Lityum-kükürt bataryalar ticari üretime yaklaşıyor; Avustralya, Li-S üretim tesisini fonlayacak

Tam Boyutta Gör Günümüzde enerji depolama teknolojileri hâlâ büyük ölçüde lityum-iyon çözümleri etrafında şekilleniyor olsa da sektör uzun süredir daha hafif, daha yüksek enerji yoğunluklu ve daha sürdürülebilir alternatifler için arayış içinde. Bu arayışta öne çıkan adaylarından biri ise lityum-kükürt (Li-S) bataryalar.

Lityum-kükürtün teorik olarak lityum-iyonun enerji yoğunluğunu iki katına çıkarma potansiyeline sahip olduğu yıllardır biliniyor. Ancak yüksek kapasitelerde döngü kararlılığını sağlamak güçleştiği ve üretim ölçeklenebilirliği konusunda zorluklar barındırdığı için lityum-kükürt çözümler ticari seviyeye bir türlü ulaşamadı. Ne var ki Avustralya merkezli bir girişim olan Li-S Energy, şimdi bunu değiştirmek için dikkat çekici adımlar atıyor. Lityum-kükürt bataryaları ticari ölçekte seri üretime sokmayı hedefleyen şirket, Avustralya hükümetinden önemli bir finansman desteği aldı.

Avustralya Hükümeti, Lityum-Kükürt Bataryalar Üretebilmesi İçin Li-S Energry'ye 7.86 Milyon Dolar Fon Sağlayacak

Li-S Energy, Avustralya federal hükümeti tarafından sağlanan 7.86 milyon dolarlık desteği kullanarak, büyük ölçekli bir lityum-kükürt batarya üretim tesisi kurma planlarını ilertecek. Şirket, Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (ARENA) tarafından fonlanan bu program çerçevesinde kapsamlı bir fizibilite çalışması yürütecek. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra tesisin inşaatına yönelik daha somut adımların da atılması bekleniyor.

Planlanan tesisin hedefi oldukça iddialı: Yıllık 1 GWh seviyesine ulaşan bir hücre üretim kapasitesi. Bu kapasite, Li-S Energy’nin Geelong tesisinde hâlihazırda işletilen 2 MWh otomatik üretim hattının tam 500 katı. Şirket, yeni tesisinin sağlayacağı bu devasa ölçek farkının yalnızca üretim miktarını değil, müşterilere sunulabilecek güvenilirliği ve maliyet avantajını da doğrudan artıracağını belirtiyor.

Li-S Energy CEO’su Lee Finniear, doğrudan Avustralya hükümeti tarafından sağlanan finansmanı, lityum-kükürt konusunda kritik bir eşiğin aşılması olarak nitelendiriyor. Özellikle dronlar, savunma teknolojileri ve elektrikli havacılık gibi ağırlığın belirleyici olduğu sektörlerde lityum-kükürt bataryalara ilginin hızla arttığını belirten Finniear, bu fonun gerekli mühendislik çalışmalarını hızlandıracağını ve Avustralya’da ileri teknoloji batarya üretiminin önünü açacağını ifade ediyor.

Lityum-kükürt teknolojisinin bu kadar ilgi görmesinin temel sebebi, sunduğu enerji yoğunluğu. Şirketin Geelong’daki mevcut üretim hattında tam boy 10Ah yarı-katı hâl hücreler üretilmiş durumda ve ilk deşarjda kilogram başına 498 Wh’a ulaşan, formasyon döngülerinin ardından ise 456 Wh/kg seviyesinde seyreden bir enerji yoğunluğu elde edildiği bildiriliyor. Bu değerler,lityum-iyon hücrelerin günümüzde sağladığı ortalama enerji yoğunluğunun neredeyse iki katına denk geliyor. Şirket, testlerin devam ettiği bu hücrelerde kararlılık ve döngü performansının her geçen ay daha da iyiye gittiğini söylüyor.

Li-S Energy, daha şimdiden çeşitli dron ve savunma sanayii şirketleriyle ticari ortaklık anlaşmaları imzalamış durumda. Şirketin yüksek kapasitelerde üretmeyi planladığı Li-S batarya, özellikle hafif bataryalar kullanmanın büyük fark yaratacağı sektörlerde epey ilgi uyandırıyor. Ancak bu ilginin daha somut bir hâl alabilmesi için büyük hacimli üretim kabiliyeti şart. Bu nedenle gözler, planlanan bu giga-ölçekli tesise çevrilmiş durumda. Eğer Avustralya'daki bu proje planlandığı gibi hayata geçirilebilirse, genel olarak Li-S bataryaların ticari kullanıma geçmesine öncülük edebilir.

