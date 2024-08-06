Milli Takım maçları 4 yıl boyunca Saran Media grubunda

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Tam Boyutta Gör Kulüpler düzeyinde Avrupa kupaları yayın haklarının 3 yıllığına TRT platformu tarafından satın alınmasının ardından A Milli Takım düzeyinde de önemli bir gelişme yaşandı. Milli maçların yayın hakları Saran Media grubu tarafından satın alındı.

Milli maçlar şifreli mi?

UEFA ve Saran Media grubu arasında yapılan anlaşmaya göre EURO 2028 turnuvası sonuna kadar A Milli Takım ve diğer milli takım maçlarının yayın haklarının sahibi Saran Media oldu. Anlaşma kapsamında EURO 2028 turnuvasına kadar yapılacak 40 milli maç, EURO 2028 turnuvasına katılım sağlanırsa oradaki mili maçlar ve turnuva boyunca diğer ülke milli maçları yer alıyor.

Şampiyonlar Ligi maçları artık şifresiz 6 ay önce eklendi

Saran Media bu maçları ücretli S Sport platformu üzerinden mi verecek henüz belli değil. A Milli Takım maçları şifresiz yayınlanacağı için muhtemelen başka bir yayıncı kuruluşa satışı olabilir. Daha önce de Saran Media grubu milli maçların yayın haklarını TRT platformuna satmıştı. Bununla birlikte diğer ülke milli maçları büyük olasılıkla S Sport platformundan yayınlanacaktır.

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Saran Media’dan önemli A Mili Takım hamlesi