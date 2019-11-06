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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ATM Coin kurucularına dolandırıcılıktan 4.25 milyon dolar ceza

    ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) önderliğindeki bir davada, mahkeme dolandırıcılık ve müşteri fonlarını kötüye kullanma konusunda başka bir kripto yatırım planını daha suçlu buldu.
    2 hf.
    880
    1
    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    ATM Coin kurucularına dolandırıcılıktan 4.25 milyon dolar ceza
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    ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) haber bültenine göre, New York Doğu Bölgesi mahkemesi, Blake Harrison Kantor ve Nathan Mullins'e ve ekstradan Blue Bit Banc, Blue Bit Analytics, Mercury Cove, G. Thomas Client Services'a toplamda 4.25 milyon dolar ceza verdi.

    Karara göre, Kantor'a ve firmalara 2.5 milyon dolar para cezası verilirken Mullins 300.000 dolar ceza aldı. Kantor ve Mullins'e ayrıca sırasıyla 515.759 ve 89.574 dolar, “haksız kazançlar” sebebiyle yüklendi.

    Ayrıca Bkz. "Stellar, 4.7 milyar dolarlık token yaktı"

    CFTC ilk olarak Kantor ve ortaklarına karşı Nisan 2018'de, sabit parasal bir sonuçları içeren ya da hiç olmayan bir finansal ürün suçlamasıyla ATM Coin'i de içeren bir dolandırıcılık davası açmıştı.

    Tasarı kapsamında sanıklar, çift değişkenli opsiyonların sonucunu Blue Bit Banc firması lehine değiştirmek için şirket içi yazılımlarını kullandılar.

    ATM Coin kurucularına dolandırıcılıktan 4.25 milyon dolar ceza
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    Yatırımcı fonları (Kantor ve Mullins'in daha öncesinde ''önemli miktarda paraya eşdeğer'' olarak nitelendirdiği), değersiz bir kriptoya dönüştürüldü. CFTC, sanıkların ayrıca müşterileri, St. Kitts ve Nevis adasında bulunan hesaplara para yatırmaya ikna ederek, yatırımların takip edilebilmesinin zorlaştırıldığını söyledi.

    Sanıkların mağdurlara tazminat ödemeleri emredilmesine rağmen, CFTC, sanıkların buna eşdeğer bir varlığa sahip olup olmadığı konusunda şüpheli olduğunu belirtti.



    https://www.coindesk.com/atm-coin-founders-ordered-to-pay-4-25-million-for-fraud Yorum Yaz
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