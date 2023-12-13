Kriptoda kurucusu Türk olan AVAX rüzgarı! Avalanche alternatifi coinler hangisi?

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Ethereum dahil olmak üzere tüm altcoinlerin katili olarak görülen Avalanche (AVAX), yakaladığı ivme ile kripto yatırımcılarına heyecanlı günler yaşatıyor. Geçtiğimiz dönemlerde yaşadığı düşüşün ardından AVAX, gösterdiği performans ile yatırımcısının yüzünü güldürüyor.

CoinMarketCap verilerine göre son 1 ayda yaşadığı yüzde 103 oranında artışla AVAX’ın fiyatı, bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 36,35 dolarda oturuyor. Maofan Yin ve Kevin Sekniqi’nin yardımıyla Türk asıllı bilgisayar bilimci Emin Gün Sirer tarafından hayata geçirilen AVAX fiyatı, Bitcoin’deki düşüşe rağmen yükselerek dikkat çekiyor.

Ölçeklenebilirlik, güvenlik ve merkeziyetsizlik odaklı blok zinciri platformu Avalanche’ın native tokeni olan AVAX, önümüzdeki günlerde de sıklıkla konuşulacak gibi görünüyor. Son dönemdeki ralliye rağmen AVAX, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 21 Kasım 2021’deki 144,96 dolar fiyatın oldukça altında seyrediyor. Mevcut fiyatıyla AVAX, bu fiyatın yüzde 74 altında konumlanıyor.

AVAX token, her ne kadar tüm zamanların en yüksek seviyesinin altında olsa da bazı yatırımcılar için pahalı kalıyor. Avalanche alternatifi coin arayan yatırımcılar, son günlerin ses getiren olaylarından biri olan spot Bitcoin ETF başvurularından ilham alan Bitcoin ETF tokene ve zahmetsiz Bitcoin madenciliği imkanı sunan Bitcoin Minetrix’e yöneliyor.

Bitcoin ETF Tokende Son Aşamaya Çok Az Kaldı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) onay bekleyen ve fiziksel sahipliğe gerek kalmadan Bitcoin yatırımı yapma imkanı sunan spot Bitcoin ETF başvuruları, kripto gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

SEC’in vereceği yanıt merakla beklenirken bu rüzgarı arkasına almak ve olası bir onay durumunda yaşanacak ralliye hazırlıklı olmak isteyen Bitcoin ETF projesi, yatırımcılarla buluşuyor.

Bitcoin ETF token, aşamalı bir ön satış etkinliği ile yatırımcılara sunuluyor. Yatırımcıların, indirimli fiyatlardan Bitcoin ETF token satın almak için son bir aşaması bulunuyor. Son aşamaya geçmeden önce yatırımcılar, 0,0066 dolardan BTCETF tokene yatırım yapabiliyor.

BTCETF token ön satışında toplanan fonların 3,6 milyon doları aşmış olduğu görülüyor. Son aşamada 0,0068 dolardan satışa sunulacak olan BTCETF tokenin güncel kripto olaylarıyla ilişkisi, yatırımcıları daha da heyecanlandırıyor.

Bitcoin ETF token, yalnızca borsa listelemelerindeki potansiyel performansı ile kazanç vaadinde bulunmuyor. BTCETF token sahipleri, staking özelliğini kullanarak pasif gelir elde etme imkanı da buluyor.

Staking ödülleri, BTCETF tokenlerini kilitleyen yatırımcıların havuzdaki payına ve yıllık getiri yüzdesine göre belirleniyor. Mevcut haliyle 343 milyondan fazla tokenin stake edildiği ve yıllık getiri yüzdesinin yüzde 75 civarında olduğu görülüyor.

ETH bloğu başına 119 BTCETF token ödül vermeyi vadeden Bitcoin ETF token ekibi, son aşama öncesinde indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen yatırımcıları bekliyor. Ethereum tabanlı bir coin olan BTCETF token satın almak isteyen kripto meraklıları, ETH, USDT, MATIC, BNB ve kart işlemleri ile ön satış etkinliğine katılabiliyor.

Maliyetsiz BTC Madenciliği Çözümü Bitcoin Minetrix 5 Milyon Doları Aştı

Lider kripto para birimi BTC sahipleri fiyatın artmasını beklerken Bitcoin satın almak isteyen kripto meraklıları da düşüş bekliyor. Son günlerdeki gerileme ile BTC fiyatı 40 bin dolar seviyesine çekilse de pek çok yatırımcı için BTC satın almak ancak hayallerde mümkün oluyor.

BTC sahibi olmak için bir yol daha bulunuyor: Bitcoin madenciliği yapmak. Ancak BTC madenciliği de donanımdan yazılıma, enerji çözümlerinden madencilik sözleşmelerine kadar pek çok masraf gerektiriyor.

Tüm bu sorunları çözmek için yola çıkan yenilikçi Bitcoin Minetrix projesi, zahmetsiz, maliyetsiz ve merkeziyetsiz BTC madenciliği çözümü sunarak kripto yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ethereum blok zinciri üzerinde inşa edilen platformda madencilik yapmak için tek bir şey gerekiyor: Bitcoin Minetrix token satın almak.

Şu ana kadar 5,2 milyon doların toplandığı aşamalı ön satış ile indirimli fiyatlardan alınan BTCMTX tokenler, bulut madenciliği kredileri karşılığında stake ediliyor. Bu krediler, madencilik süresi boyunca yakılıyor ve elde edilen BTC’ler yatırımcının cüzdanına transfer ediliyor.

Bitcoin Minetrix platformunda madencilik yapmak için herhangi bir yazılım, donanım, teknik bilgi veya madencilik sözleşmesi sahibi olmak gerekmiyor. Her kesimden kripto meraklısına açık olan platform, pasif gelir elde etme imkanı sağlayan staking özelliği ile de dikkat çekiyor.

Türünün ilk ve tek örneği olan Stake Et ve Madencilik Yap mekanizmasında BTCMTX tokenlerini stake eden kullanıcılar, havuzdaki payına ve yıllık getiri yüzdesine göre ödüllendiriliyor. Şu ana kadar 360 milyon BTCMTX tokenin stake edildiği platformda, yüzde 116 APY ve ETH bloğu başına 158,5 BTCMTX token ödül bulunuyor.

Mevcut aşamada 0,0122 dolar karşılığında satışa sunulan Bitcoin Minetrix tokenin her aşamada fiyatı artıyor. Kademeli artış stratejisi, erken dönem yatırımcıların potansiyel olarak daha fazla kazanç elde etmesine olanak tanıyor.

ERC-20 protokolüne uyan Bitcoin Minetrix token satın almak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, MATIC, BNB veya kart işlemleri kullanarak ön satıştaki yerini alabiliyor.

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