Son 15 yılın en büyük banka krizi! Silicon Valley Bank neden battı, altın neden yükseliyor?

Silicon Valley Bank, Cuma günü mevduatlara yapılan büyük bir hücumun ardından iflas etti ve en büyük teknoloji şirketlerinden bazılarının paraları da dahil olmak üzere yaklaşık 175 milyar dolar FDIC'nin (Federal Mevduat Sigorta Kurumu) kontrolü altına girdi. New York Times'ın haberine göre banka, teknoloji şirketleri için önemli bir risk sermayesi finansman kaynağıydı.
Kurum, tüm hisse alım satımını durdururken potansiyel bir satış işlemi için arayış içerisinde. FDIC, Silicon Valley Bank'ın mevduatlarını ve varlıklarını, bugün faaliyete geçmesi beklenen National Bank of Santa Clara’ya aktaracak. Silicon Valley Bank tarafından verilen çekler geçerliliğini koruyacak. Öte yandan bankanın sigorta poliçesi yalnızca 250.000$'ın altındaki mevduatları kapsamakta.
Silicon Valley Bank neden battı?
Silicon Valley Bank, girişim fonlarından elde ettiği bol miktarda sermayeyi, düşük faiz oranları nedeniyle güvenilir getiri sağlayan tahvillere yatırım yapmak için kullanmıştı. 2018 ve 2021 yılları arasında bankanın mevduatları 49 milyar dolardan 189,2 milyar dolara yükselmişti fakat geçen yılki ABD’nin yapmış olduğu faiz oranı artışları bu strateji altüst etti.
Silicon Valley Bank'ın çöküşü, 2008 yılında Washington Mutual'ın (300 milyar dolar mevduat) çöküşünden bu yana ABD'deki en büyük banka iflası olarak tarihe geçti. FDIC'nin açıklamasında, 31 Aralık 2022 itibarıyla Silicon Valley Bank'ın toplam varlıklarının yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatının yaklaşık 175,4 milyar dolar olduğu bildirildi.
Altına yönelim arttı
Altının gram fiyatı, bugün 1.156 lira ile 3 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından saat 13:11itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazanarak 1.148 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.915 lira, Cumhuriyet altını da 7.632 liradan işlemde. Altının ons fiyatı da şu sıralarda 1.881 dolar civarında alıcı buluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez