheheehehhee
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    Virinom 2 hf. qoqoCAN
    Nakit yatırıp BTC alıyorsun. Yani içinde nakit para dolu.
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    cengiz7 2 hf.
    Çalıp ne yapıcaklar çok merak ediyorum. Ne amaçla kullanabilir ki. Parçalayıp satayım desen doğan slx değil ki sanayide sök sat :D
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    Rachsuchtig 2 hf. cengiz7
    Olur mu bilmem ama atmleri çalıştırıp nakitle bitcoin alıp naktide atmnin kasasından geri alabilirler belki. Çünkü kendi kullanımları için kullanacaklarindan şüpheleniliyor.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    dockhanger 2 hf.
    haydan gelir huya gider
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