Kullanıcılar dikkat: SanDisk SSD'ler ciddi bir sorunla gündemde

SanDisk Extreme SSD'ler ciddi bir sorunla gündemde
Aktarıldığı kadarıyla SanDisk Extreme ve WD MyPassport SSD'lerde verilerin durduk yere silinmesine yol açan kritik bir sorun yaşanıyor. Öyle ki Reddit ve Sandisk forumlarında sürücünün kullanılamaz bir duruma geldiğine dair çok sayıda şikayet paylaşılmış durumda. Ayrıca bu sorunun bir ilk olmadığını da belirtelim.
Veriler tamamıyla siliniyor
Raporlara göre bu sorun, 2TB ila 4TB kapasiteye sahip SanDisk Extreme, Extreme Portable, Extreme Pro Portable veya WD MyPassport SSD'lerde geçerli. Ayrıca bu SSD'lerin, büyük indirimler ile satışa sunulduğu belirtiliyor. Sorunun kaynağı ise henüz net değil. Ancak kullanıcılar, yazma işleminin ardından verilerin kaybolduğunu ve disklerinin birdenbire okunamaz hale geldiğini söylüyor. Bu başamada sürücüler kullanılabilir olarak görünse de, herhangi bir veriye ulaşılamıyor veya transfer işlemi yapılamıyor.
WD'den ise yaşanan sorunlar hakkında resmi bir açıklama paylaşılmadı. Süreçle alakalı olarak sadece ''sorunların doğrulandığı ve etkilenen bazı modeller için yazılım düzeltmesi paylaşıldığı'' açıklmasına yer verilmiş durumda. Tabii ki bunun Mayıs ayında dile getirildiğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle kullanıcıların dikkatli olmalarını ve verilerini güvende tutmalarını öneriyoruz.Kaynakça https://www.theverge.com/22291828/sandisk-extreme-pro-portable-my-passport-failure-continued https://www.theverge.com/2023/5/22/23733267/sandisk-extreme-pro-failure-ssd-firmware https://forums.sandisk.com/t/4tb-extreme-pro-still-has-data-loss-issue/230597 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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