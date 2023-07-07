SSD fiyatlarının daha da düşmesi bekleniyor

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Katı hal sürücü (SSD) fiyatlarının en azından önümüzdeki birkaç ay boyunca serbest düşüşte kalması bekleniyor. Endüstri analistleri tatil sezonundan önceki aylarda NAND tabanlı depolama çözümlerinin birkaç çeyrektir devam eden fiyat düşüş eğilimini sürdüreceğini öngörüyor.

TrendForce'un yeni raporuna göre NAND flash pazarı, kısmen müşterilerin temkinli envanter yönetimi nedeniyle en azından üçüncü çeyrek boyunca arz fazlası durumunda kalacak. Piyasa analiz firması bu durumun 3. çeyrekte NAND flash'ın ortalama satış fiyatında yüzde 3 ila 8 arasında bir düşüşe yol açacağına inanıyor.

SSD fiyatları düşmeye devam edecek

Bunun tüketicilere yansıması ise bir çeyrekte daha iyi anlamda yansıyacak. TrendForce, ortalama satış fiyatlarının üçüncü çeyrekte yüzde 13'e kadar düşebileceğini tahmin ediyor. TrendForce'un ortalama satış fiyatlarında düşüş öngörmesi nedeniyle kurumsal SSD pazarında da görünüm neredeyse aynı derecede kötü diyebiliriz. SSD belleklerin yanında UFS depolama çözümlerinde de yine yüzde 8’e varan düşüş görüleceği belirtiliyor.

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Buradan çıkarılacak en önemli sonuç - en azından bireysel SSD müşterileri için - fiyatların düşmesini beklemek olacaktır. Ancak, Türkiye pazarı için bu söylediklerimiz elbette geçerli değil, bu veriler küresel pazara yönelik bilgilerden oluşuyor. Türkiye’deki SSD fiyatlarının düşmesi değil, KDV oranlarının da yükselmesiyle artmasını beklemek içten bile değil.

Diğer taraftan, SSD fiyatları global anlamda oldukça düşük bir seviyede. Örneğin Samsung'un 1 TB 990 Pro M.2 NVMe sürücüsünün fiyatları 70 dolara kadar gerilemiş durumda. Bu fiyatların önümüzdeki çeyrekte daha da düşmesi bekleniyor.

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