Macera tutkunları için tasarlanan Mitsubishi L200 Crawler Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Macera tutkunlarına hitap eden Mitsubishi L200 Crawler’da dört tekerlekten çekiş sistemi ve otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Tornado ve Blizzard olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulan L200 Crawler’da Standart, Konfor ve Lüks paketler arasından tercih yapılabiliyor. Standart paket içerisinde tavan çadırı, iki adet yatak, 110 lt su tankı, LED stop lambası, mutfak eşya dolabı ve eşyagözleri gibi pek çok özellik mevcut.
Mitsubishi L200 Crawler’ın Konfor paketine geçildiğinde özellikler arasına 270 derece sahra tipi tente, ısıtma sistemi, duş sistemi ve daha büyük bir akü ekleniyor. Serinin en üstündeki Lüks paketi tercih edenler ise buzdolabı, oltalık, portatif tuvalet ve solar enerji paneli gibi ek özelliklerden faydalanabiliyor. Üst paketlerde gelen lüks donanımlar, giriş paketinde opsiyon olarak da satın alınabiliyor. L200 Crawler’ın taşınabilir yaşam alanında 3 kişinin konaklayabileceği belirtiliyor.
Mitsubishi L200 Crawler fiyat listesi şu şekilde:
|4x4 Tornado - Standart Paket
|213.715 TL
|4x4 Blizzard - Standart Paket
|225.950 TL
|4x4 Tornado - Konfor Paket
|229.931 TL
|4x4 Blizzard - Konfor Paket
|242.600 TL
|4x4 Tornado - Lüks Paket
|237.532 TL
|4x4 Blizzard - Lüks Paket
|249.900 TL
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Konaklamayi çözüyor ama karavandan farki hicbir karavanin ulasamayacagi yerlere ulasabilecek olmasi.
Hayirli gunler
beklemenize gerek yok, CRAWLER bizim markamız,
ülkemizde böyle şeyler yapılabildiğini görmek umut verici, işine tutkuyla bağlı olanların eseri.
istediğiniz pick up arkasına yerleştirebilirsiniz,
youtube.com/...