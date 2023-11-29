PEPE coin geleceği nasıl görünüyor? PEPE alternatifi coinler hangileri?

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Pepe coin, Ekim ayının sonundaki hareketlenme ve toplam piyasa değerinin 500 milyon dolara yaklaşması ile yatırımcısını heyecanlandırsa da PEPE’nin son 1 ay içerisindeki performansı pek beğenilmiyor.

Mayıs ayında yaşanan şaka temalı coin çılgınlığında başı çeken PEPE, CoinMarketCap verilerine göre son dönemde kırmızı rengin hakim olduğu bir görünüme bürünüyor. Güncel veriler, PEPE’nin son 30 gün içerisinde yüzde 10 civarında düştüğünü gösteriyor.

Herhangi bir amaca hizmet etmeyen veya bir çözüm bulmayan ancak trendlerden faydalanan coinlerden biri olan PEPE, özellikle yaşanan dolandırıcılık krizi sonrası bir türlü adını temize çıkarmayı başaramıyor.

Ekip üyelerinden üçünün, Ağustos ayının son haftasında, 16 milyon dolar değerinde tokeni alarak kayıplara karışması sonrası dolandırıcılık coini yaftası yiyen PEPE, güvenilirliğini yeniden tesis etmeye çalışıyor.

Kurbağa temalı PEPE, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 5 Mayıs’taki 0,00000431 doların yüzde 74 altında seyretmeye devam ederken pek çok yatırımcı alternatif projelere ilgi gösteriyor. Son dönemlerde yatırımcıların radarına takılan kripto para birimleri arasında ön satış etkinliği yakın zamanda başlayan Bitcoin ETF token ve Bitcoin Minetrix ön plana çıkıyor.

Bitcoin ETF Token Yatırımcısının Gözü Spot Bitcoin ETF Başvurularında

Bitcoin ETF token, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun onayını bekleyen ve büyük yatırım şirketlerinin yaptığı başvurularla gündeme oturan spot Bitcoin ETF’lerinden ilham alıyor. Spot Bitcoin ETF, lider kripto para birimi Bitcoin’in spot yani anlık teslimat piyasasındaki fiyat değişikliklerinden faydalanmaya imkan tanıyan bir borsa yatırım fonu olarak biliniyor ve yatırımcılara fiziksel olarak BTC sahibi olmadan yatırım yapma olanağı sağlıyor.

Spot Bitcoin ETF başvurularının sonucu belli olmadan pozisyon almayı ve onayın gelmesi durumunda yaşanabilecek rallilere karşı hazırlıklı olmayı isteyen yatırımcılar, Bitcoin ETF token satın almak için harekete geçiyor. Spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağı yöndeki spekülasyonlar bile kripto para piyasasını hareketlendirirken onayın gelmesi sonrası yaşanacakları tahmin etmek şimdilik mümkün olmuyor. Ancak deneyimli analistler, BTC başta olmak üzere tüm coinlerde sıçrama bekliyor.

Yakın zamanda başlayan Bitcoin ETF token ön satışında daha şimdiden 2 milyon dolara yakın fon toplanması, deneyimli yatırımcıların ve balinaların projeye yoğun ilgi gösterdiği algısını yaratıyor. Aşamalı ön satışıyla indirimli fiyatlardan yatırım yapma imkanı sunan Bitcoin ETF token, erken dönem yatırımcılarına potansiyel olarak daha fazla kazanç elde etme fırsatı sağlıyor.

Staking mekanizması ile BTCETF token yatırımcıları, borsa performansına bağlı kalmaksızın pasif gelir elde etme şansı buluyor. Mevcut aşamada 0,006 dolardan satılan BTCETF token staking panelinde, şu ana kadar stake edilen token adedinin 200 milyonu geçmiş olduğu görülüyor.

Spot Bitcoin ETF rüzgarını arkasına almak isteyen yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC veya kart işlemleri kullanarak Ethereum tabanlı Bitcoin ETF token satın alabiliyor.

Bitcoin Minetrix İle Zahmetsiz ve Maliyetsiz BTC Madenciliği Mümkün

Lider kripto para birimi Bitcoin sahibi olmak için ya BTC satın almak ya da BTC madenciliği yapmak gerekiyor. Mevcut fiyatıyla 37 bin doların üstünde satılan BTC’nin madencilik faaliyetleri de ciddi bir maliyet gerektiriyor. Madencilerin, pahalı yazılım ve donanımlar, elektrik ve ısı enerjisi çözümleri ile madencilik sözleşmesi gibi başlıklara bütçe ayırması gerekiyor.

Bitcoin Minetrix, sıradan insanların merkeziyetsiz bir şekilde Bitcoin madenciliği yapmasına olanak tanıyan bir bulut madenciliği platformu olarak konumlanıyor. Güvenli ve şeffaf bir deneyim sağlamak için bulut madenciliğini tokenleştiren projeye katılmak için tek bir harcama yapılıyor: Bitcoin Minetrix token satın almak.

Platform, üçüncü taraf madenciliği dolandırıcılığı ile ilgili riskleri ortadan kaldırarak ve kontrolü token sahiplerine vererek, risk problemini çözmüş oluyor. Madencilik yapmak için kullanıcıların yalnızca BTCMTX tokenleri stake etmesi gerekiyor.

BTCMTX tokenleri stake eden kullanıcılar, karşılığında bulut madenciliği kredileri alıyor. Türünün ilk örneği olan Stake Et ve Madencilik Yap özelliği sayesinde elde edilen bu krediler, madencilik süresi boyunca yakılıyor. BTC bulut madenciliği gücü için yakım sona erdiğinde elde edilen BTC’ler, kullanıcının cüzdanına aktarılıyor.

Staking özelliği yatırımcıların pasif gelir elde etmesine de olanak tanıyor. Şu ana kadar stake edilen token sayısı 314 milyonu geçerken ön satışta toplanan fonların ise 4,5 milyon doları aştığı görülüyor.

Mevcut bilgilere göre staking ödülleri, ETH bloğu başına 158,5 BTCMTX token olacak şekilde belirtiliyor. Ödüller, stake havuzundaki paya ve yıllık getiri yüzdesine (APY) göre belirleniyor. Bitcoin Minetrix tokenlerin APY’si mevcut oranla yüzde 132 olarak ifade ediliyor.

Ethereum tabanlı ERC-20 tokeni olan Bitcoin Minetrix satın almak isteyen yatırımcılar, aşamalı ön satışa katılarak indirimli fiyatlardan projede yer alma şansı buluyor. Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 0,0119 dolardan satılan Bitcoin Minetrix ön satışında yatırımcılar, ETH, USDT, BNB, MATIC ve kart işlemleri kullanabiliyor.





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