KVKK, sadakat programlarında hangi verilerin işlenebileceğini açıkladı

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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), markaların müşterilerine sunduğu sadakat programı üyeliklerinde, şirketlerin müşteri verileriyle ilgili dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bir rehber taslağı hazırladı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan “Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin Rehber Taslağı”, 40 sayfadan oluşuyor. Taslak aşamasındaki rehberle ilgili görüş ve değerlendirmeler 16 Temmuz’a kadar sadakat@kvkk.gov.tr adresine gönderilebilecek. Görüşler değerlendirildikten sonra, rehberin son hali kvkk.gov.tr adresinden paylaşılacak.

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Rehberde müşterilerin hangi verilerinin kullanılabileceği, verilerin nasıl işleneceği ve kimlerle paylaşılabileceği hakkında bilgiler yer alıyor. Verilerin kullanımı hakkında e-pazaryerleri, gıda zincirleri, kahve zincirleri, hava yolu şirketleri gibi farklı sektörden kullanım senaryolarına göre örnekler veriliyor.

Sadakat programlarında hangi kişisel veriler işlenebilecek?

Ad soyad, rumuz, yaş, cinsiyet, TC numarası, doğum tarihi

Telefon numarası, mail adresi

Medeni durum, eğitim düzeyi

Uygulaam yoluyla erişilebilen konum verileri

Alışveriş bilgileri, kullanım trendleri, ilgi alanları, beğenileri, hesap geçmişi

Kredi Kartı Bilgileri (Masterpass Altyapısında Saklanır)

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Sadakat programları hangi kişisel verileri kullanabilir?