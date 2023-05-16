Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bilim insanlarına göre Alzheimer tarih olabilir

    Alzheimer hastalığının sırlarını çözmeye çalışan araştırmacılar, bu tür bunama riski taşıyan insanları korumaya yardımcı olabilecek önemli bir ipucu elde ettiklerini belirttiler.
    2
    Bilim insanları Alzheimer tedavisi için yeni yöntem buldu
    Çoğumuzun korkulu rüyası olan bir hastalık Alzheimer. Zira çeşitli ilaçlar üretilse bile ne yazık ki bu hastalığı tamamen durdurmuyor, sadece ilerlemesini yavaşlatıyor. Ancak bilim dünyasına ışık tutacak bir gelişme yaşandı ve bu gelişme, Alzheimer hastalığına çare olabilir.

    Aile geçmişine dayanarak 40'lı ya da 50'li yaşlarda hafıza kaybı gelişmesini kader olarak düşünen bir insan, olması gerekenden onlarca yıl normal şekilde yaşamını sürdürdü. Sinir hücrelerinin iletişim kurmasına yardımcı olan bir proteinin işlevini artıran bir gen değişikliği ile korunmuş gibi görünüyor. Bilim insanları bu gen değişikliğinin beyni nasıl etkilediğini anlamanın, diğer insanlarda Alzheimer'ın önlenmesine yardımcı olabileceğini düşünmekte.

    Mutasyona uğrayan gen hastalığı önlemeye yardımcı olabilir

    Bu insan, Presenilin-1 ya da PSEN1 adı verilen mutasyona uğramış bir geni miras almış birçok ferdi olan geniş bir ailenin üyesi. PSEN1 taşıyıcılarının nispeten genç yaşta Alzheimer hastalığına yakalanacağı neredeyse kesin. Ancak PSEN1 mutasyonuna sahip olan bu kişiye, 72 yaşında hafif demans teşhisi konuldu. Ardından daha fazla hafıza kaybı ve enfeksiyonlar yaşadı ve 74 yaşında vefat etti.

    Ama onun için avantajlı bir şey vardı ki; Yapılan genetik analizde, bu kişinin sinir hücrelerinin iletişim kurmasına yardımcı olan ve Reelin adlı proteini kodlayan gende nadir rastlanan bir değişiklik olduğu ortaya çıktı. Bilim insanlarının yaptığı açıklama ise şöyle: "Bu bize büyük bir içgörü sağlıyor ve beyne daha fazla reelin koymanın hastalara gerçekten yardımcı olabileceğini çok açık hale getiriyor."

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 1 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 4 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi mmi güncelleme yemek yedikten ne kadar süre sonra kusulur tofaş subap ayarı osuruk kokusu neden güzel gelir makita mı bosch mu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro &#231;ip MacBook Pro
    Apple M2 Pro çip MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız