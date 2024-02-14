%100 elektrikli Lancia Ypsilon tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Lancia Ypsilon, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Lancia Ypsilon, geçen yıl tanıtılan Pu+Ra HPE konseptinden izler taşıyan farklı bir tasarıma sahip olsa da özünde Peugeot 208'in de altyapısını oluşturan CMP platformunu kullanıyor. İlk etapta %100 elektrikli olarak satılacak olan Ypsilon için daha sonra hafif hibrit versiyonlar da devreye girecek.
Kompakt model; 4.08 metre uzunluğa, 1.76 metre genişliğe, 1.44 metre yüksekliğe sahip. Bu ölçülerle selefine kıyasla daha büyük bir araç olduğu söylenebilir. %100 elektrikli versiyonda 1584 kg ağırlığa sahip olan Ypsilon'un dış tasarımında boydan boya uzanan LED ışık imzası, dikey hava girişlerine sahip ön tampon, yuvarlak farlar ve stoplar, jantlarda ve stop lambalarında karşımıza çıkan Y motifleri, C sütununa gizlenen arka kapı kolları, sportif bir görünüm sunan bagaj spoyleri ve arka difüzör dikkat çekiyor.
%100 elektrikli Ypsilon'da ön aks üzerinde 154 hp güç ve 260 Nm tork üreten bir elektrik motoru görev yapıyor. Peugeot e-208 ve Opel e-Corsa ile aynı olan bu sistemde 51 kWsa'lik batarya paketi ile WLTP'ye göre 403 kilometreye kadar sürüş menzili vadediliyor. DC şarj ile bataryayı yüzde 20'den yüzde 80 doluma 24 dakikada şarj etmenin mümkün olduğu otomobilin enerji tüketimi de 100 km'de 14.3 ila 14.6 kWsa aralığında.
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.