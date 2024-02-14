%100 elektrikli Lancia Ypsilon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Lancia Ypsilon, uzun bir aradan sonra Stellantis çatısı altında yeni bir şans aramak için geri döndü. Son haftalarda sızdırılan fotoğraflar nedeniyle tasarımı artık sürpriz olmayan kompakt model, aynı zamanda Lancia'nın ilk %100 elektrikli otomobili olarak karşımızda duruyor.

Lancia Ypsilon, özellikleriyle neler sunuyor❓

Yeni Lancia Ypsilon, geçen yıl tanıtılan Pu+Ra HPE konseptinden izler taşıyan farklı bir tasarıma sahip olsa da özünde Peugeot 208'in de altyapısını oluşturan CMP platformunu kullanıyor. İlk etapta %100 elektrikli olarak satılacak olan Ypsilon için daha sonra hafif hibrit versiyonlar da devreye girecek.

Kompakt model; 4.08 metre uzunluğa, 1.76 metre genişliğe, 1.44 metre yüksekliğe sahip. Bu ölçülerle selefine kıyasla daha büyük bir araç olduğu söylenebilir. %100 elektrikli versiyonda 1584 kg ağırlığa sahip olan Ypsilon'un dış tasarımında boydan boya uzanan LED ışık imzası, dikey hava girişlerine sahip ön tampon, yuvarlak farlar ve stoplar, jantlarda ve stop lambalarında karşımıza çıkan Y motifleri, C sütununa gizlenen arka kapı kolları, sportif bir görünüm sunan bagaj spoyleri ve arka difüzör dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör İç mekanda ise artık gizli bir kural haline gelen bitişik ekran tasarımı yeni Lancia Ypsilon'da da karşımıza çıkıyor. Neyse ki 10.25 inçlik iki ekranın yanı sıra en azından klima kontrolleri için fiziksel düğmeler de konsola eklenmiş. Bunlara ek olarak Android Auto ve Apple CarPlay desteği, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, özel ses sistemi ve ambiyans aydınlatması gibi özellikler de mevcut.

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%100 elektrikli Ypsilon'da ön aks üzerinde 154 hp güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev yapıyor. Peugeot e-208 ve Opel e-Corsa ile aynı olan bu sistemde 51 kWsa'lik batarya paketi ile WLTP'ye göre 403 kilometreye kadar sürüş menzili vadediliyor. DC şarj ile bataryayı yüzde 20'den yüzde 80 doluma 24 dakikada şarj etmenin mümkün olduğu otomobilin enerji tüketimi de 100 km'de 14.3 ila 14.6 kWsa aralığında.

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Lancia Ypsilon elektrikli olarak geri döndü: İşte özellikleri