Son 15 yılın en büyük banka krizi! Silicon Valley Bank neden battı, altın neden yükseliyor?

Tam Boyutta Gör Birçok Silikon Vadisi girişimini finanse eden Silicon Valley Bank, ABD tarihindeki en büyük ikinci banka iflasıyla karşılaştı. Bu başarısızlığın risk sermayesi ekonomisine ciddi zarar vereceği söylenirken şimdiden en azından kısa vadede bankacılık sektörüne bu iflasın ciddi zararlar vermeye başladığı görülüyor.

Silicon Valley Bank, Cuma günü mevduatlara yapılan büyük bir hücumun ardından iflas etti ve en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarının paraları da dahil olmak üzere yaklaşık 175 milyar dolar FDIC'nin (Federal Mevduat Sigorta Kurumu) kontrolü altına girdi. New York Times'ın haberine göre banka, teknoloji şirketleri için önemli bir risk sermayesi finansman kaynağıydı.

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Kurum, tüm hisse alım satımını durdururken potansiyel bir satış işlemi için arayış içerisinde. FDIC, Silicon Valley Bank'ın mevduatlarını ve varlıklarını, bugün faaliyete geçmesi beklenen National Bank of Santa Clara’ya aktaracak. Silicon Valley Bank tarafından verilen çekler geçerliliğini koruyacak. Öte yandan bankanın sigorta poliçesi yalnızca 250.000$'ın altındaki mevduatları kapsamakta.

Silicon Valley Bank neden battı?

Silicon Valley Bank, girişim fonlarından elde ettiği bol miktarda sermayeyi, düşük faiz oranları nedeniyle güvenilir getiri sağlayan tahvillere yatırım yapmak için kullanmıştı. 2018 ve 2021 yılları arasında bankanın mevduatları 49 milyar dolardan 189,2 milyar dolara yükselmişti fakat geçen yılki ABD’nin yapmış olduğu faiz oranı artışları bu strateji altüst etti.

Tam Boyutta Gör Bu durum sonrasında banka, bazı ihtiyati tedbirler alarak kayıplarını engellemeye çalıştı ancak bu hamleler bir panik dalgası başlattı. Silicon Valley Bank bazı menkul kıymetleri zararına sattı, 21 milyar dolarlık yatırımını elden çıkardı, 15 milyar dolar borçlandı ve acil bir hisse senedi satışıyla nakit toplamaya çalıştı. Bu kararların kötü karşılanması, hisse senedi fiyatının düşmesiyle birlikte bir kaçış sekansı başlattı ve yatırımcılar 42 milyar dolarlık mevduatını bankadan çekti.

Silicon Valley Bank'ın çöküşü, 2008 yılında Washington Mutual'ın (300 milyar dolar mevduat) çöküşünden bu yana ABD'deki en büyük banka iflası olarak tarihe geçti. FDIC'nin açıklamasında, 31 Aralık 2022 itibarıyla Silicon Valley Bank'ın toplam varlıklarının yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatının yaklaşık 175,4 milyar dolar olduğu bildirildi.

Tam Boyutta Gör Varlıkları dikkate alındığında ABD’nin en büyük 16. bankası olan Silicon Valley Bank’in iflası risk sermayesi ekonomisine yakın olan bankalar için de risk oluşturuyor. Bu çöküş Signature Bank ve Western Alliance'ın Cuma gününü yüzde 20'den fazla düşüşle kapatmasına neden oldu. PacWest Bancorp ise yüzde 35'in üzerinde değer kaybetti. Ancak JPMorgan ve Wells Fargo gibi diğer büyük bankalar nispeten daha iyi durumda.

Altına yönelim arttı

Tam Boyutta Gör Silicon Valley Bank’in çöküşü sadece mevduat sahiplerini değil esasında daha büyük bir ölçeği etkiledi. Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından Fed'in faiz artırımlarında yavaşlayabileceği yönündeki beklentiler belirsizlik havasına döndü. Artan belirsizlik ve risk altında yatırımcılar altına yöneldi. Dolayısıyla altın gündem nedeniyle yükselişe geçti diyebiliriz.

Altının gram fiyatı, bugün 1.156 lira ile 3 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından saat 13:11itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazanarak 1.148 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.915 lira, Cumhuriyet altını da 7.632 liradan işlemde. Altının ons fiyatı da şu sıralarda 1.881 dolar civarında alıcı buluyor.

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