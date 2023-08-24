Kahve telvesinin betonu çok daha güçlü hale getirdiği bulundu

Avustralya'daki RMIT Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının beton üretim sürecinde silika yerine kullanılabileceğini keşfettiği kahve telvesi, uygun oranlarda kullanıldığında tek başına kumdan çok daha güçlü bir kimyasal bağ oluşturuyor. Yapılan açıklamaya göre organik atıkların bertarafı, iklim değişikliğine yol açan metan ve karbondioksit gibi büyük miktarlarda sera gazı yaydığı için çevresel bir sorun teşkil ediyor. Araştırma ekibi Avustralya'nın her yıl 75 milyon kilogram kullanılmış kahve telvesi ürettiğini ve bunun büyük bir kısmının çöplüklere gittiğini belirtiyor.
Kahve telvesi betonu yüzde 30 güçlendiriyor
Emisyonları azaltmanın ve daha güçlü bir beton yapmanın yanı sıra, kum gibi doğal kaynakların sürekli olarak çıkarılmasının etkisi bu sayede azaltılabilir. Beton endüstrisi, kullanılmış kahve gibi organik atıkların geri dönüşümünün artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunma potansiyeline sahip. Kahve telvesi çöp sahalarında çürüdüğü zaman, küresel ısınmaya katkıda bulunan güçlü bir sera gazı olan metan (CH4) yayıyor. Araştırmalar, 20 yıllık bir süre zarfında sadece bir kilogram metanın gezegeni aynı miktardaki karbondioksitten (CO2) onlarca kat daha fazla ısıttığını gösteriyor.
Çalışmanın eş yazarı Dr. Shannon Kilmartin-Lynch yaptığı açıklamada “Araştırmamız henüz erken aşamalarda, ancak bu heyecan verici bulgular, karbondioksitten 21 kat daha güçlü bir sera gazı olan metan gazının büyük miktarlarda üretileceği çöp sahalarına giden organik atık miktarını büyük ölçüde azaltmak için yenilikçi bir yol sunuyor.” diyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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