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    Anlık Bildirim

    Milli Takım maçları 4 yıl boyunca Saran Media grubunda

    A Milli Takım maçlarının yayın hakları 4 yıl boyunca Saran Media grubunda olacak. UEFA ve Saran Media arasında yapılan anlaşma en az 40 milli maç ve turnuva maçlarını kapsıyor.
    Saran Media Tam Boyutta Gör
    Kulüpler düzeyinde Avrupa kupaları yayın haklarının 3 yıllığına TRT platformu tarafından satın alınmasının ardından A Milli Takım düzeyinde de önemli bir gelişme yaşandı. Milli maçların yayın hakları Saran Media grubu tarafından satın alındı.

    Milli maçlar şifreli mi?

    UEFA ve Saran Media grubu arasında yapılan anlaşmaya göre EURO 2028 turnuvası sonuna kadar A Milli Takım ve diğer milli takım maçlarının yayın haklarının sahibi Saran Media oldu. Anlaşma kapsamında EURO 2028 turnuvasına kadar yapılacak 40 milli maç, EURO 2028 turnuvasına katılım sağlanırsa oradaki mili maçlar ve turnuva boyunca diğer ülke milli maçları yer alıyor.

    Saran Media bu maçları ücretli S Sport platformu üzerinden mi verecek henüz belli değil. A Milli Takım maçları şifresiz yayınlanacağı için muhtemelen başka bir yayıncı kuruluşa satışı olabilir. Daha önce de Saran Media grubu milli maçların yayın haklarını TRT platformuna satmıştı. Bununla birlikte diğer ülke milli maçları büyük olasılıkla S Sport platformundan yayınlanacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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