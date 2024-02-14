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    Anlık Bildirim

    %100 elektrikli Lancia Ypsilon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Stellantis çatısı altında ilk etapta %100 elektrikli B segment otomobil olarak geri dönen Lancia Ypsilon'un ilerleyen süreçte hafif hibrit versiyonları da piyasaya sürülecek.
    Lancia Ypsilon elektrikli olarak geri döndü: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Lancia Ypsilon, uzun bir aradan sonra Stellantis çatısı altında yeni bir şans aramak için geri döndü. Son haftalarda sızdırılan fotoğraflar nedeniyle tasarımı artık sürpriz olmayan kompakt model, aynı zamanda Lancia'nın ilk %100 elektrikli otomobili olarak karşımızda duruyor.

    Lancia Ypsilon, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Lancia Ypsilon, geçen yıl tanıtılan Pu+Ra HPE konseptinden izler taşıyan farklı bir tasarıma sahip olsa da özünde Peugeot 208'in de altyapısını oluşturan CMP platformunu kullanıyor. İlk etapta %100 elektrikli olarak satılacak olan Ypsilon için daha sonra hafif hibrit versiyonlar da devreye girecek.

    Kompakt model; 4.08 metre uzunluğa, 1.76 metre genişliğe, 1.44 metre yüksekliğe sahip. Bu ölçülerle selefine kıyasla daha büyük bir araç olduğu söylenebilir. %100 elektrikli versiyonda 1584 kg ağırlığa sahip olan Ypsilon'un dış tasarımında boydan boya uzanan LED ışık imzası, dikey hava girişlerine sahip ön tampon, yuvarlak farlar ve stoplar, jantlarda ve stop lambalarında karşımıza çıkan Y motifleri, C sütununa gizlenen arka kapı kolları, sportif bir görünüm sunan bagaj spoyleri ve arka difüzör dikkat çekiyor.

    Lancia Ypsilon elektrikli olarak geri döndü: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    İç mekanda ise artık gizli bir kural haline gelen bitişik ekran tasarımı yeni Lancia Ypsilon'da da karşımıza çıkıyor. Neyse ki 10.25 inçlik iki ekranın yanı sıra en azından klima kontrolleri için fiziksel düğmeler de konsola eklenmiş. Bunlara ek olarak Android Auto ve Apple CarPlay desteği, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, özel ses sistemi ve ambiyans aydınlatması gibi özellikler de mevcut.

    %100 elektrikli Ypsilon'da ön aks üzerinde 154 hp güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev yapıyor. Peugeot e-208 ve Opel e-Corsa ile aynı olan bu sistemde 51 kWsa'lik batarya paketi ile WLTP'ye göre 403 kilometreye kadar sürüş menzili vadediliyor. DC şarj ile bataryayı yüzde 20'den yüzde 80 doluma 24 dakikada şarj etmenin mümkün olduğu otomobilin enerji tüketimi de 100 km'de 14.3 ila 14.6 kWsa aralığında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 2 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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