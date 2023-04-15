Türkiye’deki elektrikli araçların 100 kilometre maliyeti benzinlilerle karşılaştırıldı

Tam Boyutta Gör TOGG ve Tesla ile Türkiye’nin büyüyen elektrikli otomobil piyasası düşünüldüğü kadar cazip olmayabilir. AVERE Türkiye Elektro Mobilite Derneği başkan yardımcısı Haluk Sayar tarafından derlenen tablo, elektrikli araçlarla fosil yakıtlı araçların maliyetini ortaya koyuyor.

Elektrikliler sanıldığı kadar cazip değil

Oluşturulan tablo, elektrikli Tesla Model S vb benzer tip araçların kWh/100 km (WLTP) sarfiyatı ve elektrik dağıtım şirketlerinin elektrik satış fiyatları ile benzer tip, sınıfta benzinli ve dizel araçların ortalama yakıt tüketimi (WLTP) ve Opet İstanbul fiyatları temel alarak oluşturulmuş durumda. Bu bilgilere göre Türkiye’deki elektrikli otomobiller DC olarak ifade edilen hızlı şarj istasyonlarından şarj edildiğinde 100 kilometredeki maliyetleri benzinli araçlardan biraz daha düşük, dizel araçlardan ise daha yüksek. Elektrikli araçlar AC olarak ifade edilen standart, yavaş şarj istasyonlarından şarj edildiğinde ise maliyetler dizel ve benzinlilerin gerisine düşüyor ancak fark çok cazip değil.

Ev ve iş yerinde şarj büyük avantaj

Ancak elektrikli otomobillerin çok büyük fark yarattığı senaryolar da var. Örneğin elektrikli otomobil evde duvar tipi şarj aletiyle veya iş yerinde şarj edildiğinde maliyetler yarı yarıya, hatta evden şarj edildiğinde üçte biri fiyatına düşüyor. Zira bilindiği gibi ev ve iş yerlerindeki elektrik Türkiye ve dünyanın geri kalanında olduğu gibi erişilebilen en ucuz elektrik konumunda. Elbette apartmanlarda yaşayan vatandaşların araçlarını evlerindeki prizden şarj etmesi çok kolay olmayacaktır ancak buna uygun olan sürücüler çok ciddi bir maliyet avantajı elde etmiş olacak.

Togg'un ilk kazası Ankara'da yaşandı! İşte görüntüler 6 sa. önce eklendi

Şarj istasyonu ücretleri ne kadar?

Türkiye'de 122 firma, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) şarj ağı lisansı almış durumda. Yollarda toplam şarj ünitesi sayısı ise 6 bin 500 dolayına erişmiş vaziyette. Togg'un Trugo markası ve Tesla'nın kendi ağının da katkısı ile yıl sonunda 15 bin adede yaklaşacağı düşünülüyor. Öte yandan EPDK lisanlı alıp şarj istasyonu kuran firmaların fiyatları markaya göre değişiyor. Bu fiyatlar dakika cinsinden değil kilovat-saat (kWh) cinsinden hesaplanıyor. Bu hesaplama AC ve DC tip şarj istasyonlarında da farklılık gösteriyor. AC tip istasyonların yatırım maliyeti düşük olduğundan daha ucuz olurken DC tip istasyonlar maliyetleri yüksek olduğundan biraz daha pahalılar. Buna göre aşağıdaki tablodan Türkiye’deki DC şarj istasyonlarının kWh başına ücretlerini görebilirisiniz.

Türkiye'de DC şarj istasyonu fiyatları Şirket kWh başına ücret (TL) Trugo 7,99 TL Eşarj 7,79 TL (31 Mayıs'a kadar 7,40 TL) ZES 9,80 TL (31 Mayıs'a kadar 7,49 TL) Sharz.net 7,70,9,00 TL GIO 7,77 TL EnYakıt 8,00 TL OnCharge 8,50 TL CV Charging 8,00-10,00 TL Neva Şarj 9,8 TL Tesla Supercharger 8,66 TL VZX 8,50 TL Beefull 7,99 TL

Buradaki değerler elektrik fiyatlarıyla birlikte ilerleyen tarihlerde değişiklik gösterebilir. Bununla birlikte firmaların sunduğu DC şarj istasyonları birbirleriyle denk değil ve aktarım kapasiteleri farklı. Örneğin, TOGG'un Trugo istasyonlarında iki seçenek bulunuyor: 180 kW ve 300 kW. Benzer şekilde CV Charging tarafında 60 kW ve 180 kW seçenekleri mevcut. Bunlar fiyatlandırmayı etkiliyor. Tesla Supercharger istasyonlar bir süre öncesine kadar sadece Tesla araçlara hizmet veriyordu. Şimdi ise tüm araçlar kullanabiliyor, fakat ücretlendirme biraz daha yüksek. Yani, Tesla Model Y ile Supercharger istasyonunu kullanırsanız kW başında 6,9 ile 7,7 TL ücret ödeyeceksiniz. Sonuç olarak Tesla aracınız varsa en iyi seçenek Supercharger, yoksa Trugo diyebiliriz. Bu arada Trugo istasyonlarının tamamının DC olduğunu da belirtelim.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Elektrikli araçlar benzinli araçlara göre ne kadar yakıyor?