Kuzey Amerika'nın ilk %100 elektrikli minibüsü Karsan e-JEST oldu

Tam Boyutta Gör Karsan, yurt dışındaki varlığını Avrupa’da olduğu gibi Kuzey Amerika pazarında da güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, Kuzey Amerika pazarında sağlam bir yer edinme hedefi doğrultusunda ilk teslimatlarını gerçekleştirdi.

2022 yılı başında Kanada’nın önde gelen otobüs tedarikçisi ve bakım hizmetleri sağlayıcısı Mississauga Bus Group of Companies’e bağlı Damera Bus Sales Canada Corp. ile distribütörlük anlaşması imzalayan Karsan, yoğun çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Son bir yılda Amerika Birleşik Devletleri’nde CTAA ve MOVE fuarlarına, Kanada’da ise CUTA fuarına katılan Karsan, Kuzey Amerika’daki ilk teslimatlarını gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kanada’da Saint John şehrine teslim edilen 6 adet Karsan e-JEST, yeni yıl itibarıyla hizmete girdi.

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Bu teslimat ile Kuzey Amerika pazarına güçlü bir giriş yaptıklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Avrupa’da iki yıl üst üste pazar liderliği elde eden e-JEST, Avrupa’dan sonra Kuzey Amerika’nın ilk elektrikli minibüsü olarak pazarda önemli bir yer edinmeye başlıyor. Bu pazarda iddialı hedeflerimiz var ve önümüzdeki dönemde Kanada’nın farklı şehirlerine de e-JEST teslimatlarımız sürecek.” dedi.

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Kuzey Amerika’da hizmete başlayan e-JEST’lerin bu pazarda 6 metre (20 ft) boyundaki alçak tabanlı ilk elektrikli minibüs olduğunu da vurgulayan Karsan CEO’su Okan Baş,

“Kuzey Amerika pazarında 4. seviye otonom olarak Michigan State Üniversitesi’nde yolcu taşıyan ilk ve tek otobüs de Karsan’ın Otonom e-ATAK modeli olmuştu. Bir yandan Kuzey Amerika pazarlarına yeni siparişleri teslim etmenin mutluluğunu yaşarken diğer yandan da Karsan markalı sürücüsüz araç deneyimini gerçek trafik koşullarında sunuyor olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Kuzey Amerika pazarında önümüzdeki dönemde Avrupa’da olduğu gibi etkin bir şekilde yer almayı hedeflediklerini söyleyen Okan Baş, bu yöndeki çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini ifade etti.

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Kuzey Amerika'nın ilk %100 elektrikli minibüsü Karsan e-JEST oldu