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    Kuveyt, kripto para işlemlerini yasakladı

    Kripto paralara yönelik yaklaşımlar farklılık göstermeye devam ediyor. Bazı ülkelerde kripto para ile ödemeler teşvik edilirken bazılarında yasaklanıyor. Son olarak Kuveyt, kripto paraları yasakladı.
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    Kuveyt, kripto para işlemlerini yasakladı Tam Boyutta Gör
    Kuveyt Sermaye Piyasası Kurumu (CMA), ülkedeki kripto işlemlerini yasakladı. Bitcoin (BTC) gibi kripto paraları kapsayan tüm işlemlere yasak getiren Kuveyt, kripto ticaretini yasaklayan son ülke oldu.

    Kripto ile ödeme, yatırım ve madencilik yasaklandı

    Kuveyt Sermaye Piyasası Kurumu (CMA), kripto para işlemleri ve ticaretine ilişkin bir genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede ödeme, yatırım ve madencilik dahil olmak üzere tüm kripto para birimlerini kapsayan başlıca kullanım durumları ve işlemlere ilişkin mutlak yasaklama taahhüdü yer aldı.

    Ek olarak genelgede, yerel düzenleyicilerin şirketlere kripto lisansı vermesi engellendi. Yasakların yanı sıra CMA, yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve kripto varlıklarla ilgili risklerin bilincinde olmaları tavsiyesinde bulundu. Düzenleyici kurum, kripto varlıkların herhangi bir değerinin olmadığı, ihraç edilmedikleri ya da desteklenmedikleri konusunda da açıklamalarda bulundu.

    Konuyla ilgili konuşan yetkililer, bu alanda ciddi yasal boşluklar olduğunu ve yüksek seviyede risklerin bulunduğunu ifade ettiler. Bu alanda sürekli spekülasyona dayalı işlem yapılmasının, yatırımcıları sert düşüşler karşısında çaresiz bıraktığı belirtildi. Kuveyt’te henüz bir lisanslama düzeninin bile bulunmadığı kaydedildi.

    Yasakların ardından aynı zamanda bir farkındalık kampanyası başlatılacağı bildirildi. Kampanya kapsamında yatırımcılar, kripto paralara karşı uyarılacak.

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    Evren7 1 saat önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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