Macera tutkunları için tasarlanan Mitsubishi L200 Crawler Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Japon üretici Mitsubishi’nin başarılı pickup modeli L200, ‘Crawler’ adında yeni bir versiyona kavuştu. Doğayla iç içe olmayı sevenler için özel olarak geliştirilen Mitsubishi L200 Crawler Türkiye’de satışa sunuldu. Arka kısmında taşınabilir bir yaşam alanına yer veren Mitsubishi L200 Crawler fiyatı 213 bin 715 TL’den başlıyor.

Macera tutkunlarına hitap eden Mitsubishi L200 Crawler’da dört tekerlekten çekiş sistemi ve otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Tornado ve Blizzard olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulan L200 Crawler’da Standart, Konfor ve Lüks paketler arasından tercih yapılabiliyor. Standart paket içerisinde tavan çadırı, iki adet yatak, 110 lt su tankı, LED stop lambası, mutfak eşya dolabı ve eşyagözleri gibi pek çok özellik mevcut.

Mitsubishi L200 Crawler’ın Konfor paketine geçildiğinde özellikler arasına 270 derece sahra tipi tente, ısıtma sistemi, duş sistemi ve daha büyük bir akü ekleniyor. Serinin en üstündeki Lüks paketi tercih edenler ise buzdolabı, oltalık, portatif tuvalet ve solar enerji paneli gibi ek özelliklerden faydalanabiliyor. Üst paketlerde gelen lüks donanımlar, giriş paketinde opsiyon olarak da satın alınabiliyor. L200 Crawler’ın taşınabilir yaşam alanında 3 kişinin konaklayabileceği belirtiliyor.

Mitsubishi L200 Crawler fiyat listesi şu şekilde:

4x4 Tornado - Standart Paket 213.715 TL 4x4 Blizzard - Standart Paket 225.950 TL 4x4 Tornado - Konfor Paket 229.931 TL 4x4 Blizzard - Konfor Paket 242.600 TL 4x4 Tornado - Lüks Paket 237.532 TL 4x4 Blizzard - Lüks Paket 249.900 TL