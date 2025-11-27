Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lityum-kükürt bataryalar ticari üretime yaklaşıyor; Avustralya, Li-S üretim tesisini fonlayacak

    Lityum iyondan üç kata kadar daha fazla enerji yoğunluğu sunan lityum-kükürt bataryalar, ticari üretime adım adım yaklaşıyor. Avustralya, üretim tesisi kurulması için Li-S Energy'ye fon sağlayacak.

    Lityum-kükürt bataryalar ticari üretime yaklaşıyor; Avustralya, Li-S üretim tesisini fonlayacak Tam Boyutta Gör
    Günümüzde enerji depolama teknolojileri hâlâ büyük ölçüde lityum-iyon çözümleri etrafında şekilleniyor olsa da sektör uzun süredir daha hafif, daha yüksek enerji yoğunluklu ve daha sürdürülebilir alternatifler için arayış içinde. Bu arayışta öne çıkan adaylarından biri ise lityum-kükürt (Li-S) bataryalar.

    Lityum-kükürtün teorik olarak lityum-iyonun enerji yoğunluğunu iki katına çıkarma potansiyeline sahip olduğu yıllardır biliniyor. Ancak yüksek kapasitelerde döngü kararlılığını sağlamak güçleştiği ve üretim ölçeklenebilirliği konusunda zorluklar barındırdığı için lityum-kükürt çözümler ticari seviyeye bir türlü ulaşamadı. Ne var ki Avustralya merkezli bir girişim olan Li-S Energy, şimdi bunu değiştirmek için dikkat çekici adımlar atıyor. Lityum-kükürt bataryaları ticari ölçekte seri üretime sokmayı hedefleyen şirket, Avustralya hükümetinden önemli bir finansman desteği aldı.

    Avustralya Hükümeti, Lityum-Kükürt Bataryalar Üretebilmesi İçin Li-S Energry'ye 7.86 Milyon Dolar Fon Sağlayacak

    Li-S Energy, Avustralya federal hükümeti tarafından sağlanan 7.86 milyon dolarlık desteği kullanarak, büyük ölçekli bir lityum-kükürt batarya üretim tesisi kurma planlarını ilertecek. Şirket, Avustralya Yenilenebilir Enerji Ajansı (ARENA) tarafından fonlanan bu program çerçevesinde kapsamlı bir fizibilite çalışması yürütecek. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra tesisin inşaatına yönelik daha somut adımların da atılması bekleniyor.

    Planlanan tesisin hedefi oldukça iddialı: Yıllık 1 GWh seviyesine ulaşan bir hücre üretim kapasitesi. Bu kapasite, Li-S Energy’nin Geelong tesisinde hâlihazırda işletilen 2 MWh otomatik üretim hattının tam 500 katı. Şirket, yeni tesisinin sağlayacağı bu devasa ölçek farkının yalnızca üretim miktarını değil, müşterilere sunulabilecek güvenilirliği ve maliyet avantajını da doğrudan artıracağını belirtiyor.

    Li-S Energy CEO’su Lee Finniear, doğrudan Avustralya hükümeti tarafından sağlanan finansmanı, lityum-kükürt konusunda kritik bir eşiğin aşılması olarak nitelendiriyor. Özellikle dronlar, savunma teknolojileri ve elektrikli havacılık gibi ağırlığın belirleyici olduğu sektörlerde lityum-kükürt bataryalara ilginin hızla arttığını belirten Finniear, bu fonun gerekli mühendislik çalışmalarını hızlandıracağını ve Avustralya’da ileri teknoloji batarya üretiminin önünü açacağını ifade ediyor.

    Lityum-kükürt teknolojisinin bu kadar ilgi görmesinin temel sebebi, sunduğu enerji yoğunluğu. Şirketin Geelong’daki mevcut üretim hattında tam boy 10Ah yarı-katı hâl hücreler üretilmiş durumda ve ilk deşarjda kilogram başına 498 Wh’a ulaşan, formasyon döngülerinin ardından ise 456 Wh/kg seviyesinde seyreden bir enerji yoğunluğu elde edildiği bildiriliyor. Bu değerler,lityum-iyon hücrelerin günümüzde sağladığı ortalama enerji yoğunluğunun neredeyse iki katına denk geliyor. Şirket, testlerin devam ettiği bu hücrelerde kararlılık ve döngü performansının her geçen ay daha da iyiye gittiğini söylüyor.

    Li-S Energy, daha şimdiden çeşitli dron ve savunma sanayii şirketleriyle ticari ortaklık anlaşmaları imzalamış durumda. Şirketin yüksek kapasitelerde üretmeyi planladığı Li-S batarya, özellikle hafif bataryalar kullanmanın büyük fark yaratacağı sektörlerde epey ilgi uyandırıyor. Ancak bu ilginin daha somut bir hâl alabilmesi için büyük hacimli üretim kabiliyeti şart. Bu nedenle gözler, planlanan bu giga-ölçekli tesise çevrilmiş durumda. Eğer Avustralya'daki bu proje planlandığı gibi hayata geçirilebilirse, genel olarak Li-S bataryaların ticari kullanıma geçmesine öncülük edebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    citroen c3 1.4 hdi confort yorumlar tenda v15 asus format tuşu araç ses yalıtımı tavsiye buzdolabı için akım korumalı priz

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    I-LIFE ZedAir CX7
    I-LIFE ZedAir CX7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum