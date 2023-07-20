Devasa Ethereum transferi: 116 milyonluk ETH transfer edildi!

8 yıl aradan sonra büyük transfer!
Blockchain verilerine göre ICO döneminde Ethereum’a yatırım yapan bir cüzdan 8 yıl sonra harekete geçti. Cüzdandaki 61 bin ETH’nin tamamı kripto borsası Kraken’e transfer edildi. Tabii ilk aşamadan ETH’ler başka bir cüzdana gitti. Oradan da Kraken’in yolunu tuttu.
Kripto para dünyasının merkezinde anonimlik yatıyor. Dolayısıyla Ethereum balinasının da kim olduğu bilinmiyor. Bu arada verilere bakıldığında, cüzdan adresinde daha önce bir kez hareketlilik yaşandığı görülüyor. Önceki transferde yatırımcı, piyasaya sürüldükten sonra cüzdanın genesis sözleşmesinden ETH almıştı.
ETH’nin ilk balinalarından olan yatırımcının cüzdanı, 2023’te işlem gerçekleştiren en eski cüzdan olarak da kayıtlara geçti. İlk katılımcılardan gelen hareketler, token alım-satımı, kâr realizasyonu, cüzdan adresi güncellemesi veya varlık çeşitlenmesi gibi amaçlarla kullanılabiliyor. En büyük iki varlık olan BTC ve ETH‘de bu yıl yaşanan yükselişten sonra bazı eski cüzdanlar aktif hale geldi. Nisan ayında en az 4 cüzdan adresinde hareketlilik yaşandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)