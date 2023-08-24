Kahve telvesinin betonu çok daha güçlü hale getirdiği bulundu

Tam Boyutta Gör Dünya genelinde her yıl yaklaşık olarak 4.4 milyar ton beton üretiliyor. Bu üretim sürecinde aynı şekilde her yıl 8 milyar ton kum tüketiliyor ve bu da kısmen son yıllarda inşaat ürünlerinde ciddi kıtlıklara yol açtı. İlginç bir şekilde her yıl yaklaşık 10 milyar kilogram kullanılmış kahve telvesi üretiyoruz. Bilim insanlarına göre tamamen atık olan kahve telvesi, beton yapımında güçlü bir bağlayıcı malzeme olarak kullanılabilir.

Avustralya'daki RMIT Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının beton üretim sürecinde silika yerine kullanılabileceğini keşfettiği kahve telvesi, uygun oranlarda kullanıldığında tek başına kumdan çok daha güçlü bir kimyasal bağ oluşturuyor. Yapılan açıklamaya göre organik atıkların bertarafı, iklim değişikliğine yol açan metan ve karbondioksit gibi büyük miktarlarda sera gazı yaydığı için çevresel bir sorun teşkil ediyor. Araştırma ekibi Avustralya'nın her yıl 75 milyon kilogram kullanılmış kahve telvesi ürettiğini ve bunun büyük bir kısmının çöplüklere gittiğini belirtiyor.

Kahve telvesi betonu yüzde 30 güçlendiriyor

Tam Boyutta Gör Çalışmanın başyazarı Dr. Rajeev Roychand, kahve telvesinin, organik içeriği nedeniyle diğer malzemelerle bağlanmayacağı için standart betonla ham olarak karıştırılamayacağını söylüyor. Telveyi daha uyumlu hale getirmek için ekip, malzemeleri 350 ve 500 derecede pirolize etmeyi ve ardından standart beton karışımları için yüzde 5, 10, 15 ve 20 oranlarında (hacimce) kum yerine kullanmayı denedi. Ekip, 350 derecenin mükemmel bir sıcaklık olduğunu ve kahve biyokömürü ile harmanlanmış kompozit betonun basınç dayanımında yüzde 29,3'lük bir artış sağladığını tespit etti.

Gemi emisyonlarını yüzde 30 azaltan yelken geliştirildi 1 gün önce eklendi

Emisyonları azaltmanın ve daha güçlü bir beton yapmanın yanı sıra, kum gibi doğal kaynakların sürekli olarak çıkarılmasının etkisi bu sayede azaltılabilir. Beton endüstrisi, kullanılmış kahve gibi organik atıkların geri dönüşümünün artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunma potansiyeline sahip. Kahve telvesi çöp sahalarında çürüdüğü zaman, küresel ısınmaya katkıda bulunan güçlü bir sera gazı olan metan (CH4) yayıyor. Araştırmalar, 20 yıllık bir süre zarfında sadece bir kilogram metanın gezegeni aynı miktardaki karbondioksitten (CO2) onlarca kat daha fazla ısıttığını gösteriyor.

Çalışmanın eş yazarı Dr. Shannon Kilmartin-Lynch yaptığı açıklamada “Araştırmamız henüz erken aşamalarda, ancak bu heyecan verici bulgular, karbondioksitten 21 kat daha güçlü bir sera gazı olan metan gazının büyük miktarlarda üretileceği çöp sahalarına giden organik atık miktarını büyük ölçüde azaltmak için yenilikçi bir yol sunuyor.” diyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

Kahve telvesinin betonu çok daha güçlü hale getirdiği bulundu