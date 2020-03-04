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    Küresel ısınmanın etkisiyle yaz dönemi, Avustralya’da artık bir ay daha uzun sürüyor

    Küresel ısınma nedeniyle Avustralya'da yazların bir ay daha fazla yaşandığı tespit edildi. İncelemeyi yapan ekip, son yıllarda bu sürenin eskiye kıyasla %50 daha fazla olduğunu ifade etti.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Küresel ısınmanın etkisiyle yaz dönemi, Avustralya’da artık bir ay daha uzun sürüyor
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    Son dönemde sık sık gündeme gelen “en sıcak ay” haberleri, önümüzdeki dönemde insanlığı bekleyen sorunların birer habercisi gibi. Gezegenimizin hemen hemen her bölgesinde etkilerini hissetiğimiz sıcaklık artışları, uzun ve kurak yaz aylarını da beraberinde getiriyor.

    Geride bıraktığımız aylarda meydana gelen yangınlarla adeta cehenneme dönen Avustralya, küresel ısınmanın etkilerini en çok hisseden ülkelerin başında geliyor. Kayıtlara göre en sıcak ve kurak yılı 2019’da gören ülkede yaz dönemi artık bir ay daha fazla yaşanıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Bir gök taşında ilk defa Dünya’da var olmayan protein bulundu "

    Avustralya Enstitüsü isimli düşünce kuruluşunun Avustralya Meteoroloji Bürosu’ndan elde ettiği verirle oluşturduğu rapor, korkutucu gerçeği gözler önüne sermiş. 20. Yüzyılın ortalarına ait bir dönemi yani 1950 ila 1969 yılları içinde kalan zamanı inceleyen araştırmacılar, bu dönem içindeki günlük ortalama sıcaklık değerlerini 1999 ila 2018 yılları arasındaki dönemle karşılaştırmış.

    Bir ay daha uzun

    Her yeni mevsimin başlangıcını gösteren günlük sıcaklık değerlerine odaklanan araştırma grubu, yaptıkları inceleme neticesinde her mevsimin daha da sıcak yaşanmaya başladığını tespit etmiş. Ülkenin geçirdiği son 20 yılı karşılaştırma sonuçlarıyla harmanlayan ekip, yaz ayının ortalama 31 gün daha fazla sürdüğünü bulmuş. Buna göre ülkede yaz ayı, iki hafta erken başlıyor ve iki hafta da geç sona eriyor. Ekibin tespit ettiği bir başka husus ise kış ayının normalden üç hafta daha kısa sürdüğü olmuş.

    Küresel ısınmanın etkisiyle yaz dönemi, Avustralya’da artık bir ay daha uzun sürüyor

    Daha dar bir aralığa odaklanan ekibin 2014 ila 2018 yılları arasında bulduğu mevsimsel farklılıklar ise ne yazık ki daha ürkütücü. Burada çıkan değerler ise yaz aylarının 20. yüzyılın ortaları ile kıyaslandığında %50’ye varan oranda daha uzun sürmesi. Avustralya Enstitüsü’nde görev yapan Richie Merzian yaptığı açıklamada, “1950’lerde yazların üç ay sürdüğünü bilirdik, şimdi ise Kasım ortalarında başlayıp Mart ortalarına kadar devam eden bir yaz ayından bahsediyoruz.” ifadelerini kullanmış.

    Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.



    https://newatlas.com/environment/australian-summers-one-month-longer-climate-change/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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