Godzilla Minus One'ın devam filmi bu yıl çıkacak; Minus Zero'nun vizyon tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör Sinema dünyasında son yılların en hoş sürprizlerinden biri 2023 yapımı Godzilla Minus One oldu. Hollywood'da çıkan Godzilla filmlerinin aksine yeniden işin ekolojik felaket kısmına odaklanan ve bunu dramatik bir hikâyeyle harmanlayan Godzilla Minus One, hem eleştirmenlerin hem de izleyicilerin takdirini kazandı. Nitekim bu başarısı gişe performansına da yansıdı. Bu da bir devam filminin önünü açtı.

Godzilla Minus Zero, Bu Yıl Sinemaseverlerle Buluşacak

Godzilla Minus Zero adını taşıyan bu devam filmi, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Toho stüdyosu, filmin Japonya'daki vizyon tarihini 3 Kasım olarak duyurdu. Film, ABD'de ise 6 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.

Godzilla Minus One, yurt dışında yakaladığı büyük başarıya rağmen ülkemizde dağıtımcısız kalmış, bu yüzden Türkiye'de sinemalarda gösterime girmemişti. Ne var ki ilk filmin yakaladığı büyük başarıdan cesaret alan dağıtımcılar bu kez Toho'yla iletişime geçip Minus Zero'nun Türkiye haklarını almaya daha hevesli olabilirler.

İlk filmde etkileyici bir iş ortaya koyan yönetmen Takashi Yamazaki, devam filminin de yönetmen koltuğunda oturuyor. Yamazaki aynı zamanda ilk filmdeki gibi senaryoya ve görsel efektlere de katkıda bulunuyor.

Hikâyeyi kaldığı yerden devam ettiren Godzilla Minus Zero, ilk filmden daha büyük ölçekli bir yapım olacak. Bu yüzden bütçe de ilk filmden daha yüksek olacak. İlk filmde kısıtlı imkânlarla etkileyici bir iş çıkaran Toho ekibi için bunun bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı olacağını film çıktığında göreceğiz. Çünkü Hollywood yapımı Godzilla x Kong filmlerinde de şahit olduğumuz üzere, daha büyük bütçe her zaman daha iyi film anlamına gelmiyor.

