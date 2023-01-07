Xiaomi'nin elektrikli otomobili ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör China Automotive, Çin'de halka açık yollarda test edilen ilk Xiaomi otomobilin fotoğraflarını, teknik özelliklerini ve Çinli kaynaklardan alınan fiyat bilgilerini yayınladı.

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İlk Xiaomi otomobili Modena kod adlı tamamen elektrikli bir sedan olacak. Akıllı telefon üreticisinin araca neden İtalyan şehrinin adını verdiği bilinmiyor. Daha önce aracın 22,000 ila 29,000 dolar arasında bir fiyata sahip olması beklenirken, şimdi 38,000 ila 44,000 dolar aralığı telaffuz ediliyor.

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Qualcomm 8295 platformuyla desteklenecek

Xiaomi'nin elektrikli otomobili bu yıl piyasaya sürülmeyecek, zira seri üretimin 2024 yılında yapılması planlanıyor. Ancak bu durum üreticinin yeni modeli tanıtmasına ve bu yıl ön sipariş almasına engel değil. Yollarda görülen test aracı, aerodinamik gövde şekline, uzun kaputa ve tavanda LiDAR sensörüne sahip elektrikli bir sedan.

Tam Boyutta Gör Açıklanan bilgilere göre otomobil, her biri Qualcomm 8295 çipe sahip üç versiyon halinde satışa sunulacak. İkisi BYD'nin 400 volt şarj ile uyumlu Blade demir-fosfat bataryasına, üçüncüsü ise CATL'nin 800 voltluk şarjı destekleyen ve sadece 15 dakikada %0'dan %80'e kadar şarj edebilen Qilin bataryasına sahip olacak.

Xiaomi ayrıca 2025 yılında çıkması beklenen Le Mans kod adlı bir elektrikli otomobil daha geliştiriyor.

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