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    Kullanıcılar dikkat: SanDisk SSD'ler ciddi bir sorunla gündemde

    SanDisk Extreme ve WD MyPassport SSD'ler ciddi bir sorunla gündemde. Sürücülerde yer alan verilerin durduk yere silindiğine dair çok sayıda şikayet ortaya çıktı. İşte detaylar
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    Kullanıcılar dikkat: SanDisk SSD'ler ciddi bir sorunla gündemde! Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi bilgisayarlarımızda depolama birimi olarak SSD'lere her geçen gün daha çok yer veriyoruz. Öyle ki bu çözümler, hem yedekleme hem de daha hızlı transfer hızları ile hayatımızın bir parçası haline geldi. Ancak beklenmedik sorunlar, tüm verilerinizin kaybolmasına yol açabilir. Son olarak SanDisk SSD'lerde buna benzer ciddi bir sorunla gündemde.

    SanDisk Extreme SSD'ler ciddi bir sorunla gündemde

    Aktarıldığı kadarıyla SanDisk Extreme ve WD MyPassport SSD'lerde verilerin durduk yere silinmesine yol açan kritik bir sorun yaşanıyor. Öyle ki Reddit ve Sandisk forumlarında sürücünün kullanılamaz bir duruma geldiğine dair çok sayıda şikayet paylaşılmış durumda. Ayrıca bu sorunun bir ilk olmadığını da belirtelim.

    Kullanıcılar dikkat: SanDisk SSD'ler ciddi bir sorunla gündemde! Tam Boyutta Gör
    Buna benzer şikayetler, ilk olarak Mayıs ayında ortaya çıktı ve The Verge tarafından ele alındı. Hatta SanDisk'in çatı şirketi Western Digital (WD), 4 TB SanDisk Extreme ve Extreme Pro taşınabilir SSD'lerin kritik bir şekilde bozulduğunu kabul etti ve bunun ardından yeni bir güncelleme paylaşıldı. Ancak şu anki durum, sorunun çok sayıda model için geçerli olduğunu gösteriyor. 

    Veriler tamamıyla siliniyor

    Raporlara göre bu sorun, 2TB ila 4TB kapasiteye sahip SanDisk Extreme, Extreme Portable, Extreme Pro Portable veya WD MyPassport SSD'lerde geçerli. Ayrıca bu SSD'lerin, büyük indirimler ile satışa sunulduğu belirtiliyor. Sorunun kaynağı ise henüz net değil. Ancak kullanıcılar, yazma işleminin ardından verilerin kaybolduğunu ve disklerinin birdenbire okunamaz hale geldiğini söylüyor. Bu başamada sürücüler kullanılabilir olarak görünse de, herhangi bir veriye ulaşılamıyor veya transfer işlemi yapılamıyor.

    WD'den ise yaşanan sorunlar hakkında resmi bir açıklama paylaşılmadı. Süreçle alakalı olarak sadece ''sorunların doğrulandığı ve etkilenen bazı modeller için yazılım düzeltmesi paylaşıldığı'' açıklmasına yer verilmiş durumda. Tabii ki bunun Mayıs ayında dile getirildiğini belirtmekte fayda var. Bu nedenle kullanıcıların dikkatli olmalarını ve verilerini güvende tutmalarını öneriyoruz.

    Kaynakça https://www.theverge.com/22291828/sandisk-extreme-pro-portable-my-passport-failure-continued https://www.theverge.com/2023/5/22/23733267/sandisk-extreme-pro-failure-ssd-firmware https://forums.sandisk.com/t/4tb-extreme-pro-still-has-data-loss-issue/230597
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