Kuveyt, kripto para işlemlerini yasakladı

Kripto ile ödeme, yatırım ve madencilik yasaklandı
Kuveyt Sermaye Piyasası Kurumu (CMA), kripto para işlemleri ve ticaretine ilişkin bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede ödeme, yatırım ve madencilik dahil olmak üzere tüm kripto para birimlerini kapsayan başlıca kullanım durumları ve işlemlere ilişkin mutlak yasaklama taahhüdü yer aldı.
Ek olarak genelgede, yerel düzenleyicilerin şirketlere kripto lisansı vermesi engellendi. Yasakların yanı sıra CMA, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve kripto varlıklarla ilgili risklerin bilincinde olmaları tavsiyesinde bulundu. Düzenleyici kurum, kripto varlıkların herhangi bir değerinin olmadığı, ihraç edilmedikleri ya da desteklenmedikleri konusunda da açıklamalarda bulundu.
Konuyla ilgili konuşan yetkililer, bu alanda ciddi yasal boşluklar olduğunu ve yüksek seviyede risklerin bulunduğunu ifade ettiler. Bu alanda sürekli spekülasyona dayalı işlem yapılmasının, yatırımcıları sert düşüşler karşısında çaresiz bıraktığı belirtildi. Kuveyt’te henüz bir lisanslama düzeninin bile bulunmadığı kaydedildi.
Yasakların ardından aynı zamanda bir farkındalık kampanyası başlatılacağı bildirildi. Kampanya kapsamında yatırımcılar, kripto paralara karşı uyarılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)