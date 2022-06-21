Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    KVKK'den internet çerezleri hakkında rehber

    KVKK, kişisel verilerin işlenmesinde kullanılan çerezler hakkında bir rehber hazırladı. Kanunun ihlal edilmeden cookielerin nasıl kullanılacağı anlatıldı.           
    1

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), web sitelerindeki çerez (cookie) kullanımı hakkında bir rehber yayınladı. Rehberde internet sitelerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ihlal etmeden nasıl cookie hizmeti sunabileceği ve hangi verileri işleyebileceği hakkında bilgiler yer alıyor.

    Ülkemizde internet sitelerindeki çerezler hakkında detaylı bir düzenleme veya rehber bulunmuyordu. KVKK’nin hazırladığı “Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber”, 60 sayfadan oluşuyor ve kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili pek çok kullanım senaryosuna detaylı olarak açıklama getiriyor. Kişisel verilerin işlenmesinde kullanılmayan çerezler ise rehberin kapsamı dışında kalıyor.

    Kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza gereken çerezlerde, kullanıcının gerçekten açık rızasının olması isteniyor. Kullanıcının siteye girmiş olması, çerezlere açık rıza verildiği anlamına gelmediği belirtiliyor. Ayrıca aydınlatmanın açık, sade ve anlaşılır şekilde yapılması gerekiyor.

    Rehberde çerezler kullanım amaçlarına göre, “Kesinlikle Gerekli Çerezler (Zorunlu Çerezler)”, “İşlevsel Çerezler”, “Performans- Analitik Çerezler” ve “Reklam/Pazarlama Çerezleri” olmak üzere dörde ayrılıyor.

    KVKK'den çerez (cookie) rehberi
    Tam Boyutta Gör

    KVKK’ye göre kişisel verilerin işlenmesinde kullanılan çerezlerle ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar şöyle:

    • Aydınlatmanın tüm unsurlarını içerecek şekilde açık, sade ve anlaşılır şekilde yapılması gerekmekte olup internet sitesinde karmaşık ve içinde pek çok başka konuda bilgi veren Gizlilik Bildirimlerinin yer alması aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği şeklinde yorumlanamayacaktır.
    • Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi hâlinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemleri ayrı ayrı yerine getirilmelidir.
    • Çerez yoluyla kişisel veri işlenmesine ilişkin olarak; bir sözleşmenin kurulması veya ifası kapsamında açık rıza alınması, ilgili kişiye sözleşmenin ön koşulu olarak dayatılamayacaktır.
    • İlgili kişilerden açık rıza alınması yoluyla elde edilen kişisel verilerin işlenmesinde her bir farklı amaçiçin ayrı açık rıza alınmasına olanak veren bir mekanizma kurulmalıdır.
    • Kişisel verilerin -en geç- elde edilmesi sırasında yani internet sitesine girildiği anda aydınlatmanın yapılmış olması gerekmektedir. Aydınlatma henüz veri işlenmediği ya da en geç veri işlendiği esnada yapılmalıdır.
    • Açık rızanın alınabilmesi için aktif bir eylemin gerçekleşmiş olması gerekmektedir, sadece internet sitesine girilmiş olması ile söz konusu site tarafından kullanılan çerezlere açık rıza verildiği anlamına gelmemektedir.
    • Kararda, çerezler yoluyla kişisel verilerin işlenmesi için açık rıza dışında bir hukuki sebebe de dayanılabileceği değerlendirilmektedir.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Katlanabilir kayık: Oru Lake

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M4 Pro
    POCO M4 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X509UA-EJ064
    ASUS X509UA-EJ064
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız