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Macera tutkunları için tasarlanan Mitsubishi L200 Crawler Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Macera tutkunları için tasarlanan Mitsubishi L200 Crawler, doğayla iç içe olmayı sevenlere 'taşınabilir yaşam alanı' vadediyor. İşte Mitsubishi L200 Crawler'ın fiyatı ve sahip olduğu özellikleri:
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
5,9b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Macera tutkunları için tasarlanan Mitsubishi L200 Crawler Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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Japon üretici Mitsubishi’nin başarılı pickup modeli L200, ‘Crawler’ adında yeni bir versiyona kavuştu. Doğayla iç içe olmayı sevenler için özel olarak geliştirilen Mitsubishi L200 Crawler Türkiye’de satışa sunuldu. Arka kısmında taşınabilir bir yaşam alanına yer veren Mitsubishi L200 Crawler fiyatı 213 bin 715 TL’den başlıyor.

Macera tutkunlarına hitap eden Mitsubishi L200 Crawler’da dört tekerlekten çekiş sistemi ve otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Tornado ve Blizzard olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulan L200 Crawler’da Standart, Konfor ve Lüks paketler arasından tercih yapılabiliyor. Standart paket içerisinde tavan çadırı, iki adet yatak, 110 lt su tankı, LED stop lambası, mutfak eşya dolabı ve eşyagözleri gibi pek çok özellik mevcut.

Mitsubishi L200 Crawler’ın Konfor paketine geçildiğinde özellikler arasına 270 derece sahra tipi tente, ısıtma sistemi, duş sistemi ve daha büyük bir akü ekleniyor. Serinin en üstündeki Lüks paketi tercih edenler ise buzdolabı, oltalık, portatif tuvalet ve solar enerji paneli gibi ek özelliklerden faydalanabiliyor. Üst paketlerde gelen lüks donanımlar, giriş paketinde opsiyon olarak da satın alınabiliyor. L200 Crawler’ın taşınabilir yaşam alanında 3 kişinin konaklayabileceği belirtiliyor.

Mitsubishi L200 Crawler fiyat listesi şu şekilde:

4x4 Tornado - Standart Paket213.715 TL
4x4 Blizzard - Standart Paket225.950 TL
4x4 Tornado - Konfor Paket229.931 TL
4x4 Blizzard - Konfor Paket242.600 TL
4x4 Tornado - Lüks Paket237.532 TL
4x4 Blizzard - Lüks Paket249.900 TL

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tasshelhoff 3 hf. en beğenilen intel7mix
Burda amac zor ulasilan yerlere ulasip orda kamptan bir tik daha konforlu kalmak.
Konaklamayi çözüyor ama karavandan farki hicbir karavanin ulasamayacagi yerlere ulasabilecek olmasi.
Hayirli gunler
Burda amac zor ulasilan yerlere ulasip orda kamptan bir tik daha konforlu kalmak.Konaklamayi çözüyor ama karavandan farki hicbir karavanin ulasamayacagi ye...
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SeKSandDoRT 3 hf. Fiat S.p.A.

beklemenize gerek yok, CRAWLER bizim markamız,
ülkemizde böyle şeyler yapılabildiğini görmek umut verici, işine tutkuyla bağlı olanların eseri.
istediğiniz pick up arkasına yerleştirebilirsiniz,
youtube.com/...
beklemenize gerek yok, CRAWLER bizim markamız,ülkemizde böyle şeyler yapılabildiğini görmek umut verici, işine tutkuyla bağlı olanların eseri.iste...
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XGames 3 hf.
250 bin lira :D
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1 Avatar
cabriyo 3 hf.
nükleer savaşta barınak olarak iyi iş görür. 2019 fuarda gördüm başarılıydı.
.
ama bu 4x4 pikaplar 12-14 lt yakıyor. savaş sonrası buna mazot bulamayız.
.
doblo versiyonunu yapsalar daha iyi. 4x4 şart değil.
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Bgood 3 hf.
Fiyatı makul Türkiye'de bu tarz araçlar bulmak zor bilenler bilir Avrupa ve Amerika'da çok yoğun şekilde farklı markalarda bu araçlardan var bence fiyat makul, araç keyif ve zevk arabası bunu alıp tek araç olarak kullanmıyacaksınız bu araç ikinci yada 3 araç olarak zevkine bineceğiniz bir araç, dediğim gibi Avrupa'daki rakiplerine göre fiyatı uygun ve ideal .
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Sönmeyen Arıza Lambası. 3 hf.
Az biraz bu işten anlayan bilir. Fiyatı beleş. Avrupa tenekeleri sade pick-up haliyle kaç para olmuş bir bakın bakalım.
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intel7mix 3 hf.
Bu kadar para veren insan otelde kalmayı tercih eder.
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tasshelhoff 3 hf. intel7mix
Burda amac zor ulasilan yerlere ulasip orda kamptan bir tik daha konforlu kalmak.
Konaklamayi çözüyor ama karavandan farki hicbir karavanin ulasamayacagi yerlere ulasabilecek olmasi.
Hayirli gunler
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Fiat S.p.A. 3 hf. intel7mix
Zihniyete bak te Allahım...
Türk milletinin gerçekten zihniyetine hayranım.
Egeaya vereceğim parayı golfe veririm, cla ya para verene kadar insignia alır kalanla bakım yaptırır mazot alırım, a4 e para verene kadar a6 alırım, 3+1 villa yerine 4+2 ev alırım.
Birader size ne zevktir bu, zevk tek düze olsa insanlar neden seçenek çıkarsın?
Şahsen ducato karavan yerine veya taşımalı karavan yerine pikap karavan tercih ederim

Pikap karavanı ilk x-men filminde wolverine'de gördüm derme çatma pikap karavan, şahsen denemesemde çok keyifli bir karavan biçmi

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Whippoorwill 3 hf.
Fiyatı uygunmuş.
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DH Misafiri 3 hf.
süper gerçekten kendi tasarımlarıysa tebrik ederim bizde değilde yabancılar çok ilgi gösterir buna
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DH Misafiri 3 hf.
askerde 2008 4x4 magnum kullanmıştım çok başarılı cihaz
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ugurcankorkmaz 3 hf.
Güzel, kullanışlı gözüküyor. Bu fiyatı hak eder mi? Tartışılır.
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talharo123 3 hf.
Cok guzel olmus da ceyrek milyon,bilemiyorum :)
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Fiat S.p.A. 3 hf.
Tam bana göre

Fullback için çıkar mı acaba
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SeKSandDoRT 3 hf. Fiat S.p.A.

beklemenize gerek yok, CRAWLER bizim markamız,
ülkemizde böyle şeyler yapılabildiğini görmek umut verici, işine tutkuyla bağlı olanların eseri.
istediğiniz pick up arkasına yerleştirebilirsiniz,
youtube.com/...
1 Yanıt Yanıtla +7
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