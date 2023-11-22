Arjantin'in yeni devlet başkanı milei kriptolara hareketlilik getirdi

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Uzun zamandır ekonomik krizle mücadele eden Arjantin’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arkasından kripto para piyasasına hareketlilik geldi. Bitcoin destekçisi Javier Milei, Arjantin’in yeni devlet başkanı oldu.

20 Kasım’da gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda liberteryen ekonomist Milei, halkın çoğunun oyunu almayı başardı. Milei’nin seçimi kazanması, kripto para ekosistemi tarafından da heyecanla karşılandı.

Hem seçim kampanyasında hem de öncesinde Bitcoin’i destekleyen açıklamalar yapan Milei, Bitcoin’i “merkez bankası dolandırıcılığına karşı bir hareket” olarak nitelendirmişti. Lider kripto para biriminin, enflasyonun yarattığı yıkıma karşı korunmanın bir yolu olduğunu savunan Milei, “Bitcoin, paranın asıl yaratıcısı olan özel sektöre geri dönüşünün temsilidir.” demişti.

Milei’nin Arjantin cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması, Bitcoin değerinde de hareketliliğe yol açtı. Seçim sonuçlarının ardından BTC fiyatı, 37 bin dolar seviyesinden dakikalar içerisinde 37 bin 500 dolara yükseldi. CoinGecko verilerine göre lider kripto bu yazı yazıldığı saat itibarıyla 37 bin 195 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasası son dönemde hareketli günlere şahitlik ediyor. Arjantin’in başına geçen Bitcoin dostu devlet başkanından önce de BTC, spot Bitcoin ETF başvuruları sebebiyle kripto meraklılarına heyecan yaşatmıştı. Spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanacağı yönündeki spekülasyonlar, pek çok altcoinin de yükselmesine neden olmuştu.

Piyasalardaki hareketlilik her ne kadar beklenenin altında kalsa da her geçen gün yeni bir ön satış projesi gündeme geliyor. Son dönemlerde balinaların dikkatini çeken projeler arasında, meme coinler de kendine yer buluyor.

Yapay Zeka ve Meme’ler Bir Arada: Meme Kombat Projesi Dikkat Çekiyor

Yapay zeka, Web3 ekosistemi, meme’ler ve savaş oyunlarını bir araya getiren Meme Kombat projesi, son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyor. Stake Et ve Kazan temalı kripto projesi Meme Kombat, DOGE, SHIB, PEPE ve FLOKI gibi ünlü meme coin projelerinin güçlü yanlarını alarak bayrağı bir adım ileriye taşıyor.

Meme Kombat projesinin merkezinde Meme Kombat Arena isimli bir oyun platformu yer alıyor. Ön satışa sunulan Meme Kombat token satın alan yatırımcılar, Arena’daki çeşitli aktivitelere katılarak ödül kazanabiliyor.

Katılımcıların seçtikleri meme karakterler aracılığıyla birbiriyle veya bilgisayarla savaşabildiği Arena, yapay zeka tarafından oluşturulmuş yaratıcı ve gerçekçi grafikleriyle göz dolduruyor. Oyuncular, hem eğlenceli vakit geçiriyor hem de başarıları karşılığında ödüllendiriliyor.

Meme Kombat Arena Staking Özelliği İle İlgi Görüyor

Meme Kombat Arena’da kullanıcılar, ilk sezonda 11 adet olarak oyunculara sunulacak meme karakterlerden birini seçiyor. İlk sezondaki karakterlerin isimleri, Milady, Baby Doge, Doge, Floki, Kishu, Mong, Pepe, Pepe2, Shiba, Sponge ve Wojak olarak sıralanıyor.

Katılımcılar, ön satıştaki Meme Kombat token satın alımları sayesinde birkaç farklı seçenekle karşılaşıyor. Otomatik savaş modu, bahis özelliği ve staking ile çeşitli kazanç modelleri sunuluyor.

Halihazırda devreye alınmış olan staking modu, yatırımcıların pasif gelir elde etmesine olanak tanıyor. Şu ana kadar 7,7 milyondan fazla tokenin stake edildiği ve APY’nin (Yıllık Getiri Yüzdesi) yüzde 511 civarında olduğu göze çarpıyor.

Staking kontrol panelinde yer alan bilgilere göre şu ana kadar 2 binden fazla yatırımcının MK tokenlerini stake etmeyi tercih ettiği görülüyor. Ödenen toplam ödül miktarının ise 885 bin MK tokenden fazla olduğu ifade ediliyor.

Meme Kombat Token 2 Milyona Dayandı

En popüler meme coin projelerinden biri olmaya aday Meme Kombat, düzenlenen ön satış etkinliği ile yatırımcılarla buluşuyor. Ethereum tabanlı bir ERC-20 tokeni olan MK token, 10 aşamalı bir ön satış etkinliği ile satılıyor.

İlk aşamada MK token fiyatı 0,183 dolar iken son aşamada Meme Kombat token satın almak isteyen yatırımcılar, token başına 0,279 dolar ödüyor. 21 Eylül’de başlayan ön satışın 4 Ocak’ta sonlanması planlanıyor.

Mevcut aşamada MK token, 0,205 dolardan satın alınabiliyor. Bir sonraki aşamada tokenin fiyatının 0,214 dolara yükselmesi hedefleniyor. Erken yatırımcı olma imkanı bulan kripto meraklıları, potansiyel olarak daha fazla kazanç elde ediyor.

Bu yazı yazıldığı saat itibarıyla MK token ön satışında toplanan fonların 2 milyon dolara dayandığı ve hızla arttığı görülüyor.

Meme Kombat Yol Haritasında Neler Var?

Toplam token arzının yüzde 50’sinin satışa sunulduğu ön satış etkinliğinin ardından platformun lansmanının yapılması planlanıyor.1. Sezon Meme Kombat Arena’da savaşlar, liderlik tabloları ve çok daha fazla ilgi çekici özelliğin olması amaçlanıyor.

İlk sezonun başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi üzerine MK token ekibi, ikinci sezonu devreye almayı düşünüyor. 2. Sezonda yeni savaş türleri, ödüller ve çeşitli fırsatların olması bekleniyor. Proje ekibi Meme Kombat topluluğunun platformun ilerleyişinde söz sahibi olmasını istiyor.

Gelecek sezonların, MK token komunitesi tarafından şekillendirilmesi ve sektör trendlerine uygun olacak şekilde hayata geçirilmesi planlanıyor. Meme Kombat Arena, savaş oyunlarını seven, yapay zeka ve blok zinciri tutkunu meme coin yatırımcılarını bekliyor.

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