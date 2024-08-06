Milli Takım maçları 4 yıl boyunca Saran Media grubunda

Milli maçlar şifreli mi?
UEFA ve Saran Media grubu arasında yapılan anlaşmaya göre EURO 2028 turnuvası sonuna kadar A Milli Takım ve diğer milli takım maçlarının yayın haklarının sahibi Saran Media oldu. Anlaşma kapsamında EURO 2028 turnuvasına kadar yapılacak 40 milli maç, EURO 2028 turnuvasına katılım sağlanırsa oradaki mili maçlar ve turnuva boyunca diğer ülke milli maçları yer alıyor.
Saran Media bu maçları ücretli S Sport platformu üzerinden mi verecek henüz belli değil. A Milli Takım maçları şifresiz yayınlanacağı için muhtemelen başka bir yayıncı kuruluşa satışı olabilir. Daha önce de Saran Media grubu milli maçların yayın haklarını TRT platformuna satmıştı. Bununla birlikte diğer ülke milli maçları büyük olasılıkla S Sport platformundan yayınlanacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.