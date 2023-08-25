Küresel ısınmanın çözümü metan yiyen bu bakteride olabilir

Tam Boyutta Gör Sera gazları küresel ısınmaya katkıda bulunan en önemli etmenlerden bir tanesi olurken, metan gazı karbondioksite kıyasla ısıyı absorbe etmede çok daha etkili oluyor. Dolayısıyla atmosferdeki metan seviyelerinin son birkaç yıldır yükseliyor olması araştırmacıları potansiyel bir çözüm bulmaya itiyor. Araştırmacılar tarafından keşfedilen bir bakteri türü ise aranan çözüm olabilir.

Metan, atmosferdeki ilk 20 yıl içinde karbondioksitin 85 katından daha fazla ısı emme oranına sahip ve şu anda dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından hissedilen sıcaklık seviyelerinin yükselmesinin ana nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kısa süre önce yayınlanan bir çalışmada ise tarım ve diğer insan kaynaklı faaliyetlerden yayılan metanın bir kısmının emilmesine yardımcı olabilecek bakteri bazlı bir çözümden bahsediliyor.

Metan yiyen bakteri

Tam Boyutta Gör Çalışmanın yazarları, havadan emilen metanı "yiyerek" hücresel faaliyetlerini besleyen ve doğal olarak oluşan bir grup bakteri olan metanotroflara odaklandı. Emilen metanın bir kısmı daha sonra küresel ısınma üzerinde daha az güçlü etkileri olan ve hatta gıda yetiştirmek için seralarda geri dönüştürülebilen karbondioksite (CO2) dönüştürülüyor. Araştırmacılar, düşük metan konsantrasyonlarında (200 ppm ila 1.000 ppm) büyüyebilen ve daha yüksek metan tüketim oranları sergileyen özellikle etkili bir metanotrof olan Methylotuvimicrobium buryatense 5GB1C'yi keşfetti. Çalışmada, 5GB1C'nin bu nedenle emisyon sahalarında metan giderme teknolojisi için "umut verici bir aday" olabileceği belirtiliyor.

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5GB1C gibi bir metanotrof, büyükbaş hayvan sürüleri ve yüksek metan salınım oranlarına sahip diğer alanlar etrafında kullanılabilir ve emisyonları atmosfere ulaşmadan önce arıtmamızı sağalyabilir. Çoğunlukla sera gazı emisyonlarını azaltmaya dayanan mevcut çözümlerin, küresel ısınmada önemli bir azalma sağlamak için metanotroflar gibi diğer hafifletici stratejilerle birlikte çalışması gerekecek gibi görünüyor. Baş araştırmacı Mary E. Lidstrom, 5GB1C'nin metan yeme özelliğini keşfettikten sonra, şimdi uygulamanın önünde daha büyük bir engel olduğunu ve bunun da esasen teknik olduğunu söylüyor.

Araştırmacıların tahminine göre, uygun bir kitlesel metan yiyen çözüm oluşturmak için binlerce yüksek işlevli reaktöre ihtiyaç duyulacak. Teknoloji için yatırım sermayesi ve kamuoyu kabulü aramadan önce bile metan arıtımının 20 kat arttırılması gerekiyor. Lidstrom, yeni teknolojinin fizibilitesini gösterecek ilk pilot tesislerin üç ya da dört yıl içinde hazır olabileceğini belirtiyor.

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Küresel ısınmanın çözümü metan yiyen bu bakteride olabilir