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    Devasa Ethereum transferi: 116 milyonluk ETH transfer edildi!

    Sekiz yıldır pasif durumdaki kripto para cüzdanından 116 milyon dolar değerinde 61 bin adet Ethereum transfer edildi. Yakın zamandaki en büyük ETH transferi olarak kayıtlara geçti.
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    Devasa Ethereum transferi: 116 milyonluk ETH transfer edildi! Tam Boyutta Gör
    ICO döneminde Etherum’a yatırım yapan bir hesap 8 yıl sonra ortaya çıktı. Yatırımcının yıllar sonra yaptığı işlem sosyal medyada gündeme oturdu. 2015 yılında, 19 bin dolar değerinde olan 61 bin 216 adet Ether'lik meblağın tamamı başka cüzdana aktarıldı. Transfer edilen meblağ yaklaşık 116 milyon dolar değerinde. 

    8 yıl aradan sonra büyük transfer!

    Blockchain verilerine göre ICO döneminde Ethereum’a yatırım yapan bir cüzdan 8 yıl sonra harekete geçti. Cüzdandaki 61 bin ETH’nin tamamı kripto borsası Kraken’e transfer edildi. Tabii ilk aşamadan ETH’ler başka bir cüzdana gitti. Oradan da Kraken’in yolunu tuttu.

    Kripto para dünyasının merkezinde anonimlik yatıyor. Dolayısıyla Ethereum balinasının da kim olduğu bilinmiyor. Bu arada verilere bakıldığında, cüzdan adresinde daha önce bir kez hareketlilik yaşandığı görülüyor. Önceki transferde yatırımcı, piyasaya sürüldükten sonra cüzdanın genesis sözleşmesinden ETH almıştı.

    ETH’nin ilk balinalarından olan yatırımcının cüzdanı, 2023’te işlem gerçekleştiren en eski cüzdan olarak da kayıtlara geçti.  İlk katılımcılardan gelen hareketler, token alım-satımı, kâr realizasyonu, cüzdan adresi güncellemesi veya varlık çeşitlenmesi gibi amaçlarla kullanılabiliyor. En büyük iki varlık olan BTC ve ETH‘de bu yıl yaşanan yükselişten sonra bazı eski cüzdanlar aktif hale geldi. Nisan ayında en az 4 cüzdan adresinde hareketlilik yaşandı.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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