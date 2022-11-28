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    Kum esaslı ticari termal enerji depolama tesisi resmen hizmete girdi

    Enerjinin ucuz olduğu zamanlarda hava ile kumu ısıtarak %95 verimlilikte depolama yapabilen yeni bir girişim ticari olarak faaliyete geçti. Bakım ve çevreye zararı çok minimal olan sistem uzun ömürlü.
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    Yenilenebilir enerji teknolojileri şebekeye daha fazla katıldıkça rüzgarın veya güneşin düzenli elektrik üretememesi sorunu etkisini yükselten bir engel olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Bir başka deyişle ya düzenli olmayan üretimi düzenleyecek bir depolama teknolojisini ekonomik kılmalı ya da aşırı yüksek üretim kapasitesine geçip ülkeler arası iletim kapasitesini arttırmalıyız.

    Nihayetinde Avrupa’nın tamamında rüzgarın veya güneşin olmadığı bir senarya gerçek olmayacağı için ülkeler birbirinden yararlanabilir. Diğer bir çözüm ise depolayabileceğimiz kadarını da verimli bir şekilde depolamak. Fazla üretim ise şimdiden bazı durumlarda şebekelerde sorun yaratmaya başladı, Avrupa’da teşvikler nedeniyle eksi fiyatlar veya bedava elektrik fiyatları belli saatler ya da günlerde olmuyor değil. 

    Hal böyle olunca elektrik enerjisini en kolay ve ucuz depolama yöntemleri arasında ısı olarak depolamak çok önem arz ediyor. Bu ucuz bataryayı yapmanın en kolay yolu da en ucuz malzemeden yapmak. Finli Polar Night Energy şirketi ise bunu kum, hava ve rezistans ile başarmış.

    kum ile enerji depolama tesisi Tam Boyutta Gör

    Batarya basitçe şebekeden çok ucuz zamanlarda elektriği çekiyor. Bunu havayı ısıtmakta ve havanın etkisiyle de kumu ısıtmakta kullanıyor. Sistem, kumun sıcaklığını 500 santigrat dereceye kadar çıkarıyor. Sonra da bu enerjiyi ısıtma şebekesinde kullanıyor. Avrupa’da oldukça yaygın olan ısı şebekeleri sayesinde binlerce ev tek yerden ısıtılıyor ve bir çok tasarruf sağlanıyor. Kullanıcılar da kullandıkları ısı kadar fatura ödüyor.

    İlk olarak şebekeyi desteklemek amaçlı alınan proje 100 kW ısıtıcıya ve toplamda 8 mWh’lik enerji kapasitesine sahip. Firma ileride sıcaklığı 1000 °C dereceye ve kwh depolama maliyetini 10 Euro/cent’in aşağısına çekmeyi planlıyor. Yüksek ısı yalıtımı sayesinde aylarca depolayabiliyor ve %95 verimlilikle geri verebiliyor. Dayanıklılığı sayesinde onlarca yıl minimal bakım ile eskimeden kullanılabiliyor. Kapasite değerleri ise 100 MW güçten 20 GWh toplam depolama kapasitesine kadar çevreye zararlı olabilecek hiç bir madde kullanmadan ölçeklenebiliyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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