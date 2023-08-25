Küresel ısınmanın çözümü metan yiyen bu bakteride olabilir

Metan, atmosferdeki ilk 20 yıl içinde karbondioksitin 85 katından daha fazla ısı emme oranına sahip ve şu anda dünyanın dört bir yanındaki insanlar tarafından hissedilen sıcaklık seviyelerinin yükselmesinin ana nedenlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kısa süre önce yayınlanan bir çalışmada ise tarım ve diğer insan kaynaklı faaliyetlerden yayılan metanın bir kısmının emilmesine yardımcı olabilecek bakteri bazlı bir çözümden bahsediliyor.
Metan yiyen bakteri
5GB1C gibi bir metanotrof, büyükbaş hayvan sürüleri ve yüksek metan salınım oranlarına sahip diğer alanlar etrafında kullanılabilir ve emisyonları atmosfere ulaşmadan önce arıtmamızı sağalyabilir. Çoğunlukla sera gazı emisyonlarını azaltmaya dayanan mevcut çözümlerin, küresel ısınmada önemli bir azalma sağlamak için metanotroflar gibi diğer hafifletici stratejilerle birlikte çalışması gerekecek gibi görünüyor. Baş araştırmacı Mary E. Lidstrom, 5GB1C'nin metan yeme özelliğini keşfettikten sonra, şimdi uygulamanın önünde daha büyük bir engel olduğunu ve bunun da esasen teknik olduğunu söylüyor.
Araştırmacıların tahminine göre, uygun bir kitlesel metan yiyen çözüm oluşturmak için binlerce yüksek işlevli reaktöre ihtiyaç duyulacak. Teknoloji için yatırım sermayesi ve kamuoyu kabulü aramadan önce bile metan arıtımının 20 kat arttırılması gerekiyor. Lidstrom, yeni teknolojinin fizibilitesini gösterecek ilk pilot tesislerin üç ya da dört yıl içinde hazır olabileceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.