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    KVKK, sadakat programlarında hangi verilerin işlenebileceğini açıkladı

    KVKK, sadakat programları hakkında taslak rehber hazırladı. Müşterilerin hangi kişisel verilerinin kullanılabileceğini ve işlenebileceğini açıkladı.             
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    Sadakat programları hangi kişisel verileri kullanabilir?
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    Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), markaların müşterilerine sunduğu sadakat programı üyeliklerinde, şirketlerin müşteri verileriyle ilgili dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bir rehber taslağı hazırladı.

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından hazırlanan “Sadakat Programlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Kapsamında İncelenmesine İlişkin Rehber Taslağı”, 40 sayfadan oluşuyor. Taslak aşamasındaki rehberle ilgili görüş ve değerlendirmeler 16 Temmuz’a kadar sadakat@kvkk.gov.tr adresine gönderilebilecek. Görüşler değerlendirildikten sonra, rehberin son hali kvkk.gov.tr adresinden paylaşılacak.

    Rehberde müşterilerin hangi verilerinin kullanılabileceği, verilerin nasıl işleneceği ve kimlerle paylaşılabileceği hakkında bilgiler yer alıyor. Verilerin kullanımı hakkında e-pazaryerleri, gıda zincirleri, kahve zincirleri, hava yolu şirketleri gibi farklı sektörden kullanım senaryolarına göre örnekler veriliyor.

    Sadakat programlarında hangi kişisel veriler işlenebilecek?

    • Ad soyad, rumuz, yaş, cinsiyet, TC numarası, doğum tarihi
    • Telefon numarası, mail adresi
    • Medeni durum, eğitim düzeyi
    • Uygulaam yoluyla erişilebilen konum verileri
    • Alışveriş bilgileri, kullanım trendleri, ilgi alanları, beğenileri, hesap geçmişi
    • Kredi Kartı Bilgileri (Masterpass Altyapısında Saklanır)
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