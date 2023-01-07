Xiaomi'nin elektrikli otomobili ortaya çıktı

İlk Xiaomi otomobili Modena kod adlı tamamen elektrikli bir sedan olacak. Akıllı telefon üreticisinin araca neden İtalyan şehrinin adını verdiği bilinmiyor. Daha önce aracın 22,000 ila 29,000 dolar arasında bir fiyata sahip olması beklenirken, şimdi 38,000 ila 44,000 dolar aralığı telaffuz ediliyor.
Qualcomm 8295 platformuyla desteklenecek
Xiaomi'nin elektrikli otomobili bu yıl piyasaya sürülmeyecek, zira seri üretimin 2024 yılında yapılması planlanıyor. Ancak bu durum üreticinin yeni modeli tanıtmasına ve bu yıl ön sipariş almasına engel değil. Yollarda görülen test aracı, aerodinamik gövde şekline, uzun kaputa ve tavanda LiDAR sensörüne sahip elektrikli bir sedan.
Xiaomi ayrıca 2025 yılında çıkması beklenen Le Mans kod adlı bir elektrikli otomobil daha geliştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..